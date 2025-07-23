Bisnis modern sangat bergantung pada aplikasi terdistribusi dan beban kerja yang dibangun dari puluhan atau ratusan layanan mikro. Tanpa orkestrasi lalu lintas yang tepat, setiap layanan akan membutuhkan titik akhir publiknya sendiri, yang akan menimbulkan masalah manajemen dan keamanan yang signifikan.

Misalnya, platform perawatan kesehatan mungkin memerlukan titik akses terpisah untuk portal pasien, dasbor penyedia, sistem penagihan, dan pelaporan kepatuhan—pendekatan yang menjadi mahal dan kompleks secara operasional.

Pengontrol Kubernetes Ingress mengatasi masalah ini dengan berfungsi sebagai penyeimbang beban dan router lalu lintas cerdas di titik masuk aplikasi. Ini menetapkan rute lalu lintas terpusat bagi pengguna eksternal untuk mengakses layanan internal.

Ekosistem Kubernetes menawarkan berbagai pengontrol Ingress, termasuk alat sumber terbuka (misalnya, NGINX, Traefik) yang tersedia pada platform seperti GitHub dan solusi eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu.