Dahulu banyak proses SDM, aplikasi, dan teknologi — mulai dari penguraian resume, pengadaan dan penyaringan, dan pencocokan keterampilan kandidat — mendapatkan manfaat dari dan selaras dengan kemampuan otomatisasi dan AI. Namun, dalam era baru ini, AI generatif dapat memberikan lebih banyak menggunakan penasihat yang ditargetkan dan contoh penggunaan yang mendapat manfaat darinya akan terus berkembang. Pekerjaan karyawan manusia pada proses seperti pembuatan deskripsi pekerjaan dan pencarian cerdas sekarang dapat ditingkatkan menggunakan insight berbasis data dan AI generatif. Hal ini tidak hanya dapat mengubah proses SDM dan meningkatkan operasi bisnis, tetapi juga memberdayakan para profesional SDM untuk berinovasi dan berfokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.

Misalnya, fungsi SDM dari IBM telah berupaya untuk membangun kemampuan asisten digital berbasis AI internal, AskHR, selama enam tahun terakhir untuk mengotomatiskan lebih dari seratus proses dan menangani lebih dari satu setengah juta percakapan karyawan per tahun. AskHR menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna dan baru-baru ini mulai memberikan dorongan kepada karyawan yang sedang mempersiapkan perjalanan, mengirimkan peringatan cuaca, dan membantu proses rutin lainnya. Karena AskHR terus belajar dan memperluas kemampuan, karyawan manusia dapat berusaha untuk menghemat waktu pada tugas berulang dan berfokus pada pekerjaan yang lebih kompleks.

Perkembangan kemampuan AI dalam contoh penggunaan seperti perekrutan dan akuisisi telah menjadi semakin canggih, mengelola biaya dan waktu yang terkait dengan mempekerjakan karyawan baru. Dengan kemampuan untuk melakukan segmentasi permintaan berdasarkan persyaratan peran, ketersediaan talenta, dan kriteria wajib lainnya, perekrut berpotensi meningkatkan pencocokan keterampilan kandidat, menarik talenta yang lebih beragam, dan meningkatkan produktivitas mereka.