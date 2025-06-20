Qu’est-ce qu’un serveur Apache ?

Apache contrôle les interactions entre les serveurs et les navigateurs, permettant aux utilisateurs de trouver des pages Web, des pages HTML, des images, du texte, des vidéos et d’autres types de contenu sur Internet. Lancé pour la première fois en 1995, Apache a joué un rôle essentiel dans les débuts du développement d’Internet, permettant à des personnes du monde entier de créer et d’héberger leurs propres sites Web.

Apache est géré par l’Apache Software Foundation (ASF). Cette organisation à but non lucratif met régulièrement à jour le logiciel afin de résoudre un large éventail de problèmes, notamment en matière de sécurité, de compatibilité avec les nouvelles technologies et de dépannage. La capacité d’Apache à fournir rapidement du contenu statique et dynamique et à prendre en charge des interactions utilisateur complexes en fait un leader du marché de l’hébergement Web.

Aujourd’hui, Apache est l’un des serveurs les plus populaires. De nombreuses entreprises utilisent Apache pour alimenter leurs processus métier clés et garantir le bon fonctionnement de leur site et de leurs applications Web. Selon un récent rapport de W3Techs, un peu plus d’un quart des sites Web dans le monde (26 %) s’appuient sur Apache pour leurs besoins d’hébergement.1