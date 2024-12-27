Qu’est-ce que le calcul accéléré ?

Des nouveaux jeux vidéo les plus excitants et des expériences de réalité virtuelle immersives à ChatGPT, en passant par la formation de modèles IA et l’analyse de big data, les accélérateurs sont un élément essentiel de notre monde hyperconnecté qui évolue rapidement. De nombreuses entreprises modernes s’appuient sur des accélérateurs pour alimenter leurs applications les plus précieuses et leurs architectures d’infrastructure, notamment le cloud computing, les centres de données, l’edge computing et les grands modèles de langage (LLM). Par exemple, les chefs d’entreprise et les développeurs qui cherchent à se lancer dans l’IA générative investissent dans des accélérateurs pour optimiser leurs centre de données et traiter plus d’informations plus rapidement1.

Les accélérateurs sont utilisés dans un large éventail d’applications commerciales pour accélérer le traitement des données, en particulier à mesure que la couverture 5G s’étend, augmentant ainsi les opportunités de l’Internet des objets (IdO) et d’edge computing. Les applications IdO dépendent d’accélérateurs pour traiter les données provenant de dispositifs intelligents tels que les réfrigérateurs, les capteurs de flux de trafic, etc. L’edge computing peut fournir des informations plus approfondies, des temps de réponse plus rapides et une meilleure expérience client, mais seulement avec les vitesses de traitement offertes par les accélérateurs.

En ce qui concerne l’IA, bon nombre de ses applications les plus avancées, telles que le traitement automatique du langage naturel (TAL), la vision par ordinateur et la reconnaissance vocale, reposent sur la puissance du calcul accéléré pour fonctionner. Par exemple, les réseaux de neurones qui sous-tendent de nombreuses applications d’IA de pointe ont besoin d’accélérateurs IA pour classer et regrouper les données à grande vitesse.

Enfin, alors que de plus en plus d’entreprises cherchent des moyens de se transformer numériquement et d’accélérer l’innovation, les solutions de calcul accéléré offrent un coût total de possession relativement faible. La capacité des accélérateurs à traiter de grandes quantités de données rapidement et avec précision signifie qu’ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications différentes avec un potentiel de création de valeur commerciale, notamment les chatbots IA, l’analyse financière, le cloud computing et plus encore.