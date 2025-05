Processeur et GPU pour le machine learning

La principale différence entre les unités centrales de traitement et les GPU réside dans le type de traitement assuré : séquentiel et respectivement parallèle. Les unités centrales de traitement sont conçues pour traiter les instructions et résoudre rapidement les problèmes de manière séquentielle. Les GPU sont conçus pour les tâches plus importantes, auxquelles profite le calcul parallèle. Parce que les GPU sont mieux à même de décomposer les problèmes importants en problèmes plus petits pouvant être résolus simultanément, ils offrent une rapidité et une efficacité améliorées dans les applications de machine learning intensif.