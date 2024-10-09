Pendekatan monolitik adalah model perangkat lunak tradisional. Layanan mikro mencerminkan pengembangan perangkat lunak selanjutnya, tetapi itu tidak menjadikan arsitektur monolitik usang.

Katakanlah Anda sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan rintisan teknologi dan ditugaskan untuk mengimplementasikan rencana TI untuk perusahaan baru tersebut. Anda menghadapi banyak sekali keputusan, tetapi tidak ada yang mendasar atau berdampak luas seperti menyiapkan arsitektur monolitik atau arsitektur layanan mikro. Pemilihan arsitektur perangkat lunak tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa atau tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pemrosesan data awal dan akhir organisasi Anda, karena pendekatan arsitektur apa pun yang dipilih akan memiliki efek yang mendalam pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan tujuan bisnisnya secara bermakna.

Jadi, taruhannya cukup besar di sini. Dan karena Anda adalah Direktur TI yang baru diangkat, ini juga merupakan keputusan penting bagi Anda secara pribadi—salah satu keputusan yang dapat membawa Anda ke jalur emas kemajuan karier yang tak terbatas, jika Anda memilih dengan bijak.

Mana yang Anda pilih? Pertama, mari kita lihat pilihan Anda.