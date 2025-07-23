8 menit
Pengontrol Kubernetes Ingress adalah komponen perangkat lunak khusus yang mengelola lalu lintas masuk ke aplikasi yang berjalan di lingkungan Kubernetes, yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna eksternal dan layanan dalam kontainer.
Bisnis modern sangat bergantung pada aplikasi terdistribusi dan beban kerja yang dibangun dari puluhan atau ratusan layanan mikro. Tanpa orkestrasi lalu lintas yang tepat, setiap layanan akan membutuhkan titik akhir publiknya sendiri, yang akan menimbulkan masalah manajemen dan keamanan yang signifikan.
Misalnya, platform perawatan kesehatan mungkin memerlukan titik akses terpisah untuk portal pasien, dasbor penyedia, sistem penagihan, dan pelaporan kepatuhan—pendekatan yang menjadi mahal dan kompleks secara operasional.
Pengontrol Kubernetes Ingress mengatasi masalah ini dengan berfungsi sebagai penyeimbang beban dan router lalu lintas cerdas di titik masuk aplikasi. Ini menetapkan rute lalu lintas terpusat bagi pengguna eksternal untuk mengakses layanan internal.
Ekosistem Kubernetes menawarkan berbagai pengontrol Ingress, termasuk alat sumber terbuka (misalnya, NGINX, Traefik) yang tersedia pada platform seperti GitHub dan solusi eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu.
Awalnya dikembangkan oleh Google dan disumbangkan ke Cloud Native Computing Foundation (CNCF) pada tahun 2015, Kubernetes sekarang mendukung infrastruktur TI penting bagi sebagian besar perusahaan Fortune 500, sehingga manajemen pengontrol Ingress sangat penting untuk operasi perusahaan. Menurut survei tahun 2022, 96% organisasi menggunakan Kubernetes atau mengevaluasi teknologi ini untuk lingkungan produksi.1
Sebelum Kubernetes, aplikasi biasanya berjalan pada server khusus atau mesin virtual (VM), yang membuat penskalaan menjadi mahal dan memakan waktu. Kubernetes memperkenalkan kontainer—unit ringan dan portabel yang mengemas aplikasi dengan semua dependensinya.
Kubernetes merevolusi alur kerja DevOps dan penerapan aplikasi dengan memperkenalkan orkestrasi kontainer dalam skala besar. Platform sumber terbuka ini mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan manajemen aplikasidalam kontainer di seluruh infrastruktur terdistribusi, memungkinkan kolaborasi tanpa batas antara tim pengembangan dan operasi.
Kubernetes mengatur aplikasi ke dalam pemalut—unit terkecil yang dapat diterapkan yang terdiri dari satu atau lebih kontainer (biasanya kontainer Docker). Pemalut ini berjalan melintasi node pekerja dalam klaster, sementara bidang kontrol mengoordinasikan semua operasi klaster. Layanan menyediakan identitas jaringan yang stabil untuk grup pemalut, memungkinkan pola komunikasi yang andal.
Pengontrol ingress biasanya diterapkan sebagai pod khusus yang memantau status klaster melalui API Kubernetes. Pengontrol ini melacak perubahan dalam sumber daya Ingress—objek konfigurasi yang menentukan aturan perutean lalu lintas—dan secara otomatis memperbarui tabel perutean mereka untuk mencerminkan penerapan aplikasi baru atau pembaruan konfigurasi.
Untuk memahami cara kerja pengontrol Ingress, penting untuk memahami Kubernetes Ingress— sumber daya API (atau objek Ingress) yang mendefinisikan aturan routing yang mengarahkan lalu lintas eksternal ke layanan dalam klaster Kubernetes.
Kubernetes Ingress berbeda dari istilah umum ingress, yang mengacu pada aliran lalu lintas jaringan masuk ke lingkungan aplikasi berbasis cloud native dan kontainer. Di Kubernetes, Ingress secara khusus mengacu pada seperangkat aturan dan konfigurasi yang mengelola bagaimana lalu lintas yang masuk dialihkan ke layanan yang berbeda. Sebaliknya, ingress dalam pengertian yang lebih luas hanya mengacu pada lalu lintas yang masuk ke dalam sebuah sistem (berlawanan dengan egress, yang mengacu pada lalu lintas yang keluar dari sistem).
Kubernetes Ingress menyediakan pendekatan deklaratif untuk mengelola akses eksternal ke layanan dalam klaster Kubernetes. Alih-alih mengekspos masing-masing layanan (misalnya, layanan NodePort, LoadBalancer) secara langsung ke internet, Ingress menciptakan lapisan akses terkontrol yang secara cerdas merutekan permintaan berdasarkan beberapa kriteria. Kemampuan ini memungkinkan pengelolaan lalu lintas eksternal yang efisien ke layanan, biasanya diekspos dengan menggunakan ClusterIP dalam klaster Kubernetes.
Kubernetes Ingress beroperasi melalui dua komponen yang saling melengkapi.
Sumber daya ingress (juga disebut sebagai sumber daya Kubernetes atau objek API Kubernetes) menentukan aturan perutean. Mereka didefinisikan dalam YAML atau JSON, menentukan aturan masuk, sertifikat SSL, persyaratan autentikasi, dan kebijakan lalu lintas.
