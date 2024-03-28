Que sont les activités bancaires dans le cloud ?

Dans les années 2000, les smartphones et les vitesses Internet plus rapides ont marqué le début d’une ère d’innovation numérique dans le secteur bancaire. Ce secteur, autrefois accablé par les coûts et les contraintes des infrastructures physiques, a commencé à changer. En peu de temps, les banques ont commencé à offrir de plus en plus de services sous forme numérique. Après des inquiétudes initiales concernant la protection et la sécurité des données, les clients ont commencé à faire davantage confiance au numérique et à être plus ouverts à la réalisation de transactions en ligne.

Dans la deuxième décennie du nouveau siècle, il est devenu normal pour les clients d’accéder à leurs comptes en ligne, à tout moment de la journée, souvent depuis l’appareil de leur choix. Avec le renforcement des capacités de sécurité des offres de cloud public, les banques ont également commencé à accéder à leurs serveurs et à leurs bases de données via Internet, plutôt que par le biais de centres de données sur site comme elles le faisaient auparavant. C’est ainsi que les banques sont devenues clientes de solutions de cloud privé et de cloud public et que s’est ouverte l’ère actuelle des services bancaires dans le cloud, où les fournisseurs de services cloud (CSP) rivalisent sur la sécurité, la technologie et l’adaptabilité pour répondre à l’évolution des besoins des banques.

Lorsqu'elles définissent leur stratégie cloud, les institutions financières doivent trouver un juste équilibre entre les attentes des clients en matière d'applications et de services toujours plus récents, le respect d'exigences réglementaires strictes et la maîtrise des coûts. L'un des choix les plus importants qu'elles doivent faire est d'opter pour un cloud privé ou un cloud public.