Apa itu Java Spring Boot?

Java™ Spring Boot (Spring Boot) adalah alat yang membuat pengembangan aplikasi web dan layanan mikro dengan Java Spring Framework lebih cepat dan mudah.
Java Spring Framework (Spring Framework) adalah kerangka kerja tingkat perusahaan yang populer, sumber terbuka, untuk membuat aplikasi kelas produksi yang berdiri sendiri yang berjalan pada mesin virtual Java (JVM). Spring Boot merampingkan dan menyederhanakan pengembangan Spring Framework melalui tiga fitur inti:
Fitur-fitur ini bekerja sama untuk menyediakan alat untuk menyiapkan aplikasi berbasis Spring dengan konfigurasi dan pengaturan minimal. Aplikasi Spring Boot dapat dioptimalkan dan dijalankan dengan waktu proses Open Liberty.
Spring Framework menawarkan fitur injeksi dependensi yang memungkinkan objek menentukan dependensinya sendiri yang kemudian disuntikkan kontainer Spring ke dalamnya. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi modular yang terdiri dari komponen yang digabungkan secara longgar yang ideal untuk layanan mikro dan aplikasi jaringan terdistribusi.
Spring Framework juga menawarkan dukungan bawaan untuk tugas-tugas khas yang perlu dilakukan aplikasi, seperti pengikatan data, konversi tipe, validasi, penanganan pengecualian, manajemen sumber daya dan acara, internasionalisasi, dan banyak lagi. Ini terintegrasi dengan berbagai teknologi Java EE seperti RMI (Remote Method Invocation), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), Java Web Services dan lain-lain.
Baru-baru ini Spring Framework telah mengadopsi namespace Jakarta untuk menggunakan banyak spesifikasi Jakarta EE yang baru dan diperbarui. Singkatnya, Spring Framework menyediakan pengembang dengan semua alat dan fitur yang mereka butuhkan untuk membuat aplikasi Java EE yang longgar dan lintas platform yang berjalan di lingkungan apa pun.
Meskipun Spring Framework mampu dan komprehensif, masih membutuhkan waktu dan pengetahuan yang signifikan untuk mengonfigurasi, mengatur, dan menerapkan aplikasi Spring. Spring Boot mengurangi upaya ini dengan tiga kemampuan penting.
Konfigurasi otomatis menginisialisasi aplikasi dengan dependensi preset sehingga Anda tidak perlu mengonfigurasi secara manual. Java Spring Boot hadir dengan kemampuan bawaan, yang secara otomatis mengonfigurasi Spring Framework yang mendasarinya dan paket pihak ketiga berdasarkan pengaturan Anda. Pendekatan ini, berdasarkan praktik terbaik, membantu menghindari kesalahan.
Meskipun Anda dapat mengganti default ini setelah inisialisasi selesai, pengaturan awal mempercepat pengembangan. Fitur konfigurasi otomatis Java Spring Boot memungkinkan Anda untuk mulai mengembangkan aplikasi berbasis Spring dengan cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia.
Spring Boot menggunakan pendekatan terstruktur untuk menambahkan dan mengonfigurasi dependensi starter, berdasarkan kebutuhan proyek Anda. Menggunakan penilaiannya sendiri, Spring Boot memilih paket mana yang akan diinstal dan nilai default mana yang akan digunakan, daripada mengharuskan Anda membuat semua keputusan itu sendiri dan mengatur semuanya secara manual.
Anda dapat menentukan kebutuhan proyek Anda selama proses inisialisasi, di mana Anda memilih di antara beberapa dependensi starter—disebut Spring Starter—yang mencakup contoh penggunaan umum. Anda menjalankan Spring Boot Initializr dengan mengisi formulir web sederhana, tanpa pengodean.
Misalnya, ketergantungan starter 'Spring Web' menyederhanakan pembuatan aplikasi web berbasis Spring. Ini membutuhkan konfigurasi minimal dengan menambahkan semua dependensi yang diperlukan—seperti server web Apache Tomcat—ke proyek Anda. 'Spring Security' adalah ketergantungan starter populer lainnya yang secara otomatis menambahkan fitur otentikasi dan kontrol akses ke aplikasi Anda.
Spring Boot mencakup lebih dari 50 Spring Starter dan banyak lagi starter pihak ketiga yang tersedia.
Spring Boot membantu pengembang membuat aplikasi yang langsung berjalan. Secara khusus, Anda dapat membuat aplikasi yang berdiri sendiri yang berjalan sendiri, tanpa bergantung pada server web eksternal.
Anda dapat membuat aplikasi mandiri dengan menanamkan server web seperti Tomcat atau Netty ke dalam aplikasi Anda selama proses inisialisasi. Akibatnya, Anda dapat memulai aplikasi Anda di platform apa pun dengan menekan perintah run. (Anda dapat memilih keluar dari fitur ini untuk membangun aplikasi tanpa server web tertanam.)
Sekali lagi, keuntungan terbesar menggunakan Spring Boot versus Spring Framework saja adalah kemudahan penggunaan dan pengembangan yang lebih cepat. Secara teori, keuntungan ini datang dengan mengorbankan fleksibilitas yang lebih besar yang Anda dapatkan dari bekerja langsung dengan Spring Framework.
Tetapi, dalam praktiknya, kecuali Anda perlu atau ingin menerapkan konfigurasi unik, menggunakan Spring Booth sepadan dengan pertukaran. Anda masih dapat menggunakan sistem anotasi populer Spring Framework untuk dengan mudah menyuntikkan dependensi tambahan (tidak tercakup oleh Spring Starters) ke dalam aplikasi Anda.
Dan, Anda masih mendapatkan akses ke semua fitur Spring Framework, termasuk penanganan acara yang mudah, validasi, pengikatan data, konversi tipe, dan keamanan dan pengujian kemampuan bawaan. Intinya, jika hanya satu Spring Starter yang mencakup ruang lingkup proyek Anda, Spring Boot dapat secara signifikan merampingkan pengembangan.
Jika Anda mencari instruksi Spring Boot tingkat pemula yang cepat, mudah, IBM siap membantu Anda. Lihat panduan Open Liberty terbaru untuk membantu Anda membangun dan menerapkan aplikasi Spring Boot.
