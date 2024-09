Le groupe ANTA connaît une croissance rapide. En 2019, l'entreprise a enregistré une augmentation de 40 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Soucieux de tirer parti de cette tendance, le groupe ANTA s'est efforcé d'améliorer son efficacité opérationnelle, ce qui lui a permis d'optimiser sa chaîne d'approvisionnement et de réaliser des ventes supplémentaires.

« Nos structures financières, de production, de chaîne d'approvisionnement et de logistique fonctionnaient déjà bien, mais nous savions qu'il était possible de gagner encore en efficacité dans notre approche du merchandising, commente Chen Dong Hai. « En particulier, nous savions qu'il était possible d'améliorer la collaboration entre les différents secteurs de notre entreprise. En réorganisant les processus métier de chacune de nos marques à l'aide d'un système ERP unique, intégré et automatisé, nous étions convaincus de pouvoir réduire considérablement le temps nécessaire à l'achèvement du processus. »



Chen Dong Hai ajoute : « En plus de nous permettre de réaliser plus de cycles de planification chaque année, une intégration front-to-back plus étroite pouvait permettre une gestion des marchandises en temps réel et à flux tendu. En connectant les données en temps réel de nos systèmes de point de vente [POS] et de nos systèmes en ligne à notre processus de merchandising, il était possible de réapprovisionner dynamiquement les stocks de nos magasins en fonction des dernières tendances observées chez les consommateurs. Pour le groupe ANTA, ces fonctionnalités contribueraient à stimuler les ventes de manière significative. Enfin pour les clients, cette approche permettrait de proposer une expérience d'achat de meilleure qualité et plus personnalisée. »



Pour atteindre ses objectifs, le groupe ANTA s'est lancé dans une initiative de transformation numérique à grande échelle, qui concerne l'ensemble de ses opérations en Chine. L'entreprise a commencé par chercher une plateforme ERP pouvant être déployée à l'échelle de l'entreprise afin de soutenir cette nouvelle méthode de travail.