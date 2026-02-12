Selama fase penerapan, kode yang diuji dan dikemas secara otomatis dikirim ke lingkungan target (staging atau produksi). Alat manajemen konfigurasi dan infrastruktur sebagai kode (IaC) —yang menggunakan file konfigurasi dan bahasa pengodean deskriptif tingkat tinggi untuk mengotomatiskan penyediaan infrastruktur dan orkestrasi untuk rilis perangkat lunak—membantu tim DevOps memastikan bahwa perangkat lunak dikirimkan dengan cara yang andal dan dapat diulang.

Penerapan biasanya didorong oleh pengiriman berkelanjutan (CD) dan platform kontainer (Kubernetes, misalnya) yang mengatur proses penerapan perangkat lunak (menarik artefak build, memperbarui wadah dan binari, menjalankan pengujian akhir dan mengalihkan lalu lintas ke versi baru).

Tim DevOps sering menggunakan strategi penerapan yang berbeda untuk memastikan bahwa versi baru diperkenalkan secara bertahap dan dapat ditarik kembali dengan cepat, jika perlu.

Dengan penerapan biru-hijau, misalnya, aplikasi diterapkan di dua lingkungan produksi paralel, dan setiap lingkungan menjalankan rilis aplikasi yang berbeda. Lingkungan “biru” menjalankan aplikasi langsung, sementara lingkungan “hijau” menangani pengujian dan validasi untuk versi aplikasi baru. Ketika iterasi baru berhasil, lingkungan hijau menjadi lingkungan live, dan biru tetap siaga, tetapi siap digunakan, untuk menangani rollback.

Dengan penerapan canary, tim menerapkan aplikasi ke sebagian kecil pengguna, atau disebut “canary” untuk pemantauan dan pengujian lingkungan live sebelum meluncurkan aplikasi ke seluruh basis pengguna.

Sama seperti burung kenari yang digunakan untuk memperingatkan penambang batu bara tentang gas beracun, penerapan canary memperingatkan tim pengembang tentang cacat aplikasi tanpa mempertaruhkan masalah kinerja skala besar yang memengaruhi setiap pengguna. Jika aplikasi berkinerja baik dengan grup canary, pengembang secara progresif meluncurkannya ke grup yang lebih besar hingga tersedia untuk semua pengguna.