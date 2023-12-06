Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan AI, Anda membutuhkan lebih dari sekadar alat yang tepat. Anda harus memahami keterampilan yang Anda miliki dalam organisasi Anda, mengidentifikasi dan memprioritaskan keterampilan yang Anda butuhkan untuk masa depan dan menciptakan peluang bagi karyawan untuk mengembangkannya. Kecakapan dalam data dan literasi digital sangat penting bagi karyawan untuk memahami saat mereka berinteraksi dengan alat AI. Mereka perlu memahami bahwa AI generatif bukanlah sumber kebenaran, melainkan menggunakan data untuk memberikan jawaban dan solusi potensial yang kemudian harus diterapkan karyawan pada pengalaman mereka yang ada, pengetahuan, dan keterampilan berpikir penting untuk membuat keputusan terbaik.

Sementara ketajaman AI dan keterampilan teknis akan terus menjadi hal yang penting, keterampilan yang lebih lembut dari karyawan manusia akan memainkan peran penting dalam menciptakan nilai bisnis dan berhasil mengintegrasikan AI ke tempat kerja. Kreativitas dan kolaborasi akan menjadi keterampilan yang semakin berharga saat orang menavigasi perubahan. Ketika AI dan alat otomatisasi mengambil alih tugas rutin, manusia perlu mengandalkan kreativitas mereka untuk bekerja dengan rekan manusia maupun AI. Bersamaan dengan itu, munculnya berbagai teknologi, proses, dan sistem baru juga akan menulis dan menulis ulang aturan baru dalam organisasi. Sehingga karyawan yang dapat tetap beradaptasi dan fleksibel dengan dinamika yang berubah dapat meraih kesuksesan.

Mempersiapkan tenaga kerja Anda untuk era AI baru mengharuskan Anda untuk benar-benar berinvestasi dalam karyawan Anda dan pengembangan mereka. Oleh karena itu, pemimpin SDM harus memahami kebutuhan, pengalaman, dan tujuan karyawan untuk membuat program yang memungkinkan mereka tumbuh. Langkah ini diawali dengan menilai dan memprioritaskan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan dan menyediakan sumber daya bagi karyawan untuk pelatihan ulang, praktik, dan pengembangan keterampilan.