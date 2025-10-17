Automatisation et orchestration

L’automatisation et l’orchestration sont étroitement liées dans les opérations métier, mais elles servent des objectifs différents. L’automatisation fait référence à l’utilisation de la technologie pour accomplir une tâche spécifique avec une implication humaine minimale. L’orchestration adopte une vision plus large, en gérant et en coordonnant de multiples processus automatisés dans les différents systèmes.
L’automatisation utilise la technologie pour exécuter des tâches définies et répétitives avec une intervention humaine minimale, voire absente. Elle est basée sur des règles et exécute les instructions de la même manière à chaque fois. L’objectif est d’améliorer la vitesse, de réduire les erreurs humaines et de libérer les employés des tâches manuelles répétitives.
L’automatisation est plus efficace lorsque les tâches ont des entrées et des sorties clairement définies. En tant qu’élément central de l’automatisation des processus et des stratégies plus larges d’automatisation des processus d’entreprise (BPA), elle sert de pierre angulaire à l’efficacité des processus en gérant le niveau d’activité le plus simple.
De nombreuses entreprises conçoivent des workflows d’automatisation pour relier les tâches connexes et s’assurer qu’elles s’exécutent dans une séquence cohérente. Les logiciels d’automatisation modernes s’appuient souvent sur des connexions d’interface de programmation d’applications (API) pour déclencher ou échanger automatiquement des données entre les systèmes.
Les exemples les plus courants sont l’envoi automatique d’une facture après une vente ou l’approbation des dépenses en deçà d’un certain seuil. Ces automatisations rationalisent le travail et éliminent les goulots d’étranglement sans nécessiter de supervision de la part des responsables.
Bien que précieuse, l’automatisation fonctionne souvent en silos. Un service peut automatiser la saisie des données pendant qu’un autre automatise la planification. Sans coordination, ces efficacités restent isolées. De nombreuses entreprises commencent leur transformation numérique par l’automatisation, mais elles se rendent rapidement compte qu’un patchwork d’automatisations déconnectées ne peut pas évoluer efficacement. C’est à ce stade que l’orchestration devient essentielle.
L’orchestration coordonne et gère plusieurs tâches automatisées afin qu’elles fonctionnent ensemble vers un objectif commercial plus large. Plutôt que de se concentrer sur une seule tâche, elle peut garantir qu’une série de tâches se déroule dans le bon ordre dans tous les systèmes et s’adapte à l’évolution des conditions. En effet, l’orchestration est l’automatisation appliquée au niveau des processus plutôt qu’au niveau des tâches.
Les processus métier sont rarement linéaires ou limités à un service. Dans les opérations de chaîne d’approvisionnement, par exemple, les mises à jour des fournisseurs, la gestion des entrepôts et la livraison des clients doivent rester alignées en temps réel. Même l’intégration d’un nouvel employé mobilise les RH, les opérations informatiques, la paie et la conformité.
L’orchestration gère les processus complexes en reliant les automatisations entre les systèmes et les services informatiques afin de maintenir la synchronisation et l’efficacité des processus. Elle prend souvent en charge la coordination au sein des environnements de gestion des services informatiques où de multiples plateformes doivent interagir de façon fluide et où les équipes informatiques doivent réagir rapidement aux changements métier.
La visibilité est une autre fonctionnalité principale de l’orchestration. La plupart des outils d’orchestration proposent des tableaux de bord, des journaux et des alertes qui suivent l’état des processus en temps réel. Cette transparence est un avantage clé à la fois pour l’orchestration des workflows et l’orchestration des processus et elle aide les entreprises à maintenir leur conformité et à effectuer des ajustements rapides lorsque c’est nécessaire.
Bien comprendre les différences entre l’automatisation et l’orchestration permet de clarifier la manière dont chacune contribue à l’efficacité de l’entreprise et à l’intégration des processus. Les deux approches doivent s’aligner sur les besoins de l’entreprise et les attentes des principales parties prenantes pour s’assurer que la technologie apporte une valeur mesurable.
L’automatisation et l’orchestration fonctionnent mieux dans le cadre d’une même stratégie. En effet, l’orchestration dirige le flux de travail entre les automatisations, en veillant à ce que chacune s’exécute au bon moment et dans le bon ordre.
L’automatisation et l’orchestration fonctionnent ensemble grâce à des déclencheurs partagés, à la gestion des données et des flux de travail. Une tâche automatisée peut démarrer lorsqu’un événement se produit, comme une commande ou le recrutement d’un employé. L’orchestration permet de s’assurer que chaque automatisation ultérieure suit une logique, transformant des tâches isolées en une automatisation connectée qui pilote l’ensemble du flux de travail du début à la fin.
Par exemple, dans un processus de traitement des commandes, une automatisation peut mettre à jour les stocks, une autre générer une facture et une autre informer le client. L’orchestration gère la façon dont ces automatisations interagissent afin qu’aucune étape ne soit manquée ou répétée et que les exceptions soient traitées de manière fluide.
Dans les environnements métier modernes, les plateformes d’orchestration gèrent cette coordination en s’intégrant aux outils d’automatisation et aux systèmes métier. Ces plateformes utilisent des workflows prédéfinis, une logique de décision et des outils de surveillance pour contrôler la façon dont les actions automatisées communiquent et partagent les données entre les services.
Le résultat est un système connecté où l’automatisation assure l’efficacité au niveau des tâches et l’orchestration garantit que ces gains d’efficacité favorisent des workflows cohérents et orchestrés et un processus de bout en bout. Lorsqu’elles sont combinées, elles créent une base évolutive qui aligne l’ensemble du processus entre les services et les systèmes.
L’automatisation cloud utilise des outils ou des scripts pour effectuer des tâches spécifiques dans des environnements cloud sans intervention manuelle. Ces tâches comprennent la mise à disposition des machines virtuelles, l’allocation du stockage, la mise à l’échelle des serveurs ou la mise à l’échelle des serveurs ou l’application de correctifs de sécurité. L’objectif est d’accélérer les opérations de routine et de les rendre plus cohérentes. Par exemple, une entreprise peut automatiser les sauvegardes des données la nuit ou ajouter automatiquement de nouveaux serveurs lorsque l’utilisation augmente. L’objectif est l’efficacité, la précision et la rapidité au niveau des tâches.
L’orchestration cloud va plus loin en gérant et en coordonnant plusieurs tâches automatisées pour fournir un service ou un workflow complet. Au lieu de simplement créer une machine virtuelle, l’orchestration peut également configurer le réseau, attribuer le stockage, déployer des applications et appliquer des politiques de sécurité, le tout dans le bon ordre. Il garantit que les processus cloud s’exécutent sans heurts sur l’ensemble des systèmes et s’adaptent à l’évolution des conditions.
De nombreuses plateformes d’orchestration cloud, telles qu’Ansible et Kubernetes, sont open source et utilisent des fichiers de configuration ou des protocoles réutilisables pour définir comment les ressources cloud sont déployées, connectées et gérées dans les différents environnements.
La principale différence entre l’automatisation cloud et l’orchestration cloud réside dans leur portée. L’automatisation du cloud améliore les tâches individuelles, tandis que l’orchestration du cloud intègre ces tâches dans des opérations de bout en bout.
Par exemple, l’automatisation peut gérer l’auto-scaling d’un cluster, mais l’orchestration garantit que la mise à l’échelle fonctionne également avec l’équilibrage de la charge, la surveillance et le contrôle des coûts. Ces capacités sont essentielles pour les équipes DevOps qui gèrent des applications sur différents fournisseurs de cloud et plateformes SaaS. En coordonnant l’automatisation à travers ces environnements, les entreprises peuvent aligner leurs initiatives technologiques sur des objectifs plus larges en matière de performance, de sécurité et d’efficacité de coûts.
L’automatisation apporte de la rapidité et de la cohérence, tandis que l’orchestration gère la complexité dans les environnements cloud ou hybrides. Ensemble, l’automatisation et l’orchestration du cloud apportent agilité et contrôle. Elles aident les entreprises à fonctionner efficacement au niveau des tâches et de manière cohérente au niveau du système.
En intégrant l’intelligence, l’adaptabilité et le contexte,l’intelligence artificielle (IA) transforme la façon dont les entreprises utilisent l’automatisation et l’orchestration.
L’automatisation traditionnelle suit des règles définies, tandis que l’automatisation des processus pilotée par l’IA peut apprendre des données, reconnaître des schémas et prendre en charge une prise de décision dynamique sans programmation explicite. Cette méthode permet aux systèmes d’optimiser en permanence la façon dont les tâches sont exécutées et la façon dont les workflows réagissent aux changements. Les entreprises peuvent ainsi passer d’une solution d’exécution standard à des systèmes connectés et adaptatifs qui améliorent automatiquement leurs performances au fil du temps.
Par exemple, l’IA peut identifier les activités de dépenses inhabituelles, envoyer des alertes et corriger automatiquement les erreurs. L’IA générative offre des capacités créatives, telles que la rédaction d’e-mails, la synthèse des interactions avec les clients ou la génération de code. Ce processus permet de réduire les efforts manuels et d’accélérer les flux de travail complexes.
Pour l’orchestration, l’IA permet de gérer la façon dont plusieurs systèmes automatisés fonctionnent ensemble. Les plateformes d’orchestration alimentées par l’IA peuvent surveiller l’évolution des conditions, réacheminer les processus ou allouer automatiquement les ressources en fonction des données actuelles. L’IA agentique étend encore davantage cette pratique en utilisant des agents numériques intelligents qui collaborent entre les systèmes pour assurer l’efficacité et l’équilibre des opérations.
Les entreprises ont différents degrés de préparation pour l’implémentation de plateformes agentiques. Cependant, lors d’un récent événement IBM, quelqu’un a émis la remarque suivante : « Nous sommes passés de l’automatisation robotisée des processus (RPA) à des assistants, et maintenant des assistants à des agents, et enfin des agents à des plateformes agentiques. Les agents peuvent effectuer un travail totalement autonome, entièrement automatisé avec une prise de décision. »1
Ensemble, l’IA, l’IA générative et l’IA agentique aident les entreprises à se déplacer vers ce que certains décrivent comme des « opérations autogérées ». Cette combinaison permet aux entreprises d’opérer avec une plus grande précision et agilité tout en réduisant le besoin de supervision humaine constante.
L’automatisation améliore la rapidité et la précision des tâches individuelles, tandis que l’orchestration relie de façon fluide ces tâches à des processus métier efficaces et fiables. La combinaison permet aux entreprises d’opérer avec plus de précision. Voici quelques exemples de cas d’utilisation :
L’automatisation cloud peut activer ou arrêter des serveurs virtuels automatiquement en fonction de la demande, appliquer des correctifs de sécurité ou exécuter des sauvegardes système.
L’orchestration permet de s’assurer que ces actions automatisées se produisent dans le bon ordre et s’alignent sur les politiques de l’entreprise, telles que le provisionnement du stockage, la mise à jour des applications, la configuration des réseaux et la mise à l’échelle des services, sans temps d’arrêt.
L’automatisation comprend des vérifications prédéfinies, telles que la vérification des contrôles d’accès, l’application de correctifs de sécurité ou la génération de journaux d’audit. Ces tâches automatisées contribuent à la conformité en minimisant les erreurs humaines et en contribuant à garantir que les politiques sont appliquées de manière cohérente.
L’orchestration s’appuie sur ces éléments en gérant la conformité dans l’ensemble des workflows. Il coordonne le calendrier et les dépendances des évaluations des risques, des approbations et des rapports, ce qui permet de s’assurer que chaque étape répond aux exigences réglementaires. Par exemple, l’orchestration peut relier les processus de vérification d’identité, de conservation et d’approbation des données entre les systèmes, créant ainsi un chemin clair et auditable pour les examens internes et externes.
Par exemple, les équipes juridiques sont sous pression pour examiner de gros volumes de contrats et répondre à des exigences réglementaires complexes. Dynamiq, IBM Business Partner, a utilisé les technologies IBM® watsonx pour créer une solution de conformité alimentée par l’IA qui allie automatisation et orchestration.
L’automatisation gère les tâches répétitives liées aux documents telles que l’extraction des données, la classification et les contrôles de conformité afin de réduire la révision manuelle et d’améliorer la précision. IBM watsonx Orchestrate et les API intégrées connectent ces actions automatisées dans des workflows de bout en bout dans les systèmes juridiques et métier. Résultat : un processus de conformité proactif qui fournit des informations plus rapides, moins d’erreurs et plus de visibilité. 2
L’automatisation dans le support client peut inclure des chatbots qui traitent des questions simples, le routage des tickets basés sur des mots clés ou des messages de suivi automatiques. Ces actions réduisent la charge de travail des agents et fournissent aux clients des réponses plus rapides.
L’orchestration adopte une vision plus large, intégrant les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les bases de connaissances et les voies d’escalade. Lorsqu’un problème client nécessite plusieurs équipes, par exemple, la facturation et le support technique, une plateforme d’orchestration garantit que chaque étape se produit en séquence et met automatiquement à jour le client, créant ainsi une expérience de support fluide.
L’automatisation pilotée par l’IA et l’orchestration transforment le support client, avec près de la moitié des organisations qui automatisent déjà les commentaires (49 %) et les demandes d’assistance (48 %). Les dirigeants s’attendent à ce que ces systèmes améliorent le taux de résolution des appels de 47 % et les scores de satisfaction client de 35 % d’ici 2027, soulignant le rôle croissant de l’IA dans la fourniture de services efficaces et évolutifs.3
L’automatisation dans le domaine de la finance gère souvent des tâches telles que le traitement des factures, les rappels de paiement ou l’approbation des dépenses. Cela permet de réduire le travail manuel et d’améliorer la précision.
L’orchestration étend cette approche en gérant des cycles financiers complets, par exemple en connectant les workflows de budgétisation, de forecasting, d’approvisionnement et de paiement dans un processus unifié. Cette coordination garantit que chaque étape n’a lieu qu’une fois les dépendances remplies et que les données de reporting restent cohérentes d’un système à l’autre.
L’automatisation et l’orchestration contribuent également à la cybersécurité dans le secteur financier. Par exemple, la banque pakistanaise Aksari a travaillé avec IBM pour l’aider à se conformer aux nouvelles règles de cybersécurité de son gouvernement. La nouvelle politique appelle les banques à maintenir des capacités de sécurité de base, notamment des centres d’opérations de sécurité (SOC) et des outils de réponse automatisés qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les capacités d’IBM Security QRadar SOAR et de sa solution d’orchestration, d’automatisation et de réponse en matière de sécurité ont donné naissance à un nouveau SOC. Ce centre a réduit le nombre d’incidents de sécurité d’environ 700 par jour à moins de 20. Il a également réduit le temps moyen de résolution de 30 à 5 minutes.4
Une étude récente a révélé que l’automatisation avait permis de réduire de 10 % le temps nécessaire à l’embauche par les entreprises et de réduire de 20 % le temps consacré par le personnel RH aux tâches redondantes ou répétitives.5 Les automatisations dans les RH peuvent inclure la génération de lettres d’offre, la configuration des comptes e-mail ou l’inscription des employés à des programmes d’avantages. Ces améliorations sont efficaces, mais de portée limitée.
L’orchestration gère l’ensemble du workflow d’intégration. Il assure la coordination entre les services pour s’assurer que les vérifications des antécédents sont effectuées, que l’équipement est commandé, que les autorisations d’accès sont accordées et que les sessions de formation sont planifiées, le tout dans l’ordre. Cette orchestration de bout en bout est essentielle pour une intégration cohérente et sans accroc des employés.
L’automatisation de la gestion des services informatiques permet l’exécution d’activités de routine telles que la réinitialisation des mots de passe ou la catégorisation des tickets. Ces tâches réduisent les charges de travail manuelles du personnel informatique et améliorent les temps de réponse.
L’orchestration relie ces automatisations dans des workflows de service complets afin que les demandes soient acheminées, approuvées et résolues dans le bon ordre. Par exemple, lorsqu’une nouvelle demande d’accès à l’application est effectuée, l’orchestration peut vérifier les autorisations, mettre à jour les répertoires, informer les approbateurs et confirmer la finalisation automatiquement. Cette intégration permet aux équipes informatiques de garantir la cohérence et d’offrir des expériences utilisateur fiables.
L’automatisation rationalise le déploiement des logiciels en gérant des actions telles que la compilation de code, la configuration de l’environnement et les tests initiaux. Ces étapes réduisent les efforts manuels et accélèrent le déploiement. Une étude récente a révélé que les 5 principaux cas d’utilisation de l’IA générative pour les technologies de l’information incluent l’automatisation des tests et le provisionnement de l’infrastructure.6
L’orchestration gère l’ensemble du pipeline de versions, du développement aux tests, en passant par la mise en œuvre et la production. Elle permet de s’assurer que les dépendances sont respectées et que la surveillance commence immédiatement après la publication. Pour les équipes DevOps, l’orchestration des tâches de déploiement permet une livraison continue et des temps d’arrêt minimes pendant les mises à jour.
Dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement, l’automatisation peut gérer des tâches spécifiques telles que l’envoi de notifications d’expédition aux clients ou la génération de bons de commande lorsque les stocks tombent en dessous d’un niveau défini. Ces automatisations permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs dans les transactions de routine.
Cependant, l’orchestration gère l’ensemble du processus de traitement des commandes. Elle coordonne des tâches telles que la vérification de la disponibilité des fournisseurs, la planification du transport et la notification des clients à l’état des livraisons. Ce type d’orchestration est critique pour assurer la synchronisation des chaînes d’approvisionnement complexes à plusieurs étapes entre plusieurs systèmes et partenaires.
Par exemple, IBM a collaboré avec Dun & Bradstreet (D&B), une source fiable de Business Intelligence pour utiliser les données et l’IA afin de créer D&B Ask approvisionnement. Cet outil fournit des informations en temps réel et à 360° sur les risques fournisseurs. Il automatise les évaluations des fournisseurs à l’aide de données provenant de plusieurs systèmes et orchestre la surveillance des risques, l’analytique et la production de rapports dans le cadre des workflows d’approvisionnement. Résultat, les entreprises peuvent réduire le temps consacré aux tâches d’approvisionnement de 10 à 20 %.7
Comprendre les avantages de l’automatisation et de l’orchestration permet de clarifier la manière dont chacun contribue à l’efficacité opérationnelle et à la performance de l’entreprise. Alors que l’automatisation se concentre sur l’amélioration des tâches individuelles, l’orchestration relie ces tâches à des workflows cohérents qui génèrent une valeur organisationnelle plus large.
Cohérence et fiabilité : l’automatisation permet de s’assurer que les tâches sont effectuées de la même manière à chaque fois, ce qui améliore la qualité de la production. Cette normalisation réduit les variations et simplifie les audits.
Réduction des coûts : elle réduit les coûts opérationnels grâce à une réduction du personnel et à une meilleure utilisation des ressources.
Gains d’efficacité : l’automatisation remplace les processus manuels répétitifs par une exécution rapide et cohérente, ce qui réduit le temps et les efforts.
Réduction de nombre d’erreurs : l’automatisation minimise les erreurs humaines, car elle suit des règles et des workflows prédéfinis.
Temps de réponse plus rapides : l’automatisation permet de réagir immédiatement aux événements système, aux alertes ou aux déclencheurs de processus.
Évolutivité : l’automatisation favorise la croissance sans nécessiter d’augmentation proportionnelle du personnel ou des frais généraux.
Capacité d’adaptation : l’orchestration réagit dynamiquement aux changements ou aux défaillances, en redéfinissant les tâches ou les workflows selon les besoins.
Coordination intersystèmes : l’orchestration gère les dépendances entre les applications, les sources de données et les environnements cloud pour assurer la synchronisation des processus.
Gouvernance et conformité : des contrôles, des étapes d’approbation et des pistes d’audit sont ajoutés grâce à l’orchestration pour répondre aux besoins en matière de responsabilité et de réglementation.
Intégration des processus : l’orchestration connecte les automatisations individuelles dans des workflows complets de bout en bout dans tous les services et systèmes.
Alignement stratégique : grâce à l’orchestration, les activités automatisées soutiennent des objectifs commerciaux plus larges plutôt que des fonctions isolées.
Visibilité et surveillance : l’orchestration fournit des tableaux de bord et des journaux pour suivre les performances des processus et identifier les goulots d’étranglement.
Lorsqu’elles sont utilisées ensemble, l’automatisation et l’orchestration offrent à la fois l’efficacité opérationnelle et la cohérence stratégique. L’automatisation gère le « comment » en exécutant des tâches individuelles rapidement et avec précision. L’orchestration gère le « quand » et le « pourquoi », en veillant à ce que ces tâches contribuent à un résultat métier unifié. Ensemble, ils créent des entreprises plus agiles, capables d’évoluer efficacement, de maintenir la visibilité et de soutenir le personnel informatique dans la gestion des workflows entre les services et les technologies.
