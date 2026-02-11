Apa itu visibilitas aset TI?

Untuk bisnis digital modern, pemantauan berkelanjutan dan real-time dari aset-aset ini sangat penting untuk mempertahankan postur keamanan siber yang kuat dan mengendalikan manajemen risiko.

Visibilitas aset TI dapat diterapkan pada berbagai aset perusahaan, mulai dari peralatan sederhana seperti laptop dan perangkat seluler hingga sensor Internet of Things (IoT) yang canggih. Perusahaan dari semua ukuran dan di berbagai industri bergantung pada visibilitas aset untuk mengelola lingkungan TI mereka yang paling kompleks dan membangun program manajemen aset TI (ITAM) yang sukses.

Dengan munculnya komputasi cloud, perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan pekerjaan jarak jauh, visibilitas aset TI sangat penting untuk mengelola sumber daya, mengoptimalkan kinerja aset, dan melindungi infrastruktur TI dari pelanggaran data yang mahal. Menurut laporan IBM baru-baru ini, biaya rata-rata pelanggaran data di AS naik 9% pada tahun 2025 untuk mencapai tertinggi sepanjang masa sebesar 10 juta USD.

Sebagai bagian dari upaya transformasi digital mereka, banyak organisasi modern yang mengintegrasikan alat bantu digital secara lebih mendalam ke dalam pendekatan mereka terhadap manajemen kinerja aset TI (APM).

Visibilitas aset TI yang efektif membantu tim keamanan melacak kinerja aset secara real-time dan berevolusi dari pendekatan pemeliharaan reaktif yang sudah ketinggalan zaman menjadi pendekatan yang lebih modern, proaktif, dan prediktif.