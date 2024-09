Application IBM Security QRadar Data Synchronization

Améliorez la résilience informatique et la reprise après incident. Cette application permet de copier facilement et de façon rentable des données (événements et flux) et des fichiers de configuration entre des déploiements QRadar de reprise après incident principaux (ou actifs) et secondaires. Vous pouvez également gérer le déploiement actif en cas d’incident, d’erreur humaine ou lors du test des capacités de résilience de vos données. En savoir plus sur la reprise après incident Lire l'article de blog