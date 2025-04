Les sites WordPress et Drupal ont chacun réuni une vaste communauté d’utilisateurs et de contributeurs multilingues. Ces derniers, parmi lesquels des développeurs indépendants et des agences de développement, créent en permanence de nouveaux modules, plug-in et thèmes pour vous aider à personnaliser votre site Web.



WordPress propose actuellement près de 58 000 plug-in et 3 300 thèmes, avec des options gratuites et payantes. La dernière version de Drupal, Drupal 8, propose plus de 46 000 modules Drupal (leur terme pour désigner les plug-in), près de 3 000 thèmes et plus de 1 300 distributions Drupal, qui comprennent des outils intégrés adaptés aux différents cas d’utilisation, comme la création de site e-commerce.

Les deux plateformes permettent l’intégration avec divers services et applications tiers, notamment des interfaces de programmation d’application (API) robustes. Par exemple, Drupal prend en charge l’intégration avec Facebook, HubSpot, Salesforce, Mailchimp, Google Analytics et plus encore. WordPress dispose également de nombreux plug-in pour assurer l’intégration de ces applications parmi d’autres.

Les développeurs derrière WordPress et Drupal mettent régulièrement à jour le code de base de leurs plateformes respectives, afin d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’optimiser leur convivialité. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, il faut compter une nouvelle version tous les mois ou tous les deux mois.

Dans l’ensemble, en comparant Drupal et WordPress, diverses options s’offriront à vous pour développer et enrichir votre site. Avant de faire votre choix, n’hésitez pas à explorer les plug-in, API et modules pour déterminer s’ils vous permettraient de créer le site dont vous rêvez.