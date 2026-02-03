Les équipes financières sont contraintes de travailler plus intelligemment et plus efficacement. Les problèmes d’efficacité persistants dans les processus et les workflows manuels, les exigences croissantes en matière de conformité et le besoin de dimensionner lors de l’expansion à l’échelle mondiale font qu’il est plus difficile de répondre aux attentes des actionnaires. Ces défis ralentissent la prise de décision, augmentent les coûts et créent des goulets d’étranglement opérationnels.

C’est là qu’intervient IBM watsonx Orchestrate. Grâce aux agents IA personnalisables pour la finance, vos équipes peuvent automatiser les tâches répétitives, accélérer les cycles de planification et extraire les informations plus rapidement, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Qu’il s’agisse de rationaliser le processus order-to-cash ou d’améliorer la précision des prévisions, ces agents intègrent l’IA là où le travail s’opère.