Apa itu Java Spring Boot?

Spring Framework menawarkan fitur injeksi dependensi yang memungkinkan objek menentukan dependensinya sendiri yang kemudian disuntikkan kontainer Spring ke dalamnya. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi modular yang terdiri dari komponen yang digabungkan secara longgar yang ideal untuk layanan mikro dan aplikasi jaringan terdistribusi.

Spring Framework juga menawarkan dukungan bawaan untuk tugas-tugas khas yang perlu dilakukan aplikasi, seperti pengikatan data, konversi tipe, validasi, penanganan pengecualian, manajemen sumber daya dan acara, internasionalisasi, dan banyak lagi. Ini terintegrasi dengan berbagai teknologi Java EE seperti RMI (Remote Method Invocation), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), Java Web Services dan lain-lain.

Baru-baru ini Spring Framework telah mengadopsi namespace Jakarta untuk menggunakan banyak spesifikasi Jakarta EE yang baru dan diperbarui. Singkatnya, Spring Framework menyediakan pengembang dengan semua alat dan fitur yang mereka butuhkan untuk membuat aplikasi Java EE yang longgar dan lintas platform yang berjalan di lingkungan apa pun.