Que sont les activités bancaires dans le cloud ?

Les activités bancaires dans le cloud, ou « cloud banking » en anglais, désignent la fourniture à la demande de services bancaires par les institutions financières via Internet. À l’instar d’autres services de cloud computing, ces activités reposent sur un accès à distance à des ressources informatiques, telles que des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des centres de données, des logiciels en tant que service (SaaS) et plus encore.
En plus d’offrir une plus grande facilité et une meilleure accessibilité, les activités bancaires dans le cloud améliorent l’expérience client à d’autres égards, notamment en lui permettant de réaliser de nombreux paiements en ligne. Lorsqu’un client d’une institution financière utilisant des services bancaires dans le cloud regarde un film à la demande depuis son salon ou réserve un trajet via une application de covoiturage, il s’appuie sur des services bancaires numériques cloud natifs. Ces services facilitent la transaction, garantissant un processus de paiement fluide.
En plus d’alimenter de nombreux services grand public, l’écosystème cloud aide également le secteur financier à réduire les coûts et à répondre à d’autres besoins commerciaux. Depuis l’alimentation d’applications qui améliorent le travail à distance jusqu’à la fourniture de la puissance de calcul élevée nécessaire pour exécuter des applications d’intelligence artificielle (IA), de machine learning (ML) et d'Internet des objets (IdO), les banques du monde entier exploitent la puissance des plateformes cloud.
Pour les consommateurs, les activités bancaires dans le cloud facilitent grandement la vie quotidienne, notamment pour les achats et les transports. Pensez au fait de faire ses courses et ou d’aller chercher ses enfants à l'école. Avant que les services bancaires en ligne ne deviennent une réalité, ces tâches quotidiennes nécessitaient plusieurs arrêts à différents endroits. À présent, vous pouvez les accomplir à l'aide d'un simple smartphone équipé d'une application de banque en ligne.
Toutefois, le consommateur n’est pas le seul à bénéficier des possibilités offertes par les activités bancaires dans le cloud. De plus en plus, le secteur bancaire s’en sert pour améliorer la sécurité des données, créer des produits plus innovants et déployer des technologies de pointe comme l’IA et le ML pour automatiser les tâches banales. De fait, les migrations vers le cloud dans les institutions financières sont devenues si répandues, que le secteur devance largement les autres (PDF) et représente actuellement jusqu’à 16 % des dépenses mondiales liées au cloud.
Alors que les institutions financières s’orientent vers le cloud pour proposer de meilleurs produits et services à leurs clients et atteindre leurs objectifs de transformation numérique, elles en retirent de nombreux avantages significatifs.
Le transfert des charges de travail vers le cloud a permis aux banques de réduire les coûts liés à l’analyse et au stockage des données. Étant donné que les banques sont légalement tenues de conserver des registres financiers détaillés pour tous leurs clients, ce domaine offre un potentiel considérable pour extraire des informations précieuses. Les services bancaires dans le cloud permettent aux institutions financières de migrer d’un modèle de stockage de données sur site vers des solutions et une tarification plus flexibles, ajustables en fonction de l’évolution de leurs besoins.
Dans la mesure où elles protègent les informations et les actifs les plus importants des clients, les banques sont des cibles privilégiées des pirates informatiques et des tentatives de fraude. Néanmoins, le passage des services financiers vers le cloud les a rendues plus sûres. Les solutions modernes de services bancaires dans le cloud garantissent la sécurité des données des clients grâce à des couches de protection supplémentaires, telles que le chiffrement et la détection des fraudes. Ces solutions aident également les banques à rester en conformité avec les réglementations en constante évolution qui régissent leur secteur. Enfin, de nombreuses offres cloud intègrent des fonctionnalités de reprise après sinistre (DR) qui aident les institutions financières à se rétablir rapidement après une violation de la sécurité ou une panne majeure.
L’utilisation du cloud a ouvert les systèmes bancaires à la puissance de l’IA pour une multitude de charges de travail. On peut citer comme exemple le domaine des données clients et du développement de produits. Lorsqu’une banque stocke les données clients dans le cloud, les algorithmes d’IA peuvent les analyser en permanence pour obtenir des informations sur les comportements des clients, qui peuvent ensuite être utilisées pour concevoir de nouveaux produits et fonctionnalités. Un autre exemple est celui de la gestion de la relation client (CRM), où les chatbots IA et les agents conversationnels remplacent déjà les centres d’appel. Ces outils améliorent le support client en assistant sur diverses tâches, comme l’ouverture d’un compte, le transfert d’argent ou la demande d’une carte de crédit.
La banque dématérialisée étant un domaine très dynamique et innovant sur le plan technologique, de nouvelles applications et de nouveaux services voient le jour quotidiennement. Cela signifie que de nombreuses fonctionnalités bancaires dans le cloud sont prêtes à l'emploi, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à une banque pour les proposer à ses clients. Lorsqu'une banque qui déploie déjà une infrastructure cloud identifie un besoin client qui n'est pas satisfait, il y a de fortes chances qu'une application standardisée soit déjà disponible pour améliorer immédiatement l'expérience utilisateur.
Au début, le passage au cloud représentait simplement le moyen pour les banques de fournir des services financiers à leurs clients à distance plutôt qu’en personne dans une agence physique. À mesure que le secteur évolue, les banques utilisent de plus en plus le cloud pour trouver de nouveaux gains d’efficacité dans l’infrastructure et les opérations bancaires, en particulier au niveau du stockage et du traitement des données.
Dans les années 2000, les smartphones et les vitesses Internet plus rapides ont marqué le début d’une ère d’innovation numérique dans le secteur bancaire. Ce secteur, autrefois accablé par les coûts et les contraintes des infrastructures physiques, a commencé à changer. En peu de temps, les banques ont commencé à offrir de plus en plus de services sous forme numérique. Après des inquiétudes initiales concernant la protection et la sécurité des données, les clients ont commencé à faire davantage confiance au numérique et à être plus ouverts à la réalisation de transactions en ligne.
Dans la deuxième décennie du nouveau siècle, il est devenu normal pour les clients d’accéder à leurs comptes en ligne, à tout moment de la journée, souvent depuis l’appareil de leur choix. Avec le renforcement des capacités de sécurité des offres de cloud public, les banques ont également commencé à accéder à leurs serveurs et à leurs bases de données via Internet, plutôt que par le biais de centres de données sur site comme elles le faisaient auparavant. C’est ainsi que les banques sont devenues clientes de solutions de cloud privé et de cloud public et que s’est ouverte l’ère actuelle des services bancaires dans le cloud, où les fournisseurs de services cloud (CSP) rivalisent sur la sécurité, la technologie et l’adaptabilité pour répondre à l’évolution des besoins des banques.
Lorsqu'elles définissent leur stratégie cloud, les institutions financières doivent trouver un juste équilibre entre les attentes des clients en matière d'applications et de services toujours plus récents, le respect d'exigences réglementaires strictes et la maîtrise des coûts. L'un des choix les plus importants qu'elles doivent faire est d'opter pour un cloud privé ou un cloud public.
À l’aube de la migration de leurs services vers le cloud, la plupart des banques ont opté pour un environnement de cloud privé, considéré comme plus sécurisé. Un cloud privé est un environnement de cloud computing dédié à une seule organisation. Tous les services bancaires dans le cloud sur un cloud privé sont fournis sur un réseau privé, limitant ainsi la capacité des acteurs malveillants à y pénétrer et à compromettre les données des clients. L’infrastructure de cloud privé est généralement située dans un centre de données appartenant à l’institution financière ou géré par un prestataire tiers sous contrat. Cette configuration fournit une couche de sécurité supplémentaire. Malgré l’attrait du cloud privé en matière de sécurité et de contrôle, il ne possède pas la même évolutivité ni la même flexibilité que le cloud public. À mesure que les clouds publics renforcent leur sécurité, de nombreuses banques les considèrent désormais comme une option viable.
Un cloud public est un cloud hébergé dans le domaine public et accessible via Internet. Plusieurs des plus grandes entreprises mondiales, dont Amazon Web Services (AWS), IBM et Microsoft Azure, hébergent des instances de cloud public. Un cloud public permet aux institutions financières de stocker les données de leurs clients dans des centres de données et d’augmenter ou de réduire les services auxquels elles souscrivent en fonction de leurs besoins. Le modèle du cloud public offre des avantages considérables en termes de coûts, d’évolutivité et de flexibilité. Cependant, certaines institutions financières expriment des inquiétudes liées aux lois sur la confidentialité, car de nombreux serveurs stockant des données sensibles sont situés dans différents pays.
Les solutions de cloud hybride et de multicloud visent à combiner les avantages du cloud computing des écosystèmes public et privé. Les environnements cloud hybrides sont exactement ce que leur nom suggère : une combinaison d'offres de cloud privé et public. Les multiclouds sont des instances où les clients du cloud sélectionnent divers services (publics et privés) auprès de plusieurs fournisseurs. Les déploiements bancaires hybrides et multiclouds gagnent en popularité, car ils permettent aux institutions financières de rechercher les prix les plus bas disponibles auprès de plusieurs fournisseurs lorsqu'elles choisissent un service cloud.
À mesure que les institutions financières adoptent le cloud et ses nombreux avantages, les cas d’utilisation se multiplient chaque jour. Petites et grandes institutions lancent toutes de nouvelles initiatives de transformation numérique en plaçant la transformation cloud au cœur de leurs activités. Voici quelques exemples de la façon dont les services bancaires dans le cloud changent le monde des services financiers.
Pendant des années, de nombreuses banques se sont appuyées sur une infrastructure informatique vieillissante, en place depuis des décennies, en raison du coût élevé de son remplacement. Cependant, la maintenance de ces systèmes obsolètes était elle aussi coûteuse, sans parler du coût d’opportunité lié au fait de ne pas tirer parti de la rapidité et de l’agilité des nouvelles technologies. Aujourd’hui, de nombreuses banques intègrent des solutions de services bancaires dans le cloud dans le cadre d’initiatives de modernisation plus vastes Dans ce contexte, elles transfèrent des fonctions essentielles comme le stockage et le traitement des données d’infrastructures informatiques coûteuses et obsolètes vers des modèles opérationnels cloud plus adaptatifs. Cela permet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de leurs offres technologiques pour les clients.
Les services bancaires dans le cloud ont tellement transformé l’expérience bancaire globale que certaines nouvelles banques n’ont même plus d’agences physiques. Les banques challengers, par exemple, qui sont des entreprises technologiques s’appuyant fortement sur les produits et services de technologie financière (fintech), utilisent le cloud pour créer des plateformes bancaires numériques. Certaines proposent leurs services exclusivement sur une application téléchargeable sur smartphone. Les banques challengers s’appuient massivement sur le cloud pour offrir les mêmes services bancaires de détail que les institutions financières traditionnelles, tels que les comptes courants et d’épargne, les prêts et les cartes de crédit, sans les coûts généraux liés aux succursales et aux employés nécessaires à leur exploitation.
L’open banking, ou banque ouverte (on parle de « données bancaires ouvertes »), est une nouvelle pratique rendue possible par les technologies cloud. Elle permet aux institutions financières d’ouvrir les données de leurs clients à des tiers, souvent d’autres prestataires de services financiers, afin de stimuler l’innovation et de proposer de nouveaux services. Les banques qui adoptent ce modèle doivent d’abord obtenir l’autorisation de leurs clients pour partager leurs informations, généralement à travers un formulaire de consentement. Ensuite, leurs données, y compris les informations relatives aux comptes, l’historique des transactions et d’autres détails, peuvent être partagées via une interface de programmation des applications (API). Les utilisations de l’open banking varient considérablement, mais incluent généralement des opportunités de marketing pour des prêts et d’autres services financiers, ainsi que le développement de nouveaux produits numériques.
Le passage du cloud privé au cloud public par de nombreuses institutions financières a permis aux fournisseurs de cloud public de proposer de nouveaux produits innovants selon un modèle de produit en tant que service. Autrement dit, les banques peuvent expérimenter différents services et produits pour leurs clients. Les offres standard permettent également aux banques de se concentrer moins sur la fintech, rarement considérée comme une compétence bancaire essentielle, tout en bénéficiant de l’innovation dans ce domaine.
