Vous venez de lire notre troisième article de cette semaine sur un autre ransomware qui menace votre secteur. L’un de vos fournisseurs a cessé ses activités le trimestre dernier en raison d’une violation de données. Votre équipe informatique a désormais besoin d’un budget de cybersécurité plus important. Qui aurait pensé que diriger une petite entreprise était aussi risqué ?

« Comme tout le monde, nous avons vu les incidents de cybersécurité, comme les violations de données, augmenter considérablement au cours des quatre ou cinq dernières années », explique Liong Eng, chef de la direction de Silverfern IT, partenaire commercial d’IBM, (lien externe à ibm.com), une entreprise de cybersécurité de premier plan. « Les conseils d’administration sont de plus en plus conscients des risques et de leur responsabilité en cas de violation potentielle. Et les entreprises qui reconnaissent qu’il s’agit désormais d’un défi commercial, et pas seulement technologique, ont commencé à restructurer leurs budgets pour y remédier ».

En général, ces fonds se concentrent sur l’achat de nouveaux outils et matériels pour protéger les actifs de l’entreprise contre les attaques externes. Mais avec l’augmentation des menaces, le nombre d’offres de cybersécurité a également augmenté, ce qui rend le choix de la bonne option un peu difficile.

« Et la complexité de ces solutions devient de plus en plus accablante pour les équipes internes de gestion des risques de ces entreprises, poursuit Liong Eng. Il est ridiculement difficile de recruter les bonnes personnes avec l’expertise nécessaire pour choisir et utiliser efficacement ces solutions. Et si vous le faites, vous courez le risque qu’une autre entreprise les débauche pour un salaire plus élevé : il y a là un problème majeur de rétention. »

Il était tout aussi difficile pour ces entreprises d’employer suffisamment de personnel pour assurer une couverture 7 jours sur 7. Et ces complications en matière de personnel ont ouvert une porte à Silverfern.

« Nous avons vu l’opportunité de créer un service de centre d’opérations de sécurité (SOC) », explique Liong Eng. « Au sein de Silverfern, nous avons déjà toute cette expertise. Et nous voulions mieux étendre nos connaissances et nos capacités directement à nos clients, afin de faire partie intégrante de leur équipe de sécurité. Nous voulions être en mesure de leur dire : « Laissez-nous nous occuper de vous et nous vous aiderons à éliminer ce souci de trouver et de gérer les bonnes ressources de sécurité. »