AI adalah teknologi disruptif yang hadir dengan beberapa tantangan yang mungkin perlu diingat oleh organisasi.

Pergeseran budaya: Para profesional SDM memainkan peran penting dalam membangun jaringan talenta dan melatih karyawan untuk posisi bernilai tambah, sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah-tengah disrupsi teknologi. Namun, jika tim TI mengambil kesempatan untuk mengawasi inisiatif otomatisasi SDM, maka ada risiko profesional SDM terotomatisasi dari peran mereka.

Society for Human Resources Management menekankan bahwa memahami dan menggunakan kekuatan otomatisasi dapat menentukan kemajuan atau keterpinggiran para profesional SDM.1 Dengan menggunakan perangkat lunak otomatisasi untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk entri data rutin, para profesional SDM dapat fokus untuk menangani perubahan eksternal yang signifikan ini.

Keamanan siber: AI rentan terhadap peretasan, terutama selama fase pelatihan, saat algoritma machine learning dibuat. Serangan keracunan data menyebarkan kode atau informasi berbahaya dalam set pelatihan, yang berpotensi menginfeksi banyak sekali model machine learning dan, akhirnya, jaringan perusahaan. Para pemimpin bisnis dapat bekerja sama dengan pusat operasi TI dan keamanan (SOC) untuk membuat rencana yang menjaga proyek AI tetap aman sepanjang siklus hidupnya.



Privasi karyawan: Penggunaan AI untuk mengoptimalkan proses dan mengevaluasi kinerja mungkin menimbulkan kekhawatiran. Organisasi dapat menganggap serius privasi karyawan dan menangani privasi dalam strategi manajemen data sebelum sistem AI digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi. SDM dapat memberi tahu karyawan data apa yang dikumpulkan dan digunakan untuk sistem AI. Membuat atau menggunakan sistem AI yang didasarkan pada transparansi merupakan langkah pertama untuk membantu mengatasi masalah privasi.



Integrasi: Beberapa program SDM yang berdiri sendiri mungkin sulit diintegrasikan ke dalam infrastruktur TI yang ada. Sebaliknya, apabila data yang ditangkap tidak terintegrasi sepenuhnya, ini dapat menyebabkan beberapa nilai data tidak saling berkaitan.

Pelatihan ulang: AI dan otomatisasi dapat menghilangkan jenis pekerjaan tertentu yang secara tradisional dilakukan oleh manusia dan mungkin berdampak pada peran beberapa karyawan. Atasi tantangan ini secara langsung dengan rencana untuk melatih kembali bakat dan merestrukturisasi peran pekerjaan.



Waktu untuk mengimplementasikan: Mengotomatisasi proses SDM membutuhkan investasi waktu awal untuk mengonfigurasi sistem otomatisasi, migrasi data, menganalisis proses, dan mendesain ulang proses tersebut untuk meningkatkan otomatisasi. Sebelum penerapan di seluruh perusahaan, tim SDM yang menerapkan otomatisasi dapat melatih dan membiasakan diri dengan alat baru tersebut, lalu melakukan pengujian dan pemecahan masalah untuk memastikan bahwa otomatisasi bekerja secara optimal. Namun, jika semuanya berjalan dengan baik, tim yang menjalani otomatisasi telah meletakkan dasar untuk penghematan waktu jangka panjang.