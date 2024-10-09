Perbedaan antara arsitektur monolitik dan layanan mikro sangat beragam dan kompleks. Masing-masing menawarkan manfaat unik dan tidak ada satu pun dari keduanya yang dapat dianggap superior.
Pendekatan monolitik adalah model perangkat lunak tradisional. Layanan mikro mencerminkan pengembangan perangkat lunak selanjutnya, tetapi itu tidak menjadikan arsitektur monolitik usang.
Katakanlah Anda sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan rintisan teknologi dan ditugaskan untuk mengimplementasikan rencana TI untuk perusahaan baru tersebut. Anda menghadapi banyak sekali keputusan, tetapi tidak ada yang mendasar atau berdampak luas seperti menyiapkan arsitektur monolitik atau arsitektur layanan mikro. Pemilihan arsitektur perangkat lunak tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa atau tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pemrosesan data awal dan akhir organisasi Anda, karena pendekatan arsitektur apa pun yang dipilih akan memiliki efek yang mendalam pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan tujuan bisnisnya secara bermakna.
Jadi, taruhannya cukup besar di sini. Dan karena Anda adalah Direktur TI yang baru diangkat, ini juga merupakan keputusan penting bagi Anda secara pribadi—salah satu keputusan yang dapat membawa Anda ke jalur emas kemajuan karier yang tak terbatas, jika Anda memilih dengan bijak.
Mana yang Anda pilih? Pertama, mari kita lihat pilihan Anda.
Seperti yang telah dinyatakan, arsitektur monolitik adalah model pengembangan perangkat lunak tradisional. Di dalamnya, satu basis kode menjalankan beberapa fungsi (yaitu fungsi bisnis). Kernel komputer mengontrol semua fungsi. Dalam aplikasi monolitik, semua kode yang diperlukan untuk seluruh aplikasi itu dipelihara dalam lokasi pusat.
Aplikasi monolitik biasanya berisi komponen berikut:
Menggunakan arsitektur monolitik menghasilkan banyak manfaat:
Penggunaan arsitektur monolitik juga menghadirkan masalah yang mungkin terjadi:
Model pengembangan perangkat lunak lainnya, layanan mikro, adalah gaya arsitektur cloud native. Dengan layanan mikro, aplikasi didasarkan pada beberapa komponen atau layanan terpisah dengan keterikatan minimal. Aplikasi layanan mikro memiliki tumpukan teknologi mereka sendiri, yang merupakan kumpulan teknologi yang bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Keuntungan utama dari layanan mikro adalah bagaimana sistem dapat dengan mudah diperbarui untuk mengatasi kemampuan bisnis baru dalam aplikasi tanpa memengaruhi seluruh sistem. Ini berarti penghematan besar dalam waktu dan tenaga kerja.
Keuntungan layanan mikro sangat banyak. Mereka mengakomodasi pertumbuhan bisnis yang konstan dan perubahan teknologi baru:
Layanan mikro menawarkan manfaat yang pasti, tetapi kompleksitasnya memang menciptakan masalah tertentu:
Sebelum perbandingan langsung arsitektur monolitik dan arsitektur layanan mikro, kita harus menambahkan detail historis pada perbandingan ini untuk memberikan konteks yang lebih luas.
Dalam beberapa hal, sulit untuk melacak asal-usul arsitektur monolitik ke satu tanggal; semakin rumit teknologi, semakin sulit pula untuk menentukan dengan tepat pengiriman pasti teknologi tersebut. Begitu pula dengan arsitektur monolitik, yang mulai dikembangkan sekitar pertengahan abad ke-20.
International Business Machines (IBM) adalah pemain utama dalam pengembangan awal yang penting itu. Menurut kontributor DZone, Pier-Jean Malandrino, "... perusahaan seperti IBM berperan penting dalam mendefinisikan arsitektur perangkat lunak awal melalui pengembangan komputer mainframe mereka pada tahun 1960-an dan 1970-an."1
Arsitektur monolitik tidaklah sempurna, arsitektur ini sering kali ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana dan dimaksudkan untuk dibaca oleh satu mesin. Karena hanya satu mesin yang berisi seluruh sistem, semua komponen komputer sangat bergantung satu sama lain. Penskalaan tidak ada atau hampir tidak mungkin, biasanya membutuhkan pembangunan kembali sistem secara lengkap.
Atau, jika arsitektur monolitik dahulu tampak primitif, itu sebagian karena ini adalah arsitektur pendahulu, sebelum munculnya sistem arsitektur perangkat lunak lainnya. Dan arsitektur ini terbukti bermanfaat secara konsisten, bahkan tangguh, dari waktu ke waktu. Fakta bahwa arsitektur monolitik masih digunakan tujuh dekade setelah diperkenalkan menunjukkan tangguhnya arsitektur ini di industri di mana satu-satunya hal yang biasanya bertahan adalah perubahan tanpa henti.
Arsitektur monolitik telah bertahan tetapi itu bukan lagi satu-satunya opsi sejak lama. Setelah tahun 1980-an, rekayasa perangkat lunak mengalami dorongan menuju modularitas dan penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek. Pada 1990-an, panggung didominasi sistem terdistribusi yang mungkin memanfaatkan kemajuan terbaru dalam komputasi jaringan.
Tren akhirnya mengarah ke pengembangan layanan mikro yang mulai digunakan secara luas setelah dimulainya komputasi cloud dan teknologi kontainerisasi pada tahun 2000-an. Arsitektur layanan mikro diciptakan untuk meningkatkan model monolitik dengan menyesuaikannya untuk penskalaan yang cepat dan sistem terdesentralisasi.
Sekarang, pada tahun 2020-an, pengembangan perangkat lunak berputar antara arsitektur monolitik atau layanan mikro. Berdasarkan apa yang kami perkirakan dari perubahan teknologi, pemikiran awal kami mungkin berasumsi bahwa teknologi yang hadir baru-baru ini lebih unggul, dan dalam beberapa keadaan memang benar.
Namun, membuat pernyataan menggeneralisasi semacam itu berbahaya, sebagian besar karena itu tidak benar. Masih ada banyak situasi komputasi yang mendapat manfaat dari kesederhanaan model arsitektur monolitik.
Kedua arsitektur perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perusahaan perlu mengevaluasi kedua jenis dengan cermat dan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan aplikasi yang diproyeksikan sebelum mengadopsi satu sistem atau sistem lain.
Bagaimana perbandingan antara arsitektur monolitik dan arsitektur layanan mikro jika dilihat melalui prisma tahapan operasional utama?
Ada contoh penggunaan yang hampir tidak terbatas yang dapat dicapai dengan menggunakan arsitektur monolitik atau layanan mikro. Berikut ini adalah beberapa yang paling umum.
Setiap implementasi skala penuh arsitektur monolitik atau arsitektur layanan mikro pasti akan salah arah jika desainnya diselesaikan dalam ruang hampa yang efektif, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bagian terpenting dari hubungan ini — kebutuhan khusus perusahaan rintisan teknologi Anda.
Sebagai Direktur TI, ini adalah kegiatan yang paling penting ketika merencanakan keputusan infrastruktur perangkat lunak Anda. Mengetahui kapan harus menggunakan gaya arsitektur sangat penting, seperti memahami sistem yang paling sesuai berdasarkan penggunaan yang Anda butuhkan.
Latihan analisis diri sangat berharga karena tugas Anda tidak hanya memilih sistem arsitektur yang optimal bagi organisasi, tetapi juga memperkirakan secara akurat sistem arsitektur yang akan dibutuhkan perusahaan Anda dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Dalam beberapa hal, Anda ditugaskan untuk memprediksi masa depan.
Jadi, meskipun arsitektur monolitik mungkin tampak sangat ideal untuk perusahaan rintisan Anda, memproyeksikan pertumbuhan masa depan bergantung pada Anda. Dan jika Anda memperkirakan ekspansi luas, mungkin lebih bijaksana untuk melanjutkan dengan dan berinvestasi dalam arsitektur layanan mikro. Ada banyak variabel yang perlu dipertimbangkan:
