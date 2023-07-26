Munculnya AI generatif dan model dasar telah merombak cara bisnis di seluruh industri beroperasi pada titik infleksi saat ini. Hal ini terutama berlaku dalam fungsi SDM yang telah didorong ke garis depan era AI baru. Dalam studi IBM Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini, “Pengambilan keputusan CEO dalam era AI” , 36% CEO yang disurvei mengidentifikasi tenaga kerja dan keterampilan sebagai faktor terpenting yang berdampak pada perusahaan mereka. Memperluas penggunaan kemampuan AI untuk menambah pekerjaan manusia di seluruh proses SDM inti dalam merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan keterampilan dan bakat, menjanjikan untuk memberikan transformasi perusahaan dan memungkinkan organisasi untuk bersaing di pasar global.
Dahulu banyak proses SDM, aplikasi, dan teknologi — mulai dari penguraian resume, pengadaan dan penyaringan, dan pencocokan keterampilan kandidat — mendapatkan manfaat dari dan selaras dengan kemampuan otomatisasi dan AI. Namun, dalam era baru ini, AI generatif dapat memberikan lebih banyak menggunakan penasihat yang ditargetkan dan contoh penggunaan yang mendapat manfaat darinya akan terus berkembang. Pekerjaan karyawan manusia pada proses seperti pembuatan deskripsi pekerjaan dan pencarian cerdas sekarang dapat ditingkatkan menggunakan insight berbasis data dan AI generatif. Hal ini tidak hanya dapat mengubah proses SDM dan meningkatkan operasi bisnis, tetapi juga memberdayakan para profesional SDM untuk berinovasi dan berfokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.
Misalnya, fungsi SDM dari IBM telah berupaya untuk membangun kemampuan asisten digital berbasis AI internal, AskHR, selama enam tahun terakhir untuk mengotomatiskan lebih dari seratus proses dan menangani lebih dari satu setengah juta percakapan karyawan per tahun. AskHR menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna dan baru-baru ini mulai memberikan dorongan kepada karyawan yang sedang mempersiapkan perjalanan, mengirimkan peringatan cuaca, dan membantu proses rutin lainnya. Karena AskHR terus belajar dan memperluas kemampuan, karyawan manusia dapat berusaha untuk menghemat waktu pada tugas berulang dan berfokus pada pekerjaan yang lebih kompleks.
Perkembangan kemampuan AI dalam contoh penggunaan seperti perekrutan dan akuisisi telah menjadi semakin canggih, mengelola biaya dan waktu yang terkait dengan mempekerjakan karyawan baru. Dengan kemampuan untuk melakukan segmentasi permintaan berdasarkan persyaratan peran, ketersediaan talenta, dan kriteria wajib lainnya, perekrut berpotensi meningkatkan pencocokan keterampilan kandidat, menarik talenta yang lebih beragam, dan meningkatkan produktivitas mereka.
Meskipun kemungkinannya tidak terbatas, ledakan contoh penggunaan yang menggunakan AI generatif dalam SDM juga menimbulkan pertanyaan seputar penyalahgunaan dan potensi bias. Adopsi dan penggunaan AI secara luas dalam aplikasi SDM dapat menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi etika dan dampaknya terhadap data dan privasi karyawan. Sebelum mengadopsi AI ke dalam proses mereka, organisasi harus mengembangkan maksud yang jelas tentang apa arti AI yang bertanggung jawab bagi mereka, sebagai individu, dan mengidentifikasi tidak hanya apa yang ingin mereka lakukan, tetapi juga apa yang tidak ingin mereka lakukan. Kegagalan untuk mengadopsi strategi organisasi yang mendukung penggunaan AI yang bertanggung jawab dapat menyebabkan peningkatan reputasi, peraturan, hukum, dan bahkan dampak keuangan.
Oleh karena itu, penggunaan AI yang bertanggung jawab sangat penting untuk kesuksesan di seluruh siklus hidup karyawan dan harus diperhitungkan dalam strategi AI generatif. Dengan demikian, pemimpin SDM tidak bisa begitu saja mengandalkan AI untuk membuat keputusan sendiri. Anda harus melibatkan karyawan selama penggunaan AI yang bertanggung jawab untuk membantu mendapatkan kepercayaan dan dukungan organisasi.
Untuk membantu mengintegrasikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam budaya organisasi, IBM merekomendasikan organisasi mengikuti lima pilar etika AI ini.
Meskipun kami tidak tahu di mana tingkat AI generatif berikutnya akan berkembang, kami mendorong organisasi untuk menjadikan pilar etika ini sebagai bagian dasar dari budaya. Pemimpin SDM adalah pemimpin jalan. Mereka harus menantang seluruh perusahaan tentang implikasi etis AI dan privasi data. Mereka juga harus dapat menjelaskan kepada organisasi bagaimana mereka berencana untuk mencapai penggunaan AI dengan cara yang etis dan dapat dipercaya.
Ada banyak pertimbangan dalam memperkenalkan AI ke dalam proses SDM, membuat para pemimpin bisnis dihadapkan pada keputusan yang berlebihan tentang bagaimana, kapan, dan di mana menggunakannya untuk memberi manfaat bagi tenaga kerja mereka. Dari pertanyaan tentang mulai dari mana, memastikan Anda memiliki keterampilan dan teknologi yang diperlukan, dan menggunakan data berkualitas, proses pengambilan keputusan bisa rumit, membuat kewalahan, dan membingungkan. Selain itu, ada banyak tekanan untuk mengintegrasikan AI ke dalam lebih banyak contoh penggunaan, meningkatkan tingkat produktivitas, dan menciptakan model bisnis baru.
Untuk menyederhanakan dan menentukan tindakan terbaik; namun, Anda harus kembali ke dasar-dasarnya, berfokus pada strategi, model operasi, dan manusia untuk membantu menilai kesiapan AI organisasi Anda.
Tantangan bisa dikurangi dengan terlebih dahulu menyelaraskan strategi bisnis keseluruhan organisasi Anda dengan strategi AI generatif, menetapkan seluruh proses dan alur kerja, dan mendidik orang dan teknologi tentang bagaimana semuanya akan bekerja bersama. Di mana pun Anda berada dalam proses ini, IBM Consulting dapat membantu Anda menjawab pertanyaan sulit, menerapkan aplikasi AI ke dalam sistem SDM Anda yang ada, mempercepat transformasi digital, dan membuka potensi tenaga kerja.
