Automatisation et orchestration

L’automatisation utilise la technologie pour exécuter des tâches définies et répétitives avec une intervention humaine minimale, voire absente. Elle est basée sur des règles et exécute les instructions de la même manière à chaque fois. L’objectif est d’améliorer la vitesse, de réduire les erreurs humaines et de libérer les employés des tâches manuelles répétitives.

L’automatisation est plus efficace lorsque les tâches ont des entrées et des sorties clairement définies. En tant qu’élément central de l’automatisation des processus et des stratégies plus larges d’automatisation des processus d’entreprise (BPA), elle sert de pierre angulaire à l’efficacité des processus en gérant le niveau d’activité le plus simple.

De nombreuses entreprises conçoivent des workflows d’automatisation pour relier les tâches connexes et s’assurer qu’elles s’exécutent dans une séquence cohérente. Les logiciels d’automatisation modernes s’appuient souvent sur des connexions d’interface de programmation d’applications (API) pour déclencher ou échanger automatiquement des données entre les systèmes.

Les exemples les plus courants sont l’envoi automatique d’une facture après une vente ou l’approbation des dépenses en deçà d’un certain seuil. Ces automatisations rationalisent le travail et éliminent les goulots d’étranglement sans nécessiter de supervision de la part des responsables.

Bien que précieuse, l’automatisation fonctionne souvent en silos. Un service peut automatiser la saisie des données pendant qu’un autre automatise la planification. Sans coordination, ces efficacités restent isolées. De nombreuses entreprises commencent leur transformation numérique par l’automatisation, mais elles se rendent rapidement compte qu’un patchwork d’automatisations déconnectées ne peut pas évoluer efficacement. C’est à ce stade que l’orchestration devient essentielle.