Misalnya, pengguna dapat menggunakan bidang ingressClassName untuk menentukan pengontrol Ingress mana yang harus mengelola sumber daya, memungkinkan arah lalu lintas ke pengontrol tertentu ketika beberapa pengontrol ada dalam klaster.
Pengontrol Ingress adalah komponen perangkat lunak yang membaca dan menerapkan aturan konfigurasi, bertindak sebagai proxy terbalik dengan kemampuan manajemen lalu lintas tingkat lanjut.
Penyeimbang beban Layer 4 tradisional, seperti untuk rute TCP, UDP, dan HTTP/HTTPS, mendistribusikan lalu lintas hanya berdasarkan alamat IP dan port. Sebaliknya, pengontrol Kubernetes Ingress beroperasi pada Layer 7 (lapisan aplikasi), memungkinkan perutean yang lebih canggih.
Dengan memanfaatkan API Kubernetes Ingress dan fitur-fitur seperti HTTPRoute, pengontrol Ingress membuat keputusan perutean berdasarkan atribut khusus HTTP yang mendetail, seperti:
Keputusan ini didasarkan pada aturan konfigurasi yang menentukan kebijakan routing dan persyaratan lainnya. Pengontrol akses masuk terus memantau perubahan dalam konfigurasi ini, secara otomatis memperbarui perilaku perutean tanpa intervensi manual, memastikan distribusi lalu lintas yang mulus dan manajemen keamanan.
Kubernetes klaster dapat menjalankan beberapa pengontrol Ingress secara bersamaan, masing-masing menangani jenis lalu lintas atau aplikasi yang berbeda. Setiap pengontrol beroperasi dengan cara yang digerakkan oleh peristiwa, merespons perubahan sumber daya Ingress dengan membaca spesifikasi, anotasi, dan metadata, kemudian mengubahnya menjadi instruksi perutean yang dapat dieksekusi.
Pengontrol Kubernetes Ingress memeriksa permintaan masuk dan membuat keputusan routing berdasarkan aturan yang telah ditentukan, seperti nama host dan nama DNS. Mereka menangani lalu lintas HTTP dan HTTPS, melakukan penghentian SSL, dan membuat keputusan penyeimbangan beban yang cerdas di berbagai contoh layanan.
Pengontrol Kubernetes Ingress terus memantau API Kubernetes untuk mengetahui perubahan pada sumber daya Ingress di seluruh ruang nama. Baik perubahan ini diterapkan melalui kubectl, pipeline CI/CD, atau alat lain (misalnya, Helm, Terraform), pengontrol secara otomatis memperbarui aturan perutean tanpa intervensi manual atau layanan dimulai ulang.
Dibangun pada sebagian besar pengontrol Kubernetes Ingress, fungsionalitas penyeimbangan beban mendistribusikan permintaan yang masuk ke beberapa instance dari layanan yang sama, memastikan kinerja optimal dan mencegah satu instance pun menjadi kewalahan.
Pengontrol Kubernetes Ingress modern menyertakan kemampuan manajemen SSL/TLS yang canggih, seperti penghentian TLS, penyediaan sertifikat otomatis, pembaruan, dan penegakan komunikasi yang aman.
Pengontrol Ingress tingkat Advanced terus memantau kesehatan layanan backend dan secara otomatis mengarahkan lalu lintas dari instans yang gagal untuk memastikan ketersediaan tinggi dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
Organisasi besar menggunakan pengontrol Ingress untuk mengkonsolidasikan ratusan aplikasi internal di belakang titik akses terpadu. Pendekatan ini mengurangi biaya infrastruktur sekaligus meningkatkan keamanan melalui penegakan kebijakan terpusat. Perusahaan manufaktur global mungkin mengarahkan permintaan ke sistem ERP regional yang berbeda, aplikasi rantai pasokan dan portal pelanggan melalui penerapan pengontrol Ingress tunggal.
Tim pengembangan menggunakan pengontrol Ingress untuk membuat lingkungan terpisah untuk menguji fitur baru. Tim dapat secara otomatis menyiapkan lingkungan pengujian baru dan mengarahkan lalu lintas yang tepat ke masing-masing lingkungan berdasarkan fitur yang sedang dikembangkan.
Perusahaan menggunakan pengontrol Ingress untuk berbagi API internal dengan mitra dan vendor secara aman. Setiap organisasi dapat memiliki izin akses dan batas penggunaan yang berbeda, semuanya dikelola melalui satu sistem tanpa membangun infrastruktur terpisah.
Organisasi multinasional menerapkan pengontrol Ingress sebagai bagian dari strategi manajemen lalu lintas global, merutekan pengguna ke pusat data yang optimal secara geografis sambil mempertahankan kebijakan keamanan dan pemantauan yang konsisten.
Industri yang diatur menggunakan pengontrol Ingress untuk menerapkan pencatatan yang diperlukan, kontrol akses (ditambahkan saat halaman dibuat) dan kebijakan tata kelola data. Semua akses eksternal dapat dipantau dan diaudit secara terpusat melalui lapisan Ingress.
Memilih pengontrol Kubernetes Ingress yang tepat bergantung pada kebutuhan organisasi, infrastruktur yang ada, dan kemampuan tim. Setiap implementasi menawarkan keuntungan yang berbeda untuk contoh penggunaan tertentu:
