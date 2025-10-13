7 R dari migrasi cloud (rehost, relocate, replatform, refactor, repurchase, retire, dan retain) mewakili tujuh pendekatan strategis untuk memindahkan aplikasi dan beban kerja ke cloud.
Setiap aplikasi memiliki arsitektur, dependensi, dan kebutuhan bisnisnya sendiri. Kerangka kerja 7 R membantu organisasi mengevaluasi setiap situasi secara individual dan memilih jalur migrasi yang paling menyeimbangkan kecepatan, efisiensi biaya, dan nilai jangka panjang.
Komputasi cloud membentuk dasar bagi cara sebagian besar bisnis modern beroperasi. Lembaga keuangan memproses jutaan transaksi setiap hari melalui infrastruktur cloud, sementara pengecer mengelola inventaris dan data pelanggan di seluruh operasi global. Dalam perawatan kesehatan, penyedia menyimpan dan menganalisis catatan pasien di platform cloud yang menjaga standar privasi dan keamanan yang ketat. Perusahaan manufaktur mengandalkan sistem yang sama ini untuk memantau jalur produksi dan rantai pasokan secara real time, memungkinkan mereka untuk merespons gangguan dengan cepat.
Seiring percepatan adopsi cloud di seluruh industri, organisasi memerlukan pendekatan strategis untuk mengelola perjalanan migrasi mereka.
Lingkungan ini adalah di mana kerangka kerja seperti 7 R menjadi penting. Ketergantungan luas pada cloud di seluruh industri menggarisbawahi meningkatnya permintaan akan lingkungan cloud yang dapat diskalakan dan fleksibel.
Aplikasi cloud berjalan pada infrastruktur, menawarkan akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang dapat diskalakan seperti server, penyimpanan data, jaringan, alat pengembangan, dan analitik AI, semuanya disampaikan melalui internet dengan harga bayar sesuai penggunaan yang fleksibel.
Pasar cloud global mencerminkan perubahan ini, senilai USD 752,44 juta pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 2.390,19 miliar pada tahun 2030.1 Meningkatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) mendorong pertumbuhan ini, karena kedua teknologi membutuhkan infrastruktur cloud yang kuat.
7 R berevolusi dari kerangka kerja 5 R awal (rehost, refactor, revisi, rebuild, dan replace) yang diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gartner, Inc. Strategi-strategi ini diluncurkan pada saat organisasi baru mulai menyadari potensi komputasi awan, tetapi menghadapi tantangan untuk memindahkan aplikasi lama lokal ke lingkungan baru ini. 5 R berfungsi sebagai peta jalan untuk membantu perusahaan mengklasifikasikan aplikasi mereka untuk migrasi.
Ketika adopsi cloud matang, Amazon Web Services (AWS) memperluas kerangka kerja pada tahun 2016 dengan menambahkan R keenam: Retire. Penambahan ini mengakui bahwa proyek migrasi sering mengungkapkan aplikasi yang tidak lagi diperlukan, menghadirkan peluang untuk menghilangkan biaya yang tidak perlu daripada memigrasikan semuanya.
Pada tahun 2017, kerangka kerja berkembang lebih jauh dengan penambahan R ketujuh AWS: Retain. Saat ini, sebagian besar bisnis perusahaan menggunakan strategi hybrid cloud dan multicloud, di mana beberapa aplikasi tetap on premises sementara yang lain pindah ke cloud.
Kerangka kerja 7 R yang lengkap sekarang memberikan panduan komprehensif untuk berbagai keputusan pendekatan migrasi.
Migrasi cloud adalah proses migrasi aplikasi, data, beban kerja, dan infrastruktur TI dari pusat data on premises ke infrastruktur berbasis cloud.
Organisasi bermigrasi ke cloud untuk memanfaatkan manfaat seperti pengoptimalan biaya, peningkatan skalabilitas, peningkatan pemulihan bencana (DR), peningkatan keberlangsungan bisnis dan akses ke teknologi canggih seperti AI dan ML.
Keputusan untuk bermigrasi sering datang ketika organisasi menghadapi infrastruktur yang menua, meningkatnya biaya pusat data atau kebutuhan untuk mendukung tenaga kerja jarak jauh. Beberapa pindah ke cloud untuk memungkinkan siklus inovasi dan penerapan yang lebih cepat. Yang lain bermigrasi untuk memenuhi permintaan penyimpanan data yang terus meningkat atau untuk memanfaatkan fitur cloud-native yang tidak layak on premises.
Jenis migrasi cloud datang dalam berbagai bentuk tergantung di mana aplikasi bergerak dan mengapa. Mereka termasuk kategori berikut:
Dalam migrasi pusat data, organisasi pindah seluruh infrastruktur mereka ke cloud, mengkonsolidasikan server fisik dan penyimpanan ke sumber daya. Pergeseran ini sering terjadi ketika perusahaan ingin mengakhiri sewa pusat data yang mahal atau menghilangkan beban pemeliharaan on premises.
Migrasi hybrid cloud menjaga beberapa beban kerja tetap on premises sementara memindahkan yang lain ke cloud. Pendekatan ini bekerja dengan baik ketika persyaratan peraturan menentukan bahwa aplikasi tertentu tetap on premises sementara yang lain mendapat manfaat dari kemampuan cloud.
Menurut laporan IBM Institute for Business Value (IBV) berjudul Mastering Hybrid Cloud, organisasi yang mengadopsi pendekatan hybrid cloud dapat mencapai nilai yang jauh lebih besar. Bahkan, mereka dapat mewujudkan nilai 2,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu platform cloud publik.
Dalam skenario ini, aplikasi dan data pindah dari satu penyedia cloud (misalnya, AWS, IBM Cloud®, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) ke yang lain atau antara layanan cloud yang berbeda dalam penyedia cloud yang sama.
Organisasi memilih jalur ini untuk menghindari vendor lock-in, memanfaatkan harga yang lebih baik, atau fitur platform akses khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan strategi multicloud, organisasi mendistribusikan beban kerja di beberapa penyedia memanfaatkan kekuatan masing-masing platform dan mengoptimalkan biaya. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan pada vendor tunggal mana pun.
Pendekatan ini berfokus pada pemindahan beban kerja, basis data, atau mainframe tertentu untuk memanfaatkan manfaat cloud. Organisasi sering memulai di sini ketika mereka ingin memodernisasi sistem tertentu tanpa berkomitmen untuk proses migrasi penuh segera.
Pindah ke cloud memperkenalkan beberapa tantangan yang membuat strategi terstruktur menjadi penting. Sistem lama sering memiliki dependensi yang kompleks dan tidak berdokumen yang membuatnya sulit untuk memahami dampak penuh dari migrasi mereka. Masalah kinerja dapat muncul ketika aplikasi yang dirancang untuk infrastruktur on premises tidak bekerja secara optimal di lingkungan cloud. Selain itu, latensi jaringan dapat berdampak pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data waktu nyata atau komunikasi yang sering antar-komponen.
Masalah keamanan dan kepatuhan memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa perlindungan data dan persyaratan peraturan terpenuhi di cloud. Menurut laporan IBM IBV 2023, kesenjangan keterampilan menghadirkan rintangan yang signifikan, dengan sekitar 58% pengambil keputusan global melaporkan bahwa keterampilan cloud masih menjadi tantangan besar. Tanpa tata kelola yang tepat, biaya cloud dapat berubah seiring tim mengumpulkan sumber daya tanpa memahami implikasi penetapan harga.
Masing-masing dari 7 R mewakili strategi migrasi yang berbeda dengan contoh penggunaan dan pengorbanan tertentu.
Rehosting memindahkan aplikasi ke cloud tanpa mengubah kode atau arsitektur aplikasi (pendekatan ini juga dikenal sebagai lift-and-shift). Aplikasi ditransfer apa adanya dari infrastruktur on premises ke infrastruktur cloud, biasanya melalui mesin virtual (VM).
Strategi ini bekerja paling baik ketika organisasi perlu bermigrasi dengan cepat, kekurangan sumber daya untuk merancang ulang aplikasi, atau ingin mewujudkan manfaat cloud langsung seperti pengurangan biaya pusat data.
Relocating mentransfer beban kerja dengan memindahkan mesin virtual langsung antar-lingkungan tanpa memodifikasi aplikasi. Pendekatan ini biasanya melibatkan pemindahan beban kerja berbasis VMwareke lingkungan cloud.
Organisasi dengan investasi yang signifikan dalam infrastruktur VMware bisa menggunakan strategi ini untuk memigrasi mesin virtual dengan cepat dengan lapisan virtualisasi yang masih utuh, sambil mempertahankan konsistensi operasional.
Replatforming membuat pengoptimalan yang ditargetkan ke aplikasi selama migrasi untuk memanfaatkan kemampuan cloud tanpa mengubah arsitektur inti.
Contoh umum termasuk migrasi basis data Structure Query Language (SQL) ke layanan terkelola seperti Amazon RDS atau aplikasi kontainerisasi.
Refactoring membayangkan kembali cara pengembang membangun aplikasi dengan sepenuhnya mendesain ulang mereka menjadi solusi cloud-native. Proses ini biasanya melibatkan pemecahan aplikasi monolitik menjadi layanan mikro atau mengadopsi komputasi nirserver. Arsitektur ini bekerja dengan baik dengan praktik DevOps, memungkinkan integrasi dan penerapan berkelanjutan .
Organisasi memilih strategi ini ketika mereka perlu menambahkan fitur yang sulit dengan arsitektur saat ini, ketika aplikasi membutuhkan peningkatan skalabilitas yang signifikan atau ketika efisiensi operasional jangka panjang membenarkan investasi awal.
Repurchasing menggantikan aplikasi yang ada dengan alternatif perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) berbasis cloud . Alih-alih memigrasikan perangkat lunak yang ada, organisasi mengadopsi solusi baru yang sudah cloud-native.
Strategi ini masuk akal untuk aplikasi di mana penawaran SaaS komersial menyediakan fitur yang setara atau lebih baik. Ini juga merupakan pendekatan logis ketika aplikasi lama akan lebih mahal untuk bermigrasi daripada mengadopsi alternatif SaaS.
Retiring melibatkan identifikasi dan penonaktifan aplikasi yang tidak lagi diperlukan. Proyek migrasi cloud sering mengungkapkan bahwa aplikasi tertentu memiliki nilai bisnis minimal relatif terhadap biayanya.
Organisasi menghentikan penggunaan aplikasi ketika data penggunaan mengungkapkan adopsi minimal, sistem lain menggantikan kemampuan mereka atau biaya migrasi lebih besar daripada nilai bisnis mereka.
Retaining berarti menjaga aplikasi di lingkungan mereka saat ini, setidaknya untuk saat ini. Aplikasi ini tetap on premises dengan rencana untuk meninjau kembali keputusan migrasi nanti. Strategi ini berlaku untuk aplikasi yang baru saja ditingkatkan dan stabil, aplikasi dengan persyaratan kepatuhan yang memerlukan resolusi sebelum migrasi, atau aplikasi dengan dependensi kompleks yang membutuhkan lebih banyak waktu perencanaan.
Mengembangkan strategi migrasi cloud yang efektif dimulai dengan penemuan dan penilaian yang komprehensif. Organisasi perlu menginventarisasi semua aplikasi, memahami dependensi mereka dan mengevaluasi kekritisan bisnis. Penilaian ini menentukan mana dari 7 R yang masuk akal untuk setiap aplikasi.
Organisasi biasanya memulai dengan aplikasi yang menawarkan hasil positif cepat, seperti sistem yang mudah untuk bermigrasi dan memberikan nilai langsung. Ini membangun momentum, mengembangkan kemampuan tim, dan menunjukkan manfaat cloud. Aplikasi berisiko tinggi atau kompleks biasanya bermigrasi nanti setelah tim mengumpulkan keahlian cloud.
Rencana migrasi untuk setiap aplikasi harus mencakup kriteria keberhasilan, prosedur rollback, perencanaan migrasi data dan koordinasi dengan pemangku kepentingan bisnis pada waktu.
Strategi pengujian membutuhkan perhatian khusus. Aplikasi memerlukan pengujian menyeluruh di lingkungan cloud untuk memastikan kompatibilitas sebelum ditayangkan, dan banyak organisasi menjalankan lingkungan paralel selama periode transisi untuk mengurangi risiko.
Kerangka kerja tata kelola dan manajemen biaya harus ditetapkan sebelum migrasi dimulai. Pengeluaran cloud dapat berkembang pesat tanpa kontrol yang tepat. Penandaan sumber daya, peringatan anggaran, dan ulasan biaya reguler membantu organisasi mengoptimalkan pengeluaran cloud dan menghindari kejutan.
Penyedia cloud menawarkan berbagai alat untuk mendukung migrasi. Alat migrasi cloud AWS, seperti AWS Application Migration Service, menyederhanakan migrasi lift-and-shift dengan mengonversi server sumber secara otomatis, sementara IBM Cloud menyediakan layanan dan alat migrasi untuk menilai dan memindahkan beban kerja. Azure Migrate dan layanan serupa membantu memindahkan basis data dengan waktu henti minimal, dan alat pelacakan otomatis memberikan visibilitas terpusat terhadap kemajuan migrasi di beberapa beban kerja.
Selain menyediakan alat, mitra ekosistem memperluas kemampuan cloud dengan keahlian dan layanan khusus. Perusahaan teknologi besar seperti IBM dan Microsoft menawarkan layanan konsultasi dan alat migrasi yang membantu organisasi menilai portofolio mereka, merencanakan migrasi, dan mengoptimalkan penerapan cloud.
Platform analitik menyediakan alat perencanaan untuk memperkirakan biaya operasional, penyedia layanan terkelola menawarkan bantuan migrasi langsung dan integrator sistem membawa keahlian mendalam dalam industri atau jenis aplikasi tertentu.
Memilih kombinasi layanan, alat, dan mitra yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran dan kompleksitas migrasi, kemampuan tim internal, kendala anggaran, dan persyaratan linimasa.
Migrasi cloud yang sukses bukan hanya tentang memindahkan infrastruktur—ini tentang mengubah cara organisasi beroperasi. Kerangka kerja 7 R, ketika dipasangkan dengan layanan cloud yang tepat, memberdayakan organisasi untuk menyelaraskan setiap beban kerja dengan jalur migrasi yang paling efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aplikasi berkontribusi pada ketangkasan bisnis, efisiensi operasional, dan inovasi jangka panjang.
