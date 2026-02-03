Agents IA pour la finance

Décuplez la productivité de vos équipes financières grâce à des agents IA qui améliorent la rapidité, la précision et la prise de décision, sans avoir besoin de coder

Voir la solution en action
Homme travaillant sur un ordinateur portable à côté d’un panneau avec des graphiques linéaires

Orienter la finance vers l’automatisation agentique

Les équipes financières sont contraintes de travailler plus intelligemment et plus efficacement. Les problèmes d’efficacité persistants dans les processus et les workflows manuels, les exigences croissantes en matière de conformité et le besoin de dimensionner lors de l’expansion à l’échelle mondiale font qu’il est plus difficile de répondre aux attentes des actionnaires. Ces défis ralentissent la prise de décision, augmentent les coûts et créent des goulets d’étranglement opérationnels.

C’est là qu’intervient IBM watsonx Orchestrate. Grâce aux agents IA personnalisables pour la finance, vos équipes peuvent automatiser les tâches répétitives, accélérer les cycles de planification et extraire les informations plus rapidement, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Qu’il s’agisse de rationaliser le processus order-to-cash ou d’améliorer la précision des prévisions, ces agents intègrent l’IA là où le travail s’opère.
Configurez votre agent en seulement quelques minutes. Voici comment procéder : 01 Concevez, étendez et personnalisez, sans code

Concevez des agents IA depuis une interface intuitive. Aucune connaissance en codage requise. Prévisualisez, optimisez pour vos propres workflows de vente et déployez en un clin d’œil.

 02 Connectez aux applications

Réduisez l’écart entre les agents et les applications d’entreprise courantes grâce à des outils préconfigurés qui se connectent à plus de 80 applications d’entreprise majeures.

 03 Déployez sur vos canaux favoris

Centralisez la gestion de l’authentification pour plusieurs API et systèmes grâce à des fonctions de sécurité professionnelles.

Découvrez votre équipe financière d’IA agentique

Découvrez comment les agents IA peuvent optimiser les processus clés et permettre l’excellence opérationnelle.
Rendu 3D d’un dispositif métallique placé sur plusieurs petites sphères

Améliorez la précision de la planification grâce à des prévisions générées par l’IA, des explications concernant les écarts et des informations sur les performances qui aident les équipes financières à combler les lacunes et à prendre de meilleures décisions. Les entreprises qui utilisent cette approche ont vu leurs cycles budgétaires s’achever jusqu’à 33 %1 plus rapidement et les erreurs de prévision des ventes ont été réduites de 57 %1, ce qui a permis d’accroître la confiance dans les résultats financiers.
Rendu 3D de plusieurs carrés et d’un tuyau bleu

Assurez la conformité et réduisez les coûts et la fraude en validant les factures, en les rapprochant des bons de commande et en automatisant les interactions avec les fournisseurs de bout en bout. En numérisant et en rationalisant ces processus, les entreprises ont réduit de 25 %1 le coût par facture et de 32 %1 la durée du cycle de facturation.
Rendu 3D d’un arbre fait de barres métalliques et de cercles bleus en forme d’abat-jour

Améliorez votre trésorerie et l’expérience client en automatisant la facturation, la vérification de la solvabilité et les rappels de paiement. Ces optimisations peuvent réduire les créances irrécouvrables de 43 %1 et diminuer le délai de recouvrement des créances (DSO) de 32 %1, libérant ainsi le fonds de roulement et renforçant la santé financière.
Rendu 3D d’un processus d’usine avec de multiples pièces métalliques sur des plateformes, entourant un dispositif métallique placé sur de multiples sphères bleues

Rationalisez le processus record-to-report pour produire plus rapidement des états financiers précis. Grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, les entreprises ont pu raccourcir les cycles de clôture mensuelle de 33 %1 tout en augmentant le pourcentage d’écritures comptables exemptes d’erreur de 2 %1. Ces automatisations permettent d’améliorer la précision et la conformité.
Rendu 3D d’un dispositif métallique placé sur plusieurs petites sphères

Améliorez la précision de la planification grâce à des prévisions générées par l’IA, des explications concernant les écarts et des informations sur les performances qui aident les équipes financières à combler les lacunes et à prendre de meilleures décisions. Les entreprises qui utilisent cette approche ont vu leurs cycles budgétaires s’achever jusqu’à 33 %1 plus rapidement et les erreurs de prévision des ventes ont été réduites de 57 %1, ce qui a permis d’accroître la confiance dans les résultats financiers.
Rendu 3D de plusieurs carrés et d’un tuyau bleu

Assurez la conformité et réduisez les coûts et la fraude en validant les factures, en les rapprochant des bons de commande et en automatisant les interactions avec les fournisseurs de bout en bout. En numérisant et en rationalisant ces processus, les entreprises ont réduit de 25 %1 le coût par facture et de 32 %1 la durée du cycle de facturation.
Rendu 3D d’un arbre fait de barres métalliques et de cercles bleus en forme d’abat-jour

Améliorez votre trésorerie et l’expérience client en automatisant la facturation, la vérification de la solvabilité et les rappels de paiement. Ces optimisations peuvent réduire les créances irrécouvrables de 43 %1 et diminuer le délai de recouvrement des créances (DSO) de 32 %1, libérant ainsi le fonds de roulement et renforçant la santé financière.
Rendu 3D d’un processus d’usine avec de multiples pièces métalliques sur des plateformes, entourant un dispositif métallique placé sur de multiples sphères bleues

Rationalisez le processus record-to-report pour produire plus rapidement des états financiers précis. Grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, les entreprises ont pu raccourcir les cycles de clôture mensuelle de 33 %1 tout en augmentant le pourcentage d’écritures comptables exemptes d’erreur de 2 %1. Ces automatisations permettent d’améliorer la précision et la conformité.
Avantages des agents IA pour la finance
Accélération de la prise de décision fondée sur les données

Les agents IA fournissent des informations en temps réel pour aider les responsables financiers à réagir en toute confiance aux perturbations.

 Lire l’étude d’IBM Finance
Réduction des coûts pour plus de capacité

En automatisant les tâches répétitives, les équipes financières peuvent réduire les coûts opérationnels et réaffecter jusqu’à 30 % de leur personnel à des initiatives stratégiques.

 Découvrir comment IBM Finance a transformé la productivité
Intégration fluide à vos systèmes existants

Connectez facilement les agents IA à vos systèmes d'ERP et vos applications financières pour une adoption et une mise à l’échelle en douceur.

 Découvrir les intégrations
Passez à l’étape suivante

Essayez IBM watsonx Orchestrate gratuitement ou prenez rendez-vous avec un expert IBM.

 Faire un essai gratuit Réserver une démo en direct
Note de bas de page

1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024