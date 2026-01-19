Bisnis menggunakan indikator kinerja kunci keandalan (KPI) ini untuk memperkirakan umur yang diharapkan dari komponen teknis atau mekanis.

Dalam DevOps, MTTF sering kali merupakan ukuran berapa lama layanan tetap tersedia bagi pengguna sebelum kegagalan dan waktu henti yang berdampak.

MTTF yang rendah atau menurun memperingatkan pengembang dan insinyur keandalan situs bahwa infrastruktur, kode, atau dependensi rapuh dan memerlukan peningkatan untuk meningkatkan keandalannya. MTTF yang tinggi berarti bahwa lingkungan produksi tetap stabil untuk rentang yang lebih lama antara insiden besar dan kemacetan, dan oleh karena itu, tim TI menjalankan arsitektur TI yang kuat dan memberikan aplikasi perangkat lunak dengan aman.

Metrik MTTF—bersama dengan metrik pemeliharaan lainnya, seperti rata-rata waktu antara kegagalan (MTBF)—membantu tim DevOps meningkatkan kapasitas dan perencanaan siklus hidup untuk berbagai komponen TI (termasuk node jaringan, kontainer, dan layanan terkelola), mengurangi kemungkinan pemadaman mendadak.

Metrik ini juga memungkinkan perusahaan untuk melacak keandalan peralatan di seluruh rilis, sehingga mereka dapat menentukan apakah kode, infrastruktur sebagai kode (IaC), dan perubahan konfigurasi membuat sistem lebih tangguh, tidak hanya membuatnya lebih cepat untuk dikirim.