La cybersécurité est une épreuve de persévérance. Les adversaires sondent sans relâche les défenses, les défenseurs réagissent et les attaques finissent toujours par réapparaître, souvent avec une rapidité et une sophistication accrues grâce aux technologies avancées.
À la fin de l’année dernière, des experts sécurité d’IBM ont partagé leurs prévisions avec IBM Think. Ils ont expliqué anticiper certaines cybermenaces et solutions déjà visibles en 2026, notamment de nouveaux risques liés à l’intelligence artificielle (IA), de nouveaux défis en matière de gestion des identités et d’autres évolutions.
Aujourd’hui, dans le nouveau X-Force Threat Intelligence Index 2026, l’équipe X-Force d’IBM identifie d’autres schémas dans la façon dont les adversaires adaptent et exécutent leurs attaques à l’ère de l’IA et des données. Nous avons interrogé des experts d’IBM et du secteur sur les conclusions du rapport.
Au cours des cinq dernières années, les compromissions majeures de la chaîne d’approvisionnement et de tiers ont fortement augmenté, avec un nombre d’incidents multiplié par quatre, selon le rapport. Cette évolution traduit un changement dans le comportement des cybercriminels : plutôt que de franchir les défenses d’une seule entreprise, les adversaires ciblent de plus en plus les systèmes interconnectés et les intégrations de confiance, comme les fournisseurs, les dépendances open source, les intégrations d’identité, les workflows CI/CD et les interfaces cloud.Ce schéma rejoint également les conclusions d’autres chercheurs, notamment celles du rapport « Breaking Trust » de l’Atlantic Council, qui documente les faiblesses systémiques des chaînes d’approvisionnement logicielles mondiales et les risques en cascade créés par des composants et des relations de confiance non sécurisés.
Dans un entretien avec IBM Think, Nick Bradley, responsable de l’équipe IBM X-Force Threat Intelligence Malware, a expliqué pourquoi les attaques de la chaîne d’approvisionnement sont efficaces pour les adversaires.
« Les cybercriminels ont compris qu’ils n’ont pas besoin de forcer votre porte d’entrée soigneusement protégée lorsqu’ils peuvent passer directement par la porte de service de votre fournisseur avec des identifiants valides », explique Nick Bradley. Les logiciels modernes, poursuit-il, « reposent sur de vastes réseaux de dépendances, de services cloud et d’API. La réalité, c’est que nous avons créé des systèmes très interconnectés sans mesurer pleinement les vulnérabilités de sécurité que cette connectivité introduit. »
« Les cybercriminels ont compris qu’ils n’ont pas besoin de forcer votre porte d’entrée soigneusement protégée lorsqu’ils peuvent passer directement par la porte de service de votre fournisseur avec des identifiants valides. »
Nick Bradley, Director, IBM X-Force Threat Intelligence Malware Team
Le Dr Gregory Falco, chercheur à l’université Cornell spécialiste de la sécurité des chaînes d’approvisionnement dans l’aérospatiale et les semi-conducteurs, observe que, dans l’ensemble, les entreprises ont deux options. Certaines répondent en « intégrant verticalement tout ce qu’elles peuvent » et en contrôlant chaque composant de bout en bout. D’autres acceptent que « l’écosystème restera complexe et imparfait, et préfèrent se préparer à détecter les problèmes et à se défendre lorsqu’ils apparaissent », indique-t-il.
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Outre la hausse des attaques de la chaîne d’approvisionnement, IBM X-Force a observé une augmentation de 44 % sur un an de l’exploitation des applications publiques. Selon le rapport, les applications publiques sont souvent exploitées en raison de vulnérabilités et d’erreurs de déploiement ou de configuration. Ce risque a été amplifié par les attaques de la chaîne d’approvisionnement ciblant les écosystèmes de développement et les infrastructures de confiance.
Des incidents récents impliquant des plateformes comme Salesloft et Drift, où des cybercriminels ont utilisé des jetons OAuth Drift compromis pour accéder à des environnements Salesforce, montrent comment « la compromission d’un tiers de confiance peut ouvrir un accès indirect aux environnements client par des voies auxquelles les entreprises ne s’étaient pas pleinement préparées », explique Christopher Caridi, Cyber Threat Analyst au sein de X-Force Strategic Threat Analysis, à IBM Think.
« Nous entrons dans un monde de systèmes non fiables », estime Bruce Schneier, spécialiste de la cybersécurité et des politiques publiques à la Harvard Kennedy School. (Schneier a également été CTO de Resilient Systems, société acquise par IBM en 2016 et à l’origine d’IBM X-Force, NDLR.) Les solutions sont rares, prévient-il, et même celles qui sont souvent proposées, comme une plus grande transparence, ne fonctionnent que dans des conditions idéales. La transparence « aide, à condition d’avoir une base de clients suffisamment avertis pour comprendre ce qu’ils voient », explique-t-il. Mais il souligne que de nombreuses entreprises n’ont toujours pas la visibilité ni l’expertise nécessaires pour transformer ces informations en défense efficace.
Les acteurs de la menace sont souvent perçus comme utilisant des techniques et des tactiques très sophistiquées pour pénétrer les défenses d’une entreprise. Mais sur les près de 40 000 vulnérabilités suivies par l’équipe X-Force en 2025, 56 % pouvaient être exploitées sans aucune forme d’authentification