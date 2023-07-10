Singkatnya, pengalaman karyawan mengacu pada totalitas interaksi yang dimiliki karyawan dengan organisasi mereka. Ini dimulai saat karyawan potensial menemukan daftar perusahaan untuk posisi terbuka dan berakhir dengan pensiun atau keberangkatan karyawan. Solusi ini mencakup setiap aspek kehidupan profesional karyawan — mulai dari budaya tempat kerja, misi perusahaan, jabatan, tanggung jawab sehari-hari dan rekan kerja hingga ruang kerja, sistem, kebijakan perusahaan, dan interaksi dengan sumber daya manusia. Pengalaman karyawan yang signifikan dan konsisten — baik dan buruk — membentuk budaya organisasi secara keseluruhan.

Pengalaman pelanggan, di sisi lain, mencakup setiap interaksi dan titik kontak antara pelanggan dan perusahaan. Pengalaman ini mencakup segalanya mulai dari interaksi di dalam toko dan online hingga mencari bantuan dari karyawan selama perjalanan pembelian atau layanan pelanggan. Dan seperti budaya tempat kerja, pengalaman pelanggan dibuat lebih baik atau lebih buruk oleh pengalaman karyawan yang positif atau negatif.

Glassdoor melakukan penelitian selama 10 tahun tentang korelasi antara kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Studi ini menemukan bahwa setiap peningkatan 1 bintang dalam peringkat Glassdoor perusahaan dikaitkan dengan 2,05 poin kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dalam skala 0 hingga 100, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja yang lebih bahagia dan lebih terlibat diterjemahkan ke dalam peningkatan kepuasan pelanggan.

Pengalaman karyawan yang positif dapat memberikan banyak manfaat lain juga. Ketika berbicara tentang organisasi yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik, 77% karyawan potensial mengatakan bahwa budaya dan misi perusahaan merupakan faktor penentu utama. Pengalaman karyawan yang memuaskan dan positif juga berarti pekerja cenderung merasa lebih dihargai dan memiliki kesejahteraan yang lebih sehat secara keseluruhan. Rasa pemenuhan dan penghargaan ini dapat mengurangi churn karyawan, meningkatkan moral di lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Sebuah meta-analisis Gallup baru-baru ini dari lebih dari 450 riset membandingkan kinerja bisnis perusahaan yang memiliki pengalaman karyawan yang positif dengan perusahaan yang memiliki Pengalaman karyawan yang negatif. Analisis mengamati bahwa perusahaan dengan pengalaman karyawan yang positif melihat hal berikut: