Apa yang dimaksud dengan ingress dan egress di Kubernetes?

Kubernetes, juga dikenal sebagai k8s atau kube, adalah platform orkestrasi kontainer yang mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pemeliharaan aplikasi di kumpulan sumber daya komputasi. Alih-alih mengelola server secara langsung, tim DevOps dan tim TI menggunakan Kubernetes untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer, yakni unit perangkat lunak mandiri dan ringan yang mencakup semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi.

Menurut laporan CNCF, Kubernetes adalah proyek sumber terbuka terbesar kedua di dunia (setelah Linux), dan merupakan alat orkestrasi kontainer utama bagi 71% perusahaan Fortune 100.

Docker adalah alat yang paling banyak digunakan untuk membangun gambar kontainer. Di Kubernetes, kontainer dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut pod, yaitu unit terkecil yang dapat diterapkan dan dapat berisi satu atau beberapa kontainer. Kubernetes menjadwalkan pod ini di klaster mesin yang dikenal sebagai node.

Pod dan sumber daya terkait ditata ke dalam namespace, yang memberikan pemisahan logis untuk mengelola berbagai tim, proyek, atau lingkungan dalam satu klaster yang sama. Kubernetes menangani fungsionalitas klaster utama, seperti penyeimbangan beban, failover, penskalaan, dan penyembuhan mandiri, dengan menyederhanakan banyak kompleksitas infrastruktur tingkat rendah.

Dalam klaster Kubernetes, layanan sering kali perlu berkomunikasi satu sama lain dan terkadang dengan sistem eksternal. Kubernetes mengelola dan mengontrol lalu lintas dengan cara mengisolasi komponen internal untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Akibatnya, lalu lintas masuk dan keluar harus ditentukan, dikelola, dan dikonfigurasi secara eksplisit.