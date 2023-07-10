Tag
Operasi bisnis

Bagaimana cara meningkatkan pengalaman karyawan

Pasangan sedang duduk dalam pertemuan dengan penasihat keuangan mereka.

Singkatnya, pengalaman karyawan mengacu pada totalitas interaksi yang dimiliki karyawan dengan organisasi mereka. Ini dimulai saat karyawan potensial menemukan daftar perusahaan untuk posisi terbuka dan berakhir dengan pensiun atau keberangkatan karyawan. Solusi ini mencakup setiap aspek kehidupan profesional karyawan — mulai dari budaya tempat kerja, misi perusahaan, jabatan, tanggung jawab sehari-hari dan rekan kerja hingga ruang kerja, sistem, kebijakan perusahaan, dan interaksi dengan sumber daya manusia. Pengalaman karyawan yang signifikan dan konsisten — baik dan buruk — membentuk budaya organisasi secara keseluruhan.

Pengalaman pelanggan, di sisi lain, mencakup setiap interaksi dan titik kontak antara pelanggan dan perusahaan. Pengalaman ini mencakup segalanya mulai dari interaksi di dalam toko dan online hingga mencari bantuan dari karyawan selama perjalanan pembelian atau layanan pelanggan. Dan seperti budaya tempat kerja, pengalaman pelanggan dibuat lebih baik atau lebih buruk oleh pengalaman karyawan yang positif atau negatif.

Glassdoor melakukan penelitian selama 10 tahun tentang korelasi antara kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Studi ini menemukan bahwa setiap peningkatan 1 bintang dalam peringkat Glassdoor perusahaan dikaitkan dengan 2,05 poin kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dalam skala 0 hingga 100, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja yang lebih bahagia dan lebih terlibat diterjemahkan ke dalam peningkatan kepuasan pelanggan.

Pengalaman karyawan yang positif dapat memberikan banyak manfaat lain juga. Ketika berbicara tentang organisasi yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik, 77% karyawan potensial mengatakan bahwa budaya dan misi perusahaan merupakan faktor penentu utama. Pengalaman karyawan yang memuaskan dan positif juga berarti pekerja cenderung merasa lebih dihargai dan memiliki kesejahteraan yang lebih sehat secara keseluruhan. Rasa pemenuhan dan penghargaan ini dapat mengurangi churn karyawan, meningkatkan moral di lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Sebuah meta-analisis Gallup baru-baru ini dari lebih dari 450 riset membandingkan kinerja bisnis perusahaan yang memiliki pengalaman karyawan yang positif dengan perusahaan yang memiliki Pengalaman karyawan yang negatif. Analisis mengamati bahwa perusahaan dengan pengalaman karyawan yang positif melihat hal berikut:

  • 81% lebih sedikit ketidakhadiran
  • Kesejahteraan karyawan meningkat 66%
  • 23% keuntungan lebih tinggi
  • Produktivitas 18% lebih tinggi
  • 10% lebih besar loyalitas dan keterlibatan pelanggan

Strategi untuk meningkatkan pengalaman karyawan

Perusahaan yang menumbuhkan pengalaman karyawan yang positif dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang jelas dibandingkan mereka yang tidak. Untuk meningkatkan pengalaman karyawan di perusahaan Anda sendiri, Anda harus terlebih menatanya ke dalam tujuh tahap perjalanan karyawan, juga dikenal sebagai siklus hidup karyawan:

Tahap 1: Rekrutmen

Rekrutmen adalah cara calon karyawan menemukan posisi terbuka di perusahaan Anda—baik melalui lowongan di LinkedIn maupun lewat perekrut. Melalui prospek tersebut, kandidat dapat memahami tugas pekerjaan, manfaat, serta budaya perusahaan.

Tahap 2: Proses perekrutan

Ini adalah saat Anda dan calon karyawan telah menyetujui persyaratan kerja. Pada titik ini, kandidat telah beralih ke karyawan baru.

Tahap 3: Proses orientasi

Pengalaman orientasi karyawan baru terjadi selama pelatihan mereka, yang mencakup mengajari mereka cara menggunakan semua proses dan alat yang diperlukan. Karyawan juga diperkenalkan dengan budaya perusahaan Anda selama tahap ini.

Tahap 4: Keterlibatan karyawan/pengelolaan SDM

Karyawan Anda telah selesai menjalani orientasi dan sekarang berkontribusi terhadap upaya perusahaan. Tahap ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan didukung saat mereka menjalankan tugas sehari-hari mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, karyawan yang terlibat lebih produktif dan lebih kecil kemungkinannya untuk keluar.

Tahap 5: Manajemen kinerja

Untuk membantu karyawan memperbaiki kelemahan dan membangun kekuatan mereka, peninjauan kinerja berkala memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana perusahaan dapat membantu karyawan meraih kesuksesan.

Tahap 6: Pengembangan

Tahap ini melibatkan membantu karyawan menjelajahi minat dan peluang lain untuk berkembang dalam perusahaan.

Tahap 7: Keberangkatan

Tahap ini melengkapi siklus hidup pengalaman karyawan, dan itu terjadi ketika karyawan pensiun atau keluar dari perusahaan.

Setiap tahap siklus hidup pengalaman karyawan menawarkan peluang untuk memperkuat pengalaman positif atau belajar tentang cara untuk menjadi lebih baik. Setelah Anda memahami bagaimana kinerja pengalaman Anda saat ini di tujuh tahap ini, Anda kemudian dapat mengembangkan strategi pengalaman karyawan. Ini adalah metode yang dapat digunakan perusahaan Anda untuk menilai dan meningkatkan pengalaman karyawannya di setiap tahap siklus hidup.

Bagaimana mengembangkan rencana dan strategi pengalaman karyawan

Langkah pertama dalam mengembangkan strategi pengalaman karyawan adalah menilai pengalaman karyawan Anda saat ini. Tujuan dari penilaian awal ini adalah mengidentifikasi titik-titik gesekan serta setiap elemen positif. Salah satu cara untuk menilai siklus hidup karyawan adalah meminta karyawan menyelesaikan survei pengalaman karyawan. Dorong pekerja Anda untuk memberikan masukan karyawan yang terbuka dan jujur mengenai budaya, akomodasi, manfaat, peluang pertumbuhan, keseimbangan kehidupan kerja, dan setiap elemen lain dari pengalaman karyawan. 

Ketika penilaian Anda selesai, anggota tim SDM, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk menyusun rencana untuk meningkatkan area apa pun yang berdampak negatif pada produktivitas, retensi karyawan, keterlibatan, dan kepuasan kerja secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa langkah untuk disertakan saat menyusun rencana ini (strategi pengalaman karyawan):

  • Mendefinisikan tujuan strategi, prioritas utama dan sasaran untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan, seperti pengurangan churn, peningkatan moral atau peningkatan produktivitas.
  • Melakukan evaluasi atas tujuh tahap pengalaman karyawan guna menemukan faktor-faktor yang menghalangi pencapaian tujuan.
  • Menciptakan inisiatif untuk mengambil tindakan korektif pada elemen-elemen yang perlu ditingkatkan.
  • Menerapkan inisiatif ini dalam tonggak sejarah dengan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas yang mengukur keberhasilan.
  • Terus memantau siklus hidup pengalaman karyawan untuk menyesuaikan taktik jika perlu. Wawancara keluar adalah metode yang berguna bagi para pemimpin SDM untuk terus memantau adanya potensi masalah dalam keseluruhan pengalaman.

Ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa, seperti yang berikut ini:

  • Personalisasi: Ini berarti menciptakan kesesuaian antara kebutuhan karyawan Anda dan kebutuhan organisasi. Ketika Anda menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk karyawan Anda, Anda memberi mereka alat dan sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan individual mereka dan menunjukkan bahwa Anda mendukung pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Menawarkan pekerjaan jarak jauh atau pekerjaan hybrid adalah salah satu bentuk personalisasi.
  • Transparansi: Ini meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas di seluruh perusahaan, dari karyawan hingga majikan. Salah satu cara untuk mencapai transparansi adalah dengan mengadakan sesi rutin Q & A.
  • Kesederhanaan: Kesederhanaan menghilangkan langkah-langkah dan informasi yang berlebihan dan tidak perlu yang dapat membingungkan karyawan atau menciptakan gesekan yang tidak perlu.
  • Keautentikan: Ini memastikan bahwa pengalaman kerja karyawan mencerminkan nilai-nilai dan pernyataan misi perusahaan Anda. Ketika karyawan percaya bahwa perusahaan tempat mereka bekerja autentik, mereka lebih cenderung merasa bahwa perusahaan memiliki integritas.
  • Respons: Komunikasi tepat waktu membantu karyawan merasa didengar, dan menawarkan kesempatan bagi Anda dan mereka untuk berbagi informasi dan mengubah arah perilaku. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah survei, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat diatasi secara real-time.

Pengalaman karyawan dan IBM®

Seperti yang ditekankan sebelumnya dalam tulisan ini, perusahaan yang membangun pengalaman karyawan yang positif—dari awal hingga akhir—dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang jelas dibandingkan mereka yang tidak melakukannya.

Postingan blog “Rethinking Recruitment“ memparafrasekan saran dari Angela Hood, CEO dan pendiri ThisWay Global, yang memberikan arahan yang baik bagi perusahaan mana pun yang ingin memberikan pengalaman karyawan yang lebih baik yang melampaui perekrutan. Ketika mencoba untuk menarik (dan mempertahankan) talenta terbaik, Hood mendesak perusahaan untuk berada dalam posisi untuk mengatakan dua hal kepada kandidat pekerjaan:

  • Kami menggunakan teknologi terbaik untuk mengidentifikasi Anda karena Anda dan keterampilan Anda unik, dan kami ingin Anda datang bekerja untuk kami.
  • Ketika Anda tiba di sini, kami akan membantu Anda mengotomatiskan bagian-bagian pekerjaan Anda yang belum pernah Anda nikmati sebelumnya, karena kami ingin Anda menggali bidang yang Anda sukai.

Kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi adalah dua jenis solusi teknologi terbaik untuk membantu menciptakan pengalaman karyawan yang meningkatkan kepuasan dan produktivitas, terutama karena berkaitan dengan dua dari tujuh strategi yang disebutkan di atas:

  • Personalisasi: Menyediakan alat yang menunjukkan Anda mendukung kesuksesan individu karyawan Anda. Contohnya, mereka dapat mengalihkan pekerjaan yang menyita waktu, seperti pembuatan laporan, kepada asisten digital yang dipersonalisasi.
  • Kesederhanaan: Gunakan otomatisasi cerdas untuk menghilangkan gesekan dan hambatan dari proses bisnis, mengurangi jumlah alat yang harus dikelola karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dan mengurangi jumlah waktu yang mereka habiskan untuk mencari informasi.

Solusi IBM® watsonx dapat membantu meningkatkan pengalaman karyawan dengan menyediakan akses percakapan yang mudah ke informasi dan otomatisasi tugas yang dibutuhkan karyawan Anda untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan menyelesaikan sesuatu.

 