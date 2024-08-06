L’approche sans serveur, ou informatique sans serveur, est une approche du développement logiciel qui permet aux développeurs de créer et d’exécuter du code d’application sans avoir à se soucier des tâches de maintenance telles que l’installation des mises à jour logicielles, la sécurité, la surveillance et plus encore. Avec l’essor du cloud computing, le sans serveur est devenu un outil populaire pour les entreprises qui cherchent à donner aux développeurs plus de temps pour écrire et déployer du code.
Malgré son nom, un cadre des exigences sans serveur ne signifie pas informatique sans serveurs. Dans une architecture sans serveur, un fournisseur de services cloud (CSP) gère des tâches telles que la gestion des serveurs, l’infrastructure back-end, le provisionnement des serveurs, la création de sauvegardes, etc. Un autre avantage des technologies sans serveur est qu’elles permettent aux fournisseurs de cloud de provisionner des ressources sur un modèle à la demande. Avec le sans serveur, la facturation ne commence que lorsque l’exécution du code démarre et se termine quand l’exécution se termine.
Avec l’essor du cloud computing, les particuliers et les entreprises doivent utiliser et stocker les données différemment de ce qu’ils faisaient auparavant. Pour y parvenir, les entreprises s’appuient plus que jamais sur les fonctions cloud et réduisent leur dépendance à l’égard de l’infrastructure sur site. Aujourd’hui, tous les principaux CSP, dont Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions) et IBM (IBM Cloud Code Engine), proposent des plateformes sans serveur.
Comme d’autres technologies d’infrastructure critiques, comme l’infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et la fonction en tant que service (FaaS), la technologie sans serveur aide les entreprises de plusieurs manières importantes :
L’approche sans serveur (ou « serverless ») est la dernière d’une série d’architectures pour les environnements de codage qui ont évolué pour permettre aux programmeurs de se concentrer davantage sur ce qu’ils font le mieux : écrire et déployer du code. Les trois autres architectures pertinentes pour le développement du sans serveur sont les serveurs bare metal, les machines virtuelles (VM) et les conteneurs. Examinons-les de plus près.
Dans un environnement sans serveur, le FaaS (Function-as-a-Service, un service qui permet aux clients d’exécuter du code en réponse à des événements) est critique pour libérer les développeurs de la gestion de l’infrastructure sous-jacente. Avec la FaaS et l’informatique sans serveur, les développeurs peuvent se concentrer exclusivement sur le développement d’applications.
Comme nous l’avons vu avec le bare metal, les VM et les conteneurs, l’hébergement d’une application nécessite généralement le provisionnement et la gestion d’un serveur, ainsi que l’installation et la gestion d’un système d’exploitation. Dans le cas de la FaaS en revanche, le CSP assure la gestion du matériel physique, du système d’exploitation de la machine virtuelle et du logiciel du serveur Web. La FaaS permet aux développeurs de déployer des applications et des workflows sans serveur de façon fluide, et les termes FaaS et sans serveur sont souvent utilisés de manière interchangeable.
La plateforme en tant que service (PaaS) est un modèle de cloud computing qui fournit aux clients une plateforme cloud complète, plus rentable et moins complexe que la création et la maintenance d’une plateforme sur site. Bien que les architectures sans serveur et PaaS laissent le back-end invisible pour les développeurs, les similitudes s’arrêtent là. Les environnements PaaS offrent plus de contrôle sur les environnements de déploiement, mais nécessitent également plus de gestion. Les applications dans la PaaS doivent être configurées manuellement pour évoluer et peuvent mettre plus de temps à fonctionner qu’avec la technologie sans serveur.
L’infrastructure en tant que service (IaaS) est un service cloud qui fournit des ressources telles que le calcul, les serveurs et les machines virtuelles via Internet sur la base d’un paiement à la carte. L’IaaS permet aux utilisateurs d’évoluer rapidement, réduisant ainsi les dépenses d’investissement initiales élevées liées à l’achat, à la configuration et à la maintenance d’une infrastructure sur site. Dans un modèle IaaS, les utilisateurs achètent la capacité à l’avance. Dans un modèle sans serveur, un événement déclenche l’exécution du code de l’application. En d’autres termes, l’IaaS facture les ressources à l’avance aux utilisateurs, alors que l’approche sans serveur ne facture que les utilisateurs selon le temps d’exécution du code.
Alors que le cloud computing continue de se développer et que les entreprises cherchent de nouvelles façons de tirer parti de la technologie pour créer une nouvelle valeur commerciale, les cas d’utilisation de l’approche sans serveur se développent rapidement.
Ces dernières années ont vu une augmentation massive des cas d’utilisation métier pour les applications d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML), en particulier dans l’IA générative. Plus précisément, l’approche sans serveur permet de mettre en place ce que l’on appelle une IA orientée événements, où un flux constant de renseignements éclaire les capacités de prise de décision en temps réel. En outre, l’approche sans serveur peut aider à résoudre les problèmes d’évolutivité lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles solutions d’IA et de ML en permettant aux développeurs de se concentrer sur la formation plutôt que sur l’infrastructure sous-jacente.
Les architectures de microservices sont un des cas d’utilisation les plus populaires pour le sans serveur. Les modèles de microservices sont une approche architecturale cloud native dans laquelle une seule application est composée de nombreux composants ou services plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment. Les capacités de l’informatique sans serveur autour de petits bits de code, de la mise à l’échelle automatique, du provisionnement rapide et du modèle de tarification à la demande le rendent idéal pour les architectures de microservices.
Le cloud hybride combine et unifie le cloud public, le cloud privé et l’infrastructure sur site pour créer une infrastructure informatique unique et flexible qui optimise les coûts. La technologie sans serveur aide à soutenir les entreprises qui adoptent une stratégie cloud hybride en fournissant l’agilité, la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour s’adapter aux charges de travail fluctuantes dans différents environnements cloud, y compris public, privé et en périphérie.
L’approche sans serveur permet de réduire considérablement le coût et la complexité de l’écriture et du déploiement de code pour les applications de big data. Les environnements sans serveur permettent aux développeurs de se concentrer sur leur code et leur logique métier, plutôt que sur les tâches de routine liées à la gestion de l’infrastructure. En outre, grâce aux capacités de fonctionnement continu du sans serveur, les pipelines de données peuvent être conçus de manière à réagir aux changements en temps réel dans les données et à modifier la logique d’application en conséquence. Aujourd’hui, l’approche sans serveur permet aux développeurs de créer des pipelines de big data évolutifs sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente.
Les capacités axées sur les événements, l’automatisation et la haute évolutivité de l’approche sans serveur le rendent idéal pour le traitement de données requis par les applications de l’Internet des objets (IdO). Les fonctions automatisées sans serveur sont sans état et conçues pour gérer des événements individuels. En outre, la puissance de calcul flexible du sans serveur permet aux développeurs qui créent des applications de s’adapter à un large éventail de besoins en matière de connexion et de traitement des données lorsqu’ils travaillent avec des nœuds largement dispersés. À mesure que le nombre d’appareils IdO augmente, l’approche sans serveur permet aux développeurs de fournir des bases solides pour l’analyse de données orientée événements, essentielle aux applications IdO.
Un passerelle d’API est un logiciel qui prend la demande d’un utilisateur d’application, l’achemine vers un ou plusieurs services backend, rassemble les données appropriées et les fournit à l’utilisateur dans un paquet unique et combiné. Les modèles sans serveur sont comme des proxys pour les actions des applications Web et fournissent le routage des méthodes HTTP, l’identification et les secrets du client, les limites de débit, le CORS (partage de ressources inter-origines), la visualisation de l’utilisation des API, la visualisation des journaux de réponse et les règles de partage des API.
Dans un modèle sans serveur, la passerelle d’API peut être utilisée pour créer des services API REST et le code de déclenchement associé à chaque événement. Les événements et les fonctions d’un environnement sans serveur peuvent être transformés en points de terminaison HTTP. Ces actions, appelées « actions Web », peuvent être regroupées dans une API complète dotée d’une passerelle API qui ajoute un niveau de sécurité et de support personnalisé. En outre, les passerelles API donnent aux développeurs la possibilité d’accéder à une variété d’intégrations personnalisées pour l’authentification, ce qui peut aider à réduire le temps de mise sur le marché tout en améliorant la productivité des développeurs.
Les chatbots comme IBM watsonx Assistant et ChatGPT de Microsoft sont bien adaptés aux environnements sans serveur en raison du modèle de tarification à l’utilisation qui n’exige pas que les utilisateurs paient pour des ressources qu’ils n’utilisent pas. L’approche sans serveur permet aux organisations de toutes tailles d’utiliser des chatbots pour diverses tâches, comme accroître l’engagement client et automatiser des services qui nécessitaient auparavant une action humaine.
Les exécutions sans serveur sont bien adaptées aux tâches excessivement parallèles, qui sont des tâches de calcul qui peuvent être facilement divisées en tâches plus petites et exécutées en parallèle. C’est parce que dans une architecture sans serveur, chaque tâche parallélisable peut donner lieu à l’invocation d’une action. Dans un environnement sans serveur, les charges de travail excessivement parallèles peuvent être divisées en de nombreuses sous-tâches, toutes exécutées indépendamment les unes des autres.
Parmi les exemples de tâches parallèles sur un environnement d’exécution sans serveur, citons les simulations Monte Carlo, le traitement par lots, le transcodage vidéo, le traitement des objets sur le Object Storage, la notation des modèles, le web scraping et les flux de données métier.
Alors que les organisations de toutes tailles et opérant dans un large éventail de secteurs cherchent à tirer parti de cloud computing pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique, l’informatique sans serveur joue un rôle essentiel. En libérant les développeurs des tâches fastidieuses telles que l’installation et la mise à jour du système d’exploitation, le provisionnement des serveurs et la mise à l’échelle de l’infrastructure, les environnements sans serveur aident les développeurs à se concentrer sur la logique métier et sur l’écriture et le déploiement du code.