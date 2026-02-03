Décuplez la productivité de vos équipes financières grâce à des agents IA qui améliorent la rapidité, la précision et la prise de décision, sans avoir besoin de coder
Les équipes financières sont contraintes de travailler plus intelligemment et plus efficacement. Les problèmes d’efficacité persistants dans les processus et les workflows manuels, les exigences croissantes en matière de conformité et le besoin de dimensionner lors de l’expansion à l’échelle mondiale font qu’il est plus difficile de répondre aux attentes des actionnaires. Ces défis ralentissent la prise de décision, augmentent les coûts et créent des goulets d’étranglement opérationnels.
C’est là qu’intervient IBM watsonx Orchestrate. Grâce aux agents IA personnalisables pour la finance, vos équipes peuvent automatiser les tâches répétitives, accélérer les cycles de planification et extraire les informations plus rapidement, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Qu’il s’agisse de rationaliser le processus order-to-cash ou d’améliorer la précision des prévisions, ces agents intègrent l’IA là où le travail s’opère.
Concevez des agents IA depuis une interface intuitive. Aucune connaissance en codage requise. Prévisualisez, optimisez pour vos propres workflows de vente et déployez en un clin d’œil.
Réduisez l’écart entre les agents et les applications d’entreprise courantes grâce à des outils préconfigurés qui se connectent à plus de 80 applications d’entreprise majeures.
Centralisez la gestion de l’authentification pour plusieurs API et systèmes grâce à des fonctions de sécurité professionnelles.
Découvrez comment les agents IA peuvent optimiser les processus clés et permettre l’excellence opérationnelle.
Les agents IA fournissent des informations en temps réel pour aider les responsables financiers à réagir en toute confiance aux perturbations.
En automatisant les tâches répétitives, les équipes financières peuvent réduire les coûts opérationnels et réaffecter jusqu’à 30 % de leur personnel à des initiatives stratégiques.
Connectez facilement les agents IA à vos systèmes d'ERP et vos applications financières pour une adoption et une mise à l’échelle en douceur.
Essayez IBM watsonx Orchestrate gratuitement ou prenez rendez-vous avec un expert IBM.