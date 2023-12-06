Seiring adopsi AI dan teknologi lainnya terus berkembang, ini akan mengubah cara kita bekerja dengan potensi untuk mendisrupsi 83 juta pekerjaan secara global dan menciptakan 69 juta peran baru pada tahun 2025, menurut World Economic Forum. Seperti teknologi inovatif lain sebelumnya, evolusi AI akan menciptakan peluang bagi industri baru, pekerjaan baru, dan pendekatan baru untuk yang sudah ada. Untuk mempersiapkan karyawan dan bisnisnya, organisasi harus memastikan bahwa karyawan dibekali dengan keterampilan untuk masa depan tanpa mengganggu bisnis saat ini.
Perusahaan menghadapi dua tantangan SDM yang sangat penting pada saat yang bersamaan: menarik dan mempertahankan talenta yang tepat serta mengatasi kesenjangan keterampilan yang semakin melebar. Ini bisa terasa seperti perlombaan melawan waktu untuk mempekerjakan orang dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan saat ini, dan memastikan bahwa mereka, serta karyawan saat ini, mengembangkan keterampilan masa depan yang penting yang dibutuhkan seiring AI generatif dan otomatisasi diterapkan ke semakin banyak bidang pekerjaan.
Para eksekutif sangat menyadari tantangan ke depannya, dengan studi IBM Institute for Business Value baru-baru ini menemukan 4 dari 5 eksekutif yang disurvei percaya bahwa AI generatif akan mengubah peran dan keterampilan karyawan. Ini akan berdampak pada karyawan di semua tingkatan. Sementara karyawan tingkat pemula akan merasakan perubahan ini lebih awal karena aktivitas transaksional diotomatisasi, eksekutif dan karyawan manajemen senior tidak dikecualikan. Oleh karena itu, pemimpin SDM harus proaktif dalam membantu karyawan memperbarui keterampilan yang ada, beradaptasi dengan perubahan pekerjaan dan menumbuhkan keterampilan baru dengan:
Pemimpin SDM perlu mengidentifikasi dan memberi karyawan keterampilan dan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas dan menjelaskan cara mereka bekerja dengan alat-alat AI. Dengan demikian, SDM tidak hanya menjadi inti dari bagaimana organisasi mendesain ulang proses, tetapi bagaimana mereka melatih kembali dan meningkatkan keterampilan karyawan dan mengembangkan budaya AI baru mereka.
Menambahkan tantangan yang dihadapi organisasi, metode pelatihan tradisional mungkin tidak cukup sesuai dengan tugas yang ada. Ini menciptakan peluang besar bagi SDM untuk memikirkan kembali metodologi dan pendekatan pelatihan yang digunakan agar sesuai dengan lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini.
Ironisnya, hal yang mendisrupsi tempat kerja dan mendorong perlunya peningkatan keterampilan adalah hal yang dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang bernilai lebih tinggi. Masa depan keterampilan ulang, pelatihan, dan pengembangan bakat menggunakan AI untuk memberi karyawan kursus yang kurang preskriptif dengan mempertimbangkan pengalaman, peran, dan keterampilan yang ada untuk menawarkan jalur pembelajaran yang benar-benar dipersonalisasi dan relevan yang unik bagi mereka bersama dengan pembelajaran yang lebih besar dalam alur pekerjaan mereka. Hal itu bahkan dapat membantu menyederhanakan cara mereka untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat belajar sambil memecahkan masalah dunia nyata.
AI generatif juga dapat membantu pemimpin SDM mewujudkan pembelajaran yang dipersonalisasi dalam skala besar, pendekatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan alat yang ada. AI dapat menggunakan insight data yang lebih besar untuk menawarkan program pengembangan yang disesuaikan. Karyawan tidak perlu lagi mengikuti pelatihan generik ‘one size fits all’, mereka akan mengakses program yang dipersonalisasi, dengan setiap modul yang beradaptasi dengan kebutuhan individu.
Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan AI, Anda membutuhkan lebih dari sekadar alat yang tepat. Anda harus memahami keterampilan yang Anda miliki dalam organisasi Anda, mengidentifikasi dan memprioritaskan keterampilan yang Anda butuhkan untuk masa depan dan menciptakan peluang bagi karyawan untuk mengembangkannya. Kecakapan dalam data dan literasi digital sangat penting bagi karyawan untuk memahami saat mereka berinteraksi dengan alat AI. Mereka perlu memahami bahwa AI generatif bukanlah sumber kebenaran, melainkan menggunakan data untuk memberikan jawaban dan solusi potensial yang kemudian harus diterapkan karyawan pada pengalaman mereka yang ada, pengetahuan, dan keterampilan berpikir penting untuk membuat keputusan terbaik.
Sementara ketajaman AI dan keterampilan teknis akan terus menjadi hal yang penting, keterampilan yang lebih lembut dari karyawan manusia akan memainkan peran penting dalam menciptakan nilai bisnis dan berhasil mengintegrasikan AI ke tempat kerja. Kreativitas dan kolaborasi akan menjadi keterampilan yang semakin berharga saat orang menavigasi perubahan. Ketika AI dan alat otomatisasi mengambil alih tugas rutin, manusia perlu mengandalkan kreativitas mereka untuk bekerja dengan rekan manusia maupun AI. Bersamaan dengan itu, munculnya berbagai teknologi, proses, dan sistem baru juga akan menulis dan menulis ulang aturan baru dalam organisasi. Sehingga karyawan yang dapat tetap beradaptasi dan fleksibel dengan dinamika yang berubah dapat meraih kesuksesan.
Mempersiapkan tenaga kerja Anda untuk era AI baru mengharuskan Anda untuk benar-benar berinvestasi dalam karyawan Anda dan pengembangan mereka. Oleh karena itu, pemimpin SDM harus memahami kebutuhan, pengalaman, dan tujuan karyawan untuk membuat program yang memungkinkan mereka tumbuh. Langkah ini diawali dengan menilai dan memprioritaskan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan dan menyediakan sumber daya bagi karyawan untuk pelatihan ulang, praktik, dan pengembangan keterampilan.
Transformasi tenaga kerja dan keterampilan besar-besaran yang akan datang semakin dekat dan organisasi harus secara proaktif mempersiapkan bisnis dan karyawan mereka untuk masa depan pekerjaan. Dilengkapi dengan strategi yang tepat, alat bantu, dan cara kerja baru menggunakan AI dan otomatisasi, para profesional SDM memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi ke masa depan dan mempersiapkan diri untuk apa pun yang akan terjadi.
