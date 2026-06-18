Il était probablement inévitable que le vibe coding entraîne une série de changements complexes dans les pratiques de codage et le développement de logiciels. Alors que le code généré par l’IA continue de constituer une part plus importante des bases de code réelles, l’un des changements les plus importants a été un changement majeur de l'ampleur des risques liés à la cybersécurité, et la nature de ces risques.

En résumé, le Vibe coding est la notion de créer des produits avec rien que des outils d'IA et des prompts. Il convient de le distinguer du codage agentique ou de l'ingénierie agentique, qui impliquent une utilisation plus réfléchie des outils de codage d'IA par un programmeur expérimenté. Le terme a été inventé dans un tweet d'Andrej Karpathy, un développeur renommé et vétéran de l'IA, dans lequel il décrivait un style de AI Coding débridé qui repose entièrement sur les incitations d'un grand modèle de langage (LLM), permettant à l'utilisateur de « se laisser complètement porter par l'inspiration » et d'« oublier que le code existe ».

Il l’a décrit comme une approche ludique pour des « projets de week-end sans lendemain », mais la prolifération de l’IA puissante dédiée au codage a ouvert la voie au Vibe coding sur le lieu de travail, y compris dans les logiciels de production traitant des données sensibles. Fin 2025, des études sectorielles indiquaient que le code généré par l’IA représentait désormais 22 % de l’ensemble du code intégré.1 Sur GitHub, les rapports estiment que 46 % de l'ensemble du code écrit a été généré par Copilot.2

Cette situation a entraîné une augmentation majeure du nombre de vulnérabilités et des problèmes de sécurité, au-delà de ce qui pourrait être expliqué par l’augmentation naturelle du volume et de la vitesse du nouveau code rendu possible par les assistants de codage. Une analyse de bases de code réelles a révélé que, si les équipes assistées par l'IA livraient du code quatre fois plus rapidement, elles généraient en revanche dix fois plus de failles de sécurité.3

Renoncer complètement au Vibe Coding reviendrait à renoncer à des gains de productivité considérables liés à l'automatisation et à une participation accrue, mais il est clair que les pratiques de codage sécurisé doivent évoluer en conséquence. Les contrôles de sécurité traditionnels sont conçus pour remédier aux erreurs que commettent généralement les développeurs, plus précisément les développeurs humains ayant reçu une formation. Les entreprises ont désormais besoin d’une posture de sécurité modernisée et d’outils de sécurité perfectionnés, adaptés à la nouvelle réalité portée par les agents IA et les personnes novices qui pratiquent le vibe coding.