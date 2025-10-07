Qu'est-ce qu'une pile LAMP ?

Vous avez peut-être entendu parler de la pile LAMP. Cela ne serait pas surprenant, puisque certaines des applications Web open source les plus utilisées actuellement, comme par exemple WordPress et Drupal, s'exécutent sur LAMP.



Mais LAMP a beaucoup plus à son crédit. LAMP a été l'une des premières piles logicielles open source pour le Web, et elle reste l'un des moyens les plus courants de fournir des applications Web. Elle est si largement utilisée que vous la rencontrerez probablement fréquemment au cours de votre carrière, lorsque vous mettrez à jour ou hébergerez des applications existantes. Et elle est considérée par beaucoup comme la plateforme de choix pour le développement de nouvelles applications Web personnalisées.

Stable, simple, puissante : ce sont les mots qui reviennent le plus pour décrire LAMP. Tout cela en fait une solution qui vaut la peine d'être étudiée, et un plus sur le CV de tout développeur.