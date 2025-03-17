Quelle est l’effervescence autour du vibe coding ?

Alors que Sam Altman, PDG d’OpenAI, vante les talents d’écriture créative d’un prochain modèle OpenAI, de nombreux développeurs et ingénieurs logiciels adoptent ce qu’on appelle le « vibe coding » (ou codage d’ambiance). Cette expression n’a que six semaines, mais elle continue de susciter le débat sur Reddit et divers canaux Slack, y compris ici chez IBM.

En résumé, le vibe coding est un terme récemment utilisé par Andrej Karpathy, cofondateur d’OpenAI et ancien directeur senior de l’IA chez Tesla, pour décrire à quel point les LLM sont devenus performants en matière de raisonnement et de codage. (Pensez à Sonnet de Claude ou à l’éditeur de code d’IA Cursor.) Il a écrit sur X que les développeurs peuvent « se laisser porter par l’ambiance, adopter l’exponentiel et oublier que le code existe ». Comme l’explique Ars Technica : « Au lieu d’être une question de contrôle et de précision, le vibe coding consiste à s’abandonner au flux ».

Joshua Noble, stratège technique chez IBM, estime que le vibe coding est né d’une plaisanterie. Mais l’expression est restée, et l’incubateur Y Combinator a même créé une vidéo explicative de 30 minutes intitulée « Vibe Coding Is the Future » (Le vibe coding est l’avenir).

Si le vibe coding est l’avenir, il est encore imparfait aujourd’hui. « Je pense que c’est plutôt si vous êtes à court d’idées ou si vous vous sentez paresseux, laissez simplement CoPilot s’en charger un peu et voyez où cela vous mène, explique M. Noble. Je me contente de voir, d’écrire, d’exécuter et de copier-coller, et cela fonctionne la plupart du temps. »

Ash Minhas, responsable du contenu technique chez IBM, est d’accord : « Le vibe coding est une réalité, dit-il. C’est un peu comme si l’on pouvait s’inspirer et transformer cette inspiration en quelque chose. » Pour illustrer ses propos, M. Minhas raconte que son frère et lui ont eu l’idée de créer une application qui aide les utilisateurs à trouver leur chiffre FIRE (« Financial Independence, Retire Early », ou indépendance financière pour une retraite anticipée). « Si vous avez des compétences techniques, c’est fantastique », ajoute-t-il.