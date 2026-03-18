Les chaînes d’approvisionnement génèrent d’immenses quantités de données. En les regroupant, les entreprises obtiennent une vision plus claire de leurs opérations et des changements qui pourraient être nécessaires.

En pratique, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement aide les équipes à comprendre ce qui se passe dans la chaîne d’approvisionnement, pourquoi, et ce qui pourrait se produire ensuite. Cette approche permet de planifier à l’avance plutôt que de réagir aux problèmes après leur apparition. Par exemple, l’analyse peut révéler des tendances de demande, mettre en évidence les délais de livraison, identifier les risques pour les fournisseurs ou indiquer où les niveaux de stock sont trop élevés ou trop bas.

La même approche de base s’applique à la plupart des décisions de la chaîne d’approvisionnement : utiliser l’analyse des données pour mesurer la performance, analyser les causes des problèmes ou des inefficacités, prévoir les conditions futures et déterminer la meilleure marche à suivre.

Les données peuvent provenir de nombreuses sources, notamment des systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP), des systèmes d’entrepôt et de transport, des capteurs de l’Internet des objets (IdO), des registres de vente, des rapports des fournisseurs et des données de marché externes. Rassembler toutes les données permet aux organisations d’améliorer leurs opérations quotidiennes tout en se préparant à des changements à long terme dans le réseau de la chaîne d’approvisionnement.

Voici quelques cas d’utilisation courants de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement :