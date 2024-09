Apache Spark sur IBM Power

Avec les solutions IBM Cloud®, votre entreprise est en mesure d’évoluer et de s’adapter rapidement à des besoins changeants, sans compromettre pour autant les niveaux de sécurité, de confidentialité et de risque. En savoir plus sur la sécurité IBM Cloud.

Ce produit respecte les normes de conformité sectorielles et mondiales suivantes, selon l’édition que vous choisissez.

Privacy Shield entre l’Union européenne et les États-Unis, Privacy Shield entre la Suisse et les États-Unis

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

SOC2 Type 1 (SSAE 16)

Pour en savoir plus sur la conformité et les certifications concernant une édition particulière, consultez les fiches techniques sur la confidentialité et la sécurité des données des services cloud.