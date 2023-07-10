Singkatnya, pengalaman karyawan mengacu pada totalitas interaksi yang dimiliki karyawan dengan organisasi mereka. Ini dimulai saat karyawan potensial menemukan daftar perusahaan untuk posisi terbuka dan berakhir dengan pensiun atau keberangkatan karyawan. Solusi ini mencakup setiap aspek kehidupan profesional karyawan — mulai dari budaya tempat kerja, misi perusahaan, jabatan, tanggung jawab sehari-hari dan rekan kerja hingga ruang kerja, sistem, kebijakan perusahaan, dan interaksi dengan sumber daya manusia. Pengalaman karyawan yang signifikan dan konsisten — baik dan buruk — membentuk budaya organisasi secara keseluruhan.
Pengalaman pelanggan, di sisi lain, mencakup setiap interaksi dan titik kontak antara pelanggan dan perusahaan. Pengalaman ini mencakup segalanya mulai dari interaksi di dalam toko dan online hingga mencari bantuan dari karyawan selama perjalanan pembelian atau layanan pelanggan. Dan seperti budaya tempat kerja, pengalaman pelanggan dibuat lebih baik atau lebih buruk oleh pengalaman karyawan yang positif atau negatif.
Glassdoor melakukan penelitian selama 10 tahun tentang korelasi antara kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Studi ini menemukan bahwa setiap peningkatan 1 bintang dalam peringkat Glassdoor perusahaan dikaitkan dengan 2,05 poin kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dalam skala 0 hingga 100, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja yang lebih bahagia dan lebih terlibat diterjemahkan ke dalam peningkatan kepuasan pelanggan.
Pengalaman karyawan yang positif dapat memberikan banyak manfaat lain juga. Ketika berbicara tentang organisasi yang menarik dan mempertahankan talenta terbaik, 77% karyawan potensial mengatakan bahwa budaya dan misi perusahaan merupakan faktor penentu utama. Pengalaman karyawan yang memuaskan dan positif juga berarti pekerja cenderung merasa lebih dihargai dan memiliki kesejahteraan yang lebih sehat secara keseluruhan. Rasa pemenuhan dan penghargaan ini dapat mengurangi churn karyawan, meningkatkan moral di lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas.
Sebuah meta-analisis Gallup baru-baru ini dari lebih dari 450 riset membandingkan kinerja bisnis perusahaan yang memiliki pengalaman karyawan yang positif dengan perusahaan yang memiliki Pengalaman karyawan yang negatif. Analisis mengamati bahwa perusahaan dengan pengalaman karyawan yang positif melihat hal berikut:
Perusahaan yang menumbuhkan pengalaman karyawan yang positif dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang jelas dibandingkan mereka yang tidak. Untuk meningkatkan pengalaman karyawan di perusahaan Anda sendiri, Anda harus terlebih menatanya ke dalam tujuh tahap perjalanan karyawan, juga dikenal sebagai siklus hidup karyawan:
Rekrutmen adalah cara calon karyawan menemukan posisi terbuka di perusahaan Anda—baik melalui lowongan di LinkedIn maupun lewat perekrut. Melalui prospek tersebut, kandidat dapat memahami tugas pekerjaan, manfaat, serta budaya perusahaan.
Ini adalah saat Anda dan calon karyawan telah menyetujui persyaratan kerja. Pada titik ini, kandidat telah beralih ke karyawan baru.
Pengalaman orientasi karyawan baru terjadi selama pelatihan mereka, yang mencakup mengajari mereka cara menggunakan semua proses dan alat yang diperlukan. Karyawan juga diperkenalkan dengan budaya perusahaan Anda selama tahap ini.
Karyawan Anda telah selesai menjalani orientasi dan sekarang berkontribusi terhadap upaya perusahaan. Tahap ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan didukung saat mereka menjalankan tugas sehari-hari mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, karyawan yang terlibat lebih produktif dan lebih kecil kemungkinannya untuk keluar.
Untuk membantu karyawan memperbaiki kelemahan dan membangun kekuatan mereka, peninjauan kinerja berkala memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana perusahaan dapat membantu karyawan meraih kesuksesan.
Tahap ini melibatkan membantu karyawan menjelajahi minat dan peluang lain untuk berkembang dalam perusahaan.
Tahap ini melengkapi siklus hidup pengalaman karyawan, dan itu terjadi ketika karyawan pensiun atau keluar dari perusahaan.
Setiap tahap siklus hidup pengalaman karyawan menawarkan peluang untuk memperkuat pengalaman positif atau belajar tentang cara untuk menjadi lebih baik. Setelah Anda memahami bagaimana kinerja pengalaman Anda saat ini di tujuh tahap ini, Anda kemudian dapat mengembangkan strategi pengalaman karyawan. Ini adalah metode yang dapat digunakan perusahaan Anda untuk menilai dan meningkatkan pengalaman karyawannya di setiap tahap siklus hidup.
Langkah pertama dalam mengembangkan strategi pengalaman karyawan adalah menilai pengalaman karyawan Anda saat ini. Tujuan dari penilaian awal ini adalah mengidentifikasi titik-titik gesekan serta setiap elemen positif. Salah satu cara untuk menilai siklus hidup karyawan adalah meminta karyawan menyelesaikan survei pengalaman karyawan. Dorong pekerja Anda untuk memberikan masukan karyawan yang terbuka dan jujur mengenai budaya, akomodasi, manfaat, peluang pertumbuhan, keseimbangan kehidupan kerja, dan setiap elemen lain dari pengalaman karyawan.
Ketika penilaian Anda selesai, anggota tim SDM, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk menyusun rencana untuk meningkatkan area apa pun yang berdampak negatif pada produktivitas, retensi karyawan, keterlibatan, dan kepuasan kerja secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa langkah untuk disertakan saat menyusun rencana ini (strategi pengalaman karyawan):
Ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa, seperti yang berikut ini:
Seperti yang ditekankan sebelumnya dalam tulisan ini, perusahaan yang membangun pengalaman karyawan yang positif—dari awal hingga akhir—dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang jelas dibandingkan mereka yang tidak melakukannya.
Postingan blog “Rethinking Recruitment“ memparafrasekan saran dari Angela Hood, CEO dan pendiri ThisWay Global, yang memberikan arahan yang baik bagi perusahaan mana pun yang ingin memberikan pengalaman karyawan yang lebih baik yang melampaui perekrutan. Ketika mencoba untuk menarik (dan mempertahankan) talenta terbaik, Hood mendesak perusahaan untuk berada dalam posisi untuk mengatakan dua hal kepada kandidat pekerjaan:
Kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi adalah dua jenis solusi teknologi terbaik untuk membantu menciptakan pengalaman karyawan yang meningkatkan kepuasan dan produktivitas, terutama karena berkaitan dengan dua dari tujuh strategi yang disebutkan di atas:
Solusi IBM® watsonx dapat membantu meningkatkan pengalaman karyawan dengan menyediakan akses percakapan yang mudah ke informasi dan otomatisasi tugas yang dibutuhkan karyawan Anda untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan menyelesaikan sesuatu.