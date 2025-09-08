Pola arsitektur ini memberikan solusi standar untuk tantangan sehari-hari yang dihadapi tim pengembangan ketika menerapkan sistem komputasi terdistribusi, termasuk komunikasi layanan, konsistensi data, toleransi kesalahan, dan skalabilitas sistem.

Banyak pengalaman digital saat ini yang diandalkan dunia dimungkinkan oleh pola desain layanan mikro dan dapat dilihat dalam banyak contoh penggunaan dunia nyata. Misalnya, jika Anda melakukan streaming acara di Netflix, Anda melibatkan ratusan layanan terpisah yang bekerja sama untuk mengirimkan konten, mengelola profil pengguna, dan menyarankan apa yang harus ditonton selanjutnya.

Demikian pula, Amazon mengoordinasikan inventaris, pembayaran, dan pengiriman melalui layanan yang berbeda. Dalam industri keuangan, bank dan lembaga lain juga mengandalkan pola desain layanan mikro untuk memisahkan manajemen risiko dan layanan pelanggan, menjaga uang tetap aman dan dapat diakses.

Menurut survei IBM, Microservices in the Enterprise, 2021, 88% organisasi melaporkan bahwa microservices memberikan banyak manfaat bagi tim pengembangan. Manfaat ini termasuk peningkatan 20—50% dalam produktivitas pengembang karena pengelolaan kode yang lebih baik, pemeliharaan yang lebih mudah, dan siklus penerapan yang lebih cepat.