Setiap aplikasi memiliki arsitektur, dependensi, dan kebutuhan bisnisnya sendiri. Kerangka kerja 7 R membantu organisasi mengevaluasi setiap situasi secara individual dan memilih jalur migrasi yang paling menyeimbangkan kecepatan, efisiensi biaya, dan nilai jangka panjang.

Komputasi cloud membentuk dasar bagi cara sebagian besar bisnis modern beroperasi. Lembaga keuangan memproses jutaan transaksi setiap hari melalui infrastruktur cloud, sementara pengecer mengelola inventaris dan data pelanggan di seluruh operasi global. Dalam perawatan kesehatan, penyedia menyimpan dan menganalisis catatan pasien di platform cloud yang menjaga standar privasi dan keamanan yang ketat. Perusahaan manufaktur mengandalkan sistem yang sama ini untuk memantau jalur produksi dan rantai pasokan secara real time, memungkinkan mereka untuk merespons gangguan dengan cepat.

Seiring percepatan adopsi cloud di seluruh industri, organisasi memerlukan pendekatan strategis untuk mengelola perjalanan migrasi mereka.

Lingkungan ini adalah di mana kerangka kerja seperti 7 R menjadi penting. Ketergantungan luas pada cloud di seluruh industri menggarisbawahi meningkatnya permintaan akan lingkungan cloud yang dapat diskalakan dan fleksibel.

Aplikasi cloud berjalan pada infrastruktur, menawarkan akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang dapat diskalakan seperti server, penyimpanan data, jaringan, alat pengembangan, dan analitik AI, semuanya disampaikan melalui internet dengan harga bayar sesuai penggunaan yang fleksibel.

Pasar cloud global mencerminkan perubahan ini, senilai USD 752,44 juta pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 2.390,19 miliar pada tahun 2030.1 Meningkatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) mendorong pertumbuhan ini, karena kedua teknologi membutuhkan infrastruktur cloud yang kuat.