Qu’est-ce que les indicateurs DORA ?

Mis au point par l’équipe DevOps Research and Assessment (DORA) de Google, les indicateurs DORA fournissent des critères de référence conformes aux normes du secteur en matière de livraison logicielle et de maturité DevOps.

Fondamentalement, les indicateurs DORA s’articulent autour de deux dimensions :

La vitesse : la rapidité avec laquelle les équipes DevOps peuvent livrer des logiciels.



La stabilité : la fiabilité et la sécurité avec lesquelles les équipes DevOps peuvent livrer des logiciels.

Les indicateurs axés sur la vitesse révèlent la rapidité avec laquelle les changements de code progressent tout au long du cycle de développement logiciel (de la conception à la production), tandis que les indicateurs axés sur la stabilité indiquent la fréquence des défaillances lors des déploiements et la rapidité avec laquelle les équipes les corrigent. Ensemble, ils fournissent aux dirigeants d’entreprise et aux équipes DevOps des informations factuelles et reproductibles sur les performances DevOps. Les entreprises n’ont plus à se fier à des mesures de performance subjectives ou à des indicateurs de vanité tels que le « nombre de lignes de code écrites » ou le « nombre d’heures travaillées ».

Le suivi des indicateurs DORA permet aux équipes DevOps de se situer par rapport aux niveaux de performance reconnus par le secteur (faible, moyen, élevé et élite) et de vérifier leur adéquation avec les objectifs à l’échelle de l’entreprise. Ainsi, il est possible d’identifier objectivement les goulots d’étranglement dans les pipelines CI/CD, les tests logiciels et la gestion des incidents.

Les indicateurs DORA permettent également aux dirigeants de communiquer plus facilement l’état de santé des services d’ingénierie aux parties prenantes de l’entreprise et de justifier les investissements dans les outils avancés d’automatisation, d’observabilité et d’ingénierie de fiabilité des sites (SRE) qui contribuent à optimiser les pratiques DevOps.