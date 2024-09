Le principal défi auquel Jawad Khalid Mirza était confronté était peut-être la nécessité de construire et de doter en personnel un SOC de A à Z. Pour y parvenir, il devait choisir la solution logicielle de sécurité qui répondrait le plus efficacement et le plus économiquement aux besoins techniques, y compris l'intégration de la solution aux principaux systèmes bancaires d'Askari Bank. En outre, il devait mettre en place l'équipe chargée d'établir et de gérer les opérations techniques quotidiennes du SOC, notamment la détection et le traitement des incidents de sécurité, qui sont d'une importance capitale. La tâche exigeait une expérience chevronnée du SOC, et il l'a trouvée en la personne d'Umair Shakil.

Peu de jours après avoir rejoint Askari Bank en tant que responsable de l'équipe du SOC, Umair Shakil était en pleine délibération avec Jawad Khalid Mirza sur la décision très importante de la plateforme. Lors de sa mission précédente, à savoir diriger les opérations de sécurité pour l'un des plus grands fournisseurs de télécommunications du Pakistan, Umair Shakil avait déployé avec succès la solution IBM Security QRadar. C'est à la suite de cette expérience positive qu'IBM Security s'est retrouvé sur la liste des candidats retenus, aux côtés des solutions de sécurité de Microsoft et de Splunk.

Sur la base des preuves de concept envoyées par chaque fournisseur, Umair Shakil et Jawad Khalid Mirza ont procédé à des analyses comparatives rigoureuses basées sur trois dimensions essentielles : la performance du système, l'interopérabilité et la facilité d'utilisation. En plus de ces facteurs, Jawad Khalid Mirza explique que le choix de la plateforme QRadar reflète leur confiance dans la feuille de route qu'IBM a créée. « Nous nous considérons vraiment en phase avec la direction prise par IBM avec la plateforme QRadar », déclare-t-il. « Pour nous, cela reflète l'engagement d'IBM à rendre encore meilleure une excellente solution de sécurité. »

En examinant les caractéristiques qui ont favorisé la solution QRadar par rapport à celles de Microsoft et Splunk, Umair Shakil souligne que la facilité d'intégration est l'un de ses points forts. « L'un des avantages de QRadar est qu'elle offre de multiples possibilités d'intégration avec nos systèmes bancaires de base, plutôt qu'une seule méthode », explique-t-il. « Comme nous l'avions espéré, cela s'est avéré être un énorme avantage lors de l'implémentation. »

Pour mettre en œuvre la solution, Askari Bank a fait appel à un partenaire commercial IBM, Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), qui a travaillé en étroite collaboration avec Umair Shakil et son équipe du SOC en pleine croissance. Pour la détection des menaces, le composant central de la solution est IBM® Security QRadar SIEM, son produit de gestion des informations et des événements de sécurité qui permet à la banque d'agréger les journaux provenant de diverses sources dans un référentiel unique. Cela permet au personnel du SOC d'effectuer des corrélations et d'escalader les différents journaux afin d'identifier rapidement les incidents de sécurité et de les classer par ordre de priorité.