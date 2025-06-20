Qu’est-ce qu’un serveur Apache ?

8 minutes
Communément appelé Apache ou simplement serveur Apache, le serveur HTTP Apache est un serveur gratuit et open source qui alimente de nombreux sites et applications.
Apache contrôle les interactions entre les serveurs et les navigateurs, permettant aux utilisateurs de trouver des pages Web, des pages HTML, des images, du texte, des vidéos et d’autres types de contenu sur Internet. Lancé pour la première fois en 1995, Apache a joué un rôle essentiel dans les débuts du développement d’Internet, permettant à des personnes du monde entier de créer et d’héberger leurs propres sites Web.
Apache est géré par l’Apache Software Foundation (ASF). Cette organisation à but non lucratif met régulièrement à jour le logiciel afin de résoudre un large éventail de problèmes, notamment en matière de sécurité, de compatibilité avec les nouvelles technologies et de dépannage. La capacité d’Apache à fournir rapidement du contenu statique et dynamique et à prendre en charge des interactions utilisateur complexes en fait un leader du marché de l’hébergement Web.
Aujourd’hui, Apache est l’un des serveurs les plus populaires. De nombreuses entreprises utilisent Apache pour alimenter leurs processus métier clés et garantir le bon fonctionnement de leur site et de leurs applications Web. Selon un récent rapport de W3Techs, un peu plus d’un quart des sites Web dans le monde (26 %) s’appuient sur Apache pour leurs besoins d’hébergement.1
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Les serveurs Web sont des systèmes qui fournissent du contenu Web aux utilisateurs via Internet. Généralement composés d’une combinaison de matériel et de logiciels, ils peuvent traiter les demandes des utilisateurs pour un large éventail de contenus, notamment des images, du texte, des vidéos et bien plus encore. Associés aux serveurs d’applications, qui sont des serveurs permettant le fonctionnement des applications métier, les serveurs Web sont devenus un élément essentiel des fonctions de cœur de métier de nombreuses entreprises modernes.
Les serveurs Web font office de pont entre les clients et l’Internet. Ils permettent le transfert de données via une série de protocoles tels que les protocoles HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et HTTP/2 (Hypertext Transfer Protocol 2). Le serveur Web attend une requête d’un client (par exemple, la saisie d’une adresse dans la barre d’adresse d’un navigateur) et répond en fournissant le contenu demandé.
Dans les environnements Apache, le programme qui s’exécute en arrière-plan et facilite ces requêtes est appelé « démon » et est désigné par le terme HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon).
La plupart des serveurs Web modernes sont conçus pour générer du contenu dynamique, comme des recommandations sur mesure, des publicités et même des tableaux de bord que les utilisateurs peuvent personnaliser. Pour accomplir cette tâche, ils sont conçus pour être compatibles avec un large éventail de langages de programmation, notamment PHP, Perl, Python et bien d’autres encore.
Le serveur Web Apache est conçu pour faciliter la communication entre un navigateur (communément appelé « client ») et le serveur sur lequel sont stockés les fichiers d’un site. Son objectif fondamental est de traiter les demandes de contenu en fournissant des pages Web, du HTML, du CSS et bien plus encore via un navigateur. Essentiellement, le logiciel qui sous-tend Apache agit comme un intermédiaire, écoutant en permanence les demandes des utilisateurs et y répondant avec du contenu.
L’approche d’Apache en matière de traitement des demandes des clients et de génération de contenu le distingue des autres serveurs Web à plusieurs égards importants.
Alors que d’autres types de serveurs Web comme NGINX utilisent une approche orientée événements pour traiter simultanément les requêtes des clients, Apache crée un nouveau processus pour chaque requête. Apache écoute les requêtes entrantes et les transmet à un module de multiprocessus (MPM) et à un module Apache de gestion des requêtes, où les étapes suivantes sont déterminées.
Le module de génération de contenu d’Apache peut créer à la fois des fichiers statiques et du contenu dynamique pour répondre à une requête utilisateur. En plus du contenu, le module générateur peut renvoyer des en-têtes HTTP pertinents, des champs qui contiennent des informations importantes sur l’origine et le contexte d’une requête.
La conception est un autre aspect important de la fonctionnalité du serveur Apache. Apache est un élément essentiel des piles d’applications Web modernes, également appelées piles technologiques, qui sont des ensembles d’outils matériels et logiciels permettant d’exécuter des applications modernes. Apache est un composant central de LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), l’une des piles technologiques les plus puissantes et les plus utilisées sur le marché.
Voici un aperçu plus détaillé de chacun des composants de LAMP :
La fonction principale d’Apache est de répondre aux demandes des clients avec du contenu, une capacité essentielle de tous les sites et applications Web. Il dispose d’un large éventail de fonctionnalités et de capacités qui permettent cette fonction.
Contrairement aux serveurs Web propriétaires, commercialisés par des entreprises telles que Microsoft, Google et Oracle, Apache est un logiciel open source. En d’autres termes, il est gratuit et bénéficie du soutien d’une vaste communauté d’experts. Même l’utilisation commerciale d’Apache est gratuite, et les développeurs modifient constamment son code afin de l’adapter à des besoins commerciaux spécifiques.
Lorsque de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’IA générative modifient la manière dont les entreprises créent et stockent le contenu, la communauté open source réagit rapidement pour garantir la compatibilité d’Apache.
Apache est compatible avec de nombreux types de plateformes, notamment Linux, Unix, Windows et macOS. Son architecture modulaire, une approche qui privilégie la flexibilité et la personnalisation, permet d’ajouter rapidement et facilement de nouvelles fonctionnalités.
Par exemple, les systèmes AIX d’IBM, privilégiés par les grandes entreprises, déploient souvent Apache dans des environnements complexes. Grâce à son approche open source, Apache peut être facilement intégré à AIX et constamment amélioré à mesure que de nouvelles technologies et de nouveaux cas d’utilisation apparaissent.
Apache est idéal pour la pratique de l’hébergement virtuel, qui consiste à exécuter plusieurs sites Web sur un seul serveur au lieu d’un serveur dédié pour chaque instance. L’hébergement virtuel d’Apache est rentable et hautement évolutif, ce qui permet aux entreprises de gérer plusieurs domaines sans coûts supplémentaires et de lancer rapidement des instances virtuelles selon les besoins.
Apache propose deux approches, en fonction de l’environnement informatique et des besoins spécifiques de l’entreprise.
Les entreprises peuvent configurer Apache en ajustant ses paramètres de chiffrement et d’authentification ainsi que son utilisation des pare-feux, une approche connue sous le nom de configuration Apache.
Les capacités d’équilibrage de charge du serveur Apache lui permettent d’optimiser les ressources lors de pics de trafic sur les sites et les applications populaires. Il peut répartir les demandes des clients entre différents serveurs afin qu’aucun serveur ne reçoive trop de demandes, ce qui ralentirait les fonctionnalités et les performances.
Les serveurs Apache sont également efficaces pour mettre en cache, stocker et réutiliser les pages fréquemment demandées afin de réduire la workload des serveurs et de gérer efficacement la bande passante. Apache peut également fonctionner comme un proxy inverse, un serveur qui sert d’intermédiaire entre d’autres serveurs et les demandes des clients, contribuant ainsi à optimiser les performances et la distribution des ressources.
Apache se distingue favorablement des autres types de logiciels de serveur Web, principalement en raison de sa conception modulaire, de sa nature open source et de sa compatibilité avec d’autres plateformes et technologies. Bien qu’il ne jouisse plus de la domination qu’il avait à la fin des années 1990 et au début des années 2000, il est toujours considéré comme une option de qualité pour divers besoins d’hébergement et d’applications Web. Voici un aperçu de ses performances par rapport à ses deux concurrents les plus proches : NGINX et Microsoft IIS.
NGINX (prononcé « engine-x ») a récemment dépassé Apache en tant que serveur Web le plus populaire au monde, avec 33 % de part de marché selon un rapport de 2025.2
La plus grande différence entre Apache et NGINX réside dans leur architecture : le serveur Apache utilise une architecture pilotée par des processus qui crée un nouveau processus appelé « fil d’exécution » pour chaque requête client. NGINX, quant à lui, utilise une architecture orientée événements, qui lui permet de traiter plusieurs requêtes simultanément dans le même fil d’exécution.
NGINX est également légèrement plus rapide qu’Apache pour servir du contenu statique grâce à ses capacités de mise en cache plus efficaces. En termes de service de contenu dynamique, NGINX utilise des processeurs externes, tels que PHP-FPM pour PHP, tandis qu’Apache traite le contenu dynamique en interne, côté serveur.
Microsoft IIS est un autre serveur Web populaire qui, comme Apache, a été conçu pour héberger des sites et des applications et servir du contenu en réponse aux demandes des utilisateurs. Contrairement à Apache, Microsoft IIS est une solution propriétaire conçue spécifiquement pour fonctionner avec d’autres solutions logicielles et le support Microsoft. L’un des points forts de Microsoft IIS est qu’il simplifie le développement et le déploiement des cadres .NET et ASP.NET, des environnements largement utilisés pour la création d’applications Web.
Pour les entreprises qui exploitent des sites et des applications sur des serveurs Windows, Microsoft IIS est une solution performante qui offre une intégration simple et puissante avec d’autres outils Microsoft tels qu’Active Directory et Exchange Server. Il est également réputé pour sa facilité de configuration et de gestion, ainsi que pour son interface graphique simple et intuitive.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, sa nature open source, ses dispositifs de sécurité et sa compatibilité avec les nouvelles technologies, Apache présente de nombreux cas d’utilisation en entreprise. Voici quelques-uns des plus courants :
Découvrez comment une infrastructure cloud hybride peut alimenter votre stratégie d’IA. Apprenez des experts IBM comment transformer la technologie existante en un système agile et prêt pour l’IA qui stimule l’innovation et l’efficacité dans l’ensemble de vos opérations métier.
Découvrez comment les solutions de cloud hybride peuvent optimiser vos opérations métier pilotées par l’IA. Découvrez dans les études de cas et les solutions présentées comment les entreprises utilisent le cloud hybride d’IBM pour gagner en efficacité, en évolutivité et en sécurité.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez les coûts cachés des déploiements de l’IA générative et apprenez des experts comment rendre vos investissements IA plus efficaces et déterminants.
Découvrez les fondamentaux de la gestion informatique, notamment son caractère essentiel pour les organisations modernes et les fonctionnalités principales qui garantissent des opérations fluides et efficaces dans l’ensemble des systèmes technologiques.
Découvrez une série de tutoriels et de ressources pour vous aider à gérer et à prendre en charge l’infrastructure informatique, de la gestion des serveurs et des systèmes de stockage à l’intégration cloud et à la sécurité réseau.
Apache Spark est un cadre open source de calcul optimisé pour le traitement de données extrêmement rapide et à grande échelle.
Conçues pour gérer des workloads critiques tout en assurant la sécurité, la fiabilité et le contrôle de l’ensemble de votre infrastructure informatique.
IBM fournit un support proactif pour les serveurs Web et l’infrastructure des centres de données afin de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer la disponibilité informatique.
Découvrez comment Apache Spark on IBM Power peut aider votre entreprise à accélérer l’analyse, à simplifier les pipelines de données et à obtenir des informations en temps réel, le tout à grande échelle. Accédez à des outils, des ressources et des conseils d’experts pour progresser en toute confiance.
1. Usage Statistics of Apache, W3 Techs, juin 2025
2. Comparison of NGINX and Apache, W3 Techs, juin 2025