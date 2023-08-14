Studi terbaru IBM® mengungkap bagaimana AI mengubah dunia kerja dan apa yang perlu dilakukan para pemimpin SDM untuk meresponsnya

Munculnya AI generatif telah memunculkan beragam pertanyaan baru tentang bagaimana teknologi ini akan memengaruhi tenaga kerja. Meski AI semakin meresap dalam proses bisnis, manusia tetap menjadi sumber keunggulan kompetitif utama. Namun para pemimpin bisnis kini menghadapi berbagai tantangan terkait talenta, seperti yang di ungkapkan dalam studi global terbaru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), mulai dari kesenjangan keterampilan dan berubahnya ekspektasi karyawan hingga kebutuhan untuk mengadopsi model operasi yang lebih dinamis.

Kesenjangan keterampilan global yang nyata dan terus berkembang. Eksekutif yang disurvei memperkirakan bahwa 40% tenaga kerja mereka akan membutuhkan reskilling akibat penerapan AI dan otomatisasi dalam tiga tahun ke depan. Jumlah ini bisa mencapai 1,4 miliar dari 3,4 miliar orang dalam tenaga kerja global, menurut statistik Bank Dunia. Responden juga melaporkan bahwa membangun keterampilan baru untuk karyawan yang ada adalah masalah bakat utama.

Dampak AI akan berbeda di setiap kelompok karyawan. Pekerja di semua tingkat dapat merasakan pengaruh AI generatif, namun karyawan entry-level diperkirakan akan mengalami perubahan paling signifikan. Sebanyak tujuh puluh tujuh dari responden eksekutif menyatakan bahwa posisi entry-level sudah merasakan efek AI generatif dan dampaknya diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, hanya 22% responden yang melaporkan hal serupa untuk peran eksekutif atau manajemen senior.

AI dapat membuka lebih banyak peluang bagi karyawan dengan meningkatkan kemampuan mereka. Faktanya, 87% eksekutif yang disurvei percaya bahwa karyawan lebih mungkin untuk ditingkatkan kemampuannya daripada digantikan oleh AI generatif. Namun, tingkatnya bervariasi antar fungsi – 97% eksekutif menilai karyawan di bidang pengadaan lebih mungkin ditambah daripada diganti, disusul 93% untuk karyawan di bidang risiko dan kepatuhan, 93% untuk keuangan, 77% untuk layanan pelanggan, dan 73% untuk pemasaran.

Karyawan lebih menghargai pekerjaan yang bermakna dibandingkan fleksibilitas dan peluang pengembangan, namun para pemimpin tidak selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Dengan AI yang siap menangani lebih banyak tugas manual dan berulang, karyawan yang disurvei melaporkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan yang berdampak menjadi faktor utama yang mereka hargai di luar kompensasi dan keamanan kerja—lebih penting dibandingkan pengaturan kerja fleksibel, peluang pengembangan, dan kesetaraan. Selain itu, hampir setengah dari karyawan yang disurvei merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan jauh lebih penting daripada perusahaan tempat mereka bekerja atau rekan kerja yang mereka temui secara rutin.

Namun para pengusaha tampaknya melewatkan pesan tentang apa yang benar-benar penting. Eksekutif yang disurvei menilai pekerjaan yang berdampak sebagai faktor paling tidak penting bagi karyawan, dan justru menunjuk pengaturan kerja fleksibel sebagai atribut terpenting setelah kompensasi dan keamanan kerja.

Dunia kerja telah berubah drastis dibandingkan bahkan enam bulan yang lalu. Para pemimpin kini mulai menyadari bahwa perusahaan masa depan mungkin tidak bisa bertahan dengan talenta model lama – dan talenta masa depan mungkin tidak bisa lagi mengandalkan cara kerja yang kemarin.

Pemimpin SDM dapat memainkan peran penting dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh AI generatif. Mereka bisa berada di garis depan, menavigasi tantangan ini, mendesain ulang pekerjaan dan model operasi, serta membimbing organisasi menuju masa depan. Berikut beberapa tindakan yang perlu dipertimbangkan.

Rancang ulang pekerjaan, pimpin dengan model operasi yang tepat. Mengotomatiskan proses yang buruk tidak akan membuatnya menjadi lebih baik. Daripada mengotomatiskan aktivitas yang sama seperti sebelumnya, kembalilah ke papan gambar untuk menemukan cara yang lebih baik untuk maju. Process mining dapat menganalisis bagaimana pekerjaan berlangsung dan mengidentifikasi titik-titik kemacetan atau berbagai bentuk inefisiensi lainnya. Dari sana, Anda dapat memikirkan kembali dan merekayasa ulang cara pekerjaan diselesaikan, sekaligus mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat didukung AI atau otomatisasi untuk membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada pekerjaan penting bernilai tinggi yang membutuhkan sentuhan manusia. Misalnya, tim SDM IBM® meninjau ulang proses promosi triwulanan yang sangat manual dan padat data, lalu menerapkan solusi watsonx Orchestrate khusus untuk mengotomatiskan pengumpulan data, sehingga staf dapat memusatkan lebih banyak waktu pada tugas-tugas bernilai tinggi.

Investasikan pada talenta sama besar dengan investasi pada teknologi, dan siapkan tenaga kerja menghadapi AI serta berbagai disrupsi teknologi lainnya.Ini adalah momen penting bagi para pemimpin SDM untuk melangkah maju, membantu membentuk strategi transformasi organisasi, dan menentukan bagaimana manusia—bersama AI—akan bekerja untuk mewujudkannya. Pemimpin SDM akan memimpin perencanaan tenaga kerja, desain peran, dan strategi yang mencakup pendefinisian pekerjaan bernilai lebih tinggi, mengidentifikasi peran serta keterampilan penting di masa depan, mengelola perekrutan, mengalihkan talenta ke peran baru, meningkatkan retensi, dan banyak lagi. Hal ini dapat mencakup meninjau ulang peran, mengidentifikasi dan menghilangkan tugas-tugas berulang yang dapat ditangani AI, menggabungkan peran untuk menciptakan fungsi baru, memperluas peran agar mencakup tugas seperti menerapkan atau mengelola alat AI, serta membangun program pengembangan keterampilan yang terarah untuk pekerjaan tingkat lebih tinggi yang digerakkan oleh manusia.

Tempatkan keterampilan sebagai inti strategi tenaga kerja—baik untuk kebutuhan hari ini maupun tantangan besok. Para pemimpin harus memikirkan cara untuk meningkatkan ketajaman teknis tenaga kerja secara keseluruhan. Ketajaman ini menjadi fondasi luas bagi karyawan untuk membangun keahlian baru, termasuk bekerja secara kreatif dan bertanggung jawab dengan AI. Ini bukan berarti setiap orang harus belajar membuat kode, tetapi sebagian besar perlu akrab dengan berbagai solusi AI yang terus bermunculan. Pemahaman dasar tentang AI dan cara kerjanya menjadi penting agar karyawan mampu berpikir penting sekaligus menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Setiap orang harus merasa diberdayakan untuk mengajukan pertanyaan tentang data pelatihan model, bagaimana sebuah prediksi dibuat, potensi bias, dan hal-hal lainnya. Teknologi juga dapat mendukung pengembangan keterampilan dan perjalanan karier. Peta jalan karier interaktif dengan prompt dinamis, misalnya, dapat membantu karyawan memahami apa yang perlu mereka capai untuk melangkah maju. Di Delta Airlines, IBM® Consulting membangun fondasi keterampilan dan platform talenta yang memungkinkan tenaga kerja TI mereka meningkatkan kemampuan dalam teknologi baru yang penting. Jaringan talenta masa depan menjadi aspek penting lainnya. Kesenjangan keterampilan AI secara global kini menjadi kebutuhan mendesak di berbagai industri, dan mengatasinya akan menuntut investasi strategis yang berkelanjutan.

Berikan pekerjaan yang lebih bermakna dengan menempatkan karyawan di kursi pengemudi. AI memiliki potensi besar untuk mengubah pengalaman kerja karyawan. Teknologi ini dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, memungkinkan karyawan fokus pada hal-hal yang mereka sukai, memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan atau menjaga keseimbangan hidup dan kerja, serta berpotensi membuka peran dan jalur karier baru yang lebih menarik. Penting untuk melibatkan karyawan dalam proses tersebut. Misalnya, berikan tim ruang untuk merekomendasikan tugas-tugas yang bisa diotomatisasi agar pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan memuaskan, sambil memanfaatkan saluran digital untuk menciptakan loop masukan yang terbuka dan berkelanjutan. Keterbukaan terhadap masukan dan pola pikir bertumbuh di seluruh perusahaan juga dapat membantu membentuk generasi pemimpin Anda berikutnya. Kembangkan lingkungan di mana para pemimpin di setiap tingkat terdorong untuk membawa ide-ide baru dan menerapkan teknologi secara kreatif dalam peran mereka.

Kami berada di titik penting dalam dunia kerja, dengan peluang besar terbuka bagi para pemimpin SDM — namun risikonya juga tidak sedikit. Saat bisnis semakin mengadopsi AI, keberhasilan transformasi hanya dapat dicapai jika organisasi—melalui para pemimpin SDM—memprioritaskan pendekatan baru terhadap talenta dan model operasi, di mana manusia dan teknologi berpadu untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong nilai bisnis.