Studi terbaru IBM® mengungkap bagaimana AI mengubah dunia kerja dan apa yang perlu dilakukan para pemimpin SDM untuk meresponsnya

Munculnya AI generatif telah memunculkan beragam pertanyaan baru tentang bagaimana teknologi ini akan memengaruhi tenaga kerja. Meski AI semakin meresap dalam proses bisnis, manusia tetap menjadi sumber keunggulan kompetitif utama. Namun para pemimpin bisnis kini menghadapi berbagai tantangan terkait talenta, seperti yang di ungkapkan dalam studi global terbaru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), mulai dari kesenjangan keterampilan dan berubahnya ekspektasi karyawan hingga kebutuhan untuk mengadopsi model operasi yang lebih dinamis.
Kesenjangan keterampilan global yang nyata dan terus berkembang. Eksekutif yang disurvei memperkirakan bahwa 40% tenaga kerja mereka akan membutuhkan reskilling akibat penerapan AI dan otomatisasi dalam tiga tahun ke depan. Jumlah ini bisa mencapai 1,4 miliar dari 3,4 miliar orang dalam tenaga kerja global, menurut statistik Bank Dunia. Responden juga melaporkan bahwa membangun keterampilan baru untuk karyawan yang ada adalah masalah bakat utama.
Dampak AI akan berbeda di setiap kelompok karyawan. Pekerja di semua tingkat dapat merasakan pengaruh AI generatif, namun karyawan entry-level diperkirakan akan mengalami perubahan paling signifikan. Sebanyak tujuh puluh tujuh dari responden eksekutif menyatakan bahwa posisi entry-level sudah merasakan efek AI generatif dan dampaknya diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, hanya 22% responden yang melaporkan hal serupa untuk peran eksekutif atau manajemen senior.
AI dapat membuka lebih banyak peluang bagi karyawan dengan meningkatkan kemampuan mereka. Faktanya, 87% eksekutif yang disurvei percaya bahwa karyawan lebih mungkin untuk ditingkatkan kemampuannya daripada digantikan oleh AI generatif. Namun, tingkatnya bervariasi antar fungsi – 97% eksekutif menilai karyawan di bidang pengadaan lebih mungkin ditambah daripada diganti, disusul 93% untuk karyawan di bidang risiko dan kepatuhan, 93% untuk keuangan, 77% untuk layanan pelanggan, dan 73% untuk pemasaran.
Karyawan lebih menghargai pekerjaan yang bermakna dibandingkan fleksibilitas dan peluang pengembangan, namun para pemimpin tidak selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Dengan AI yang siap menangani lebih banyak tugas manual dan berulang, karyawan yang disurvei melaporkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan yang berdampak menjadi faktor utama yang mereka hargai di luar kompensasi dan keamanan kerja—lebih penting dibandingkan pengaturan kerja fleksibel, peluang pengembangan, dan kesetaraan. Selain itu, hampir setengah dari karyawan yang disurvei merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan jauh lebih penting daripada perusahaan tempat mereka bekerja atau rekan kerja yang mereka temui secara rutin.
Namun para pengusaha tampaknya melewatkan pesan tentang apa yang benar-benar penting. Eksekutif yang disurvei menilai pekerjaan yang berdampak sebagai faktor paling tidak penting bagi karyawan, dan justru menunjuk pengaturan kerja fleksibel sebagai atribut terpenting setelah kompensasi dan keamanan kerja.
Dunia kerja telah berubah drastis dibandingkan bahkan enam bulan yang lalu. Para pemimpin kini mulai menyadari bahwa perusahaan masa depan mungkin tidak bisa bertahan dengan talenta model lama – dan talenta masa depan mungkin tidak bisa lagi mengandalkan cara kerja yang kemarin.
Pemimpin SDM dapat memainkan peran penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh AI generatif. Mereka bisa berada di garis depan, menavigasi tantangan ini, mendesain ulang pekerjaan dan model operasi, serta membimbing organisasi menuju masa depan. Berikut beberapa tindakan yang perlu dipertimbangkan.
Kami berada di titik penting dalam dunia kerja, dengan peluang besar terbuka bagi para pemimpin SDM — namun risikonya juga tidak sedikit. Saat bisnis semakin mengadopsi AI, keberhasilan transformasi hanya dapat dicapai jika organisasi—melalui para pemimpin SDM—memprioritaskan pendekatan baru terhadap talenta dan model operasi, di mana manusia dan teknologi berpadu untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong nilai bisnis.
