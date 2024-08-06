L’approche sans serveur, ou informatique sans serveur, est une approche du développement logiciel qui permet aux développeurs de créer et d’exécuter du code d’application sans avoir à se soucier des tâches de maintenance telles que l’installation des mises à jour logicielles, la sécurité, la surveillance et plus encore. Avec l’essor du cloud computing, le sans serveur est devenu un outil populaire pour les entreprises qui cherchent à donner aux développeurs plus de temps pour écrire et déployer du code.

Malgré son nom, un cadre des exigences sans serveur ne signifie pas informatique sans serveurs. Dans une architecture sans serveur, un fournisseur de services cloud (CSP) gère des tâches telles que la gestion des serveurs, l’infrastructure back-end, le provisionnement des serveurs, la création de sauvegardes, etc. Un autre avantage des technologies sans serveur est qu’elles permettent aux fournisseurs de cloud de provisionner des ressources sur un modèle à la demande. Avec le sans serveur, la facturation ne commence que lorsque l’exécution du code démarre et se termine quand l’exécution se termine.