Qu’est-ce que l’expérience développeur ?

Il est toutefois important de noter que l’augmentation de la productivité des développeurs et l’amélioration de leur expérience ne sont pas toujours synonymes. Dans une étude menée sur huit mois, la Harvard Business Review (HBR) a constaté que même lorsque l’utilisation de l’IA était totalement facultative, « les employés travaillaient à un rythme plus rapide, prenaient en charge un éventail de tâches plus large et prolongeaient leur travail pendant plus d’heures au cours d’une journée, souvent sans qu’on le leur demande ». L’IA permet d’augmenter la productivité, mais les effets en aval de cette augmentation de la productivité peuvent devenir insoutenables, entraînant fatigue cognitive et épuisement professionnel.2

L’impact de l’IA sur l’expérience des développeurs peut aller au-delà de l’utilisation directe qu’en font vos développeurs. En particulier, la recherche de la HBR a montré que la fréquence accrue de l’utilisation de l’IA par des non-ingénieurs pour générer du code conduit les ingénieurs à passer plus de temps à examiner et à corriger le travail de leurs collègues généré par l’IA. La HBR a noté que « ces exigences allaient au-delà de la révision officielle du code. Les ingénieurs se retrouvaient de plus en plus à encadrer des collègues qui utilisaient le vibe-coding et finissaient des requêtes pull partiellement complètes. »

L’environnement de l’IA en constante évolution peut également contribuer à une DevEx fragmentée. Les modèles et les cadres pour les agents IA ne cessent de s’étendre et de s’améliorer, ce qui oblige les développeurs à se tenir au courant des dernières solutions et à suivre l’évolution constante des protocoles et des pratiques. Les capacités d’IA améliorées ont évidemment utiles, mais elles peuvent devenir une épée à double tranchant en l’absence de médiation et de conseils réfléchis de la part de l’équipe DevEx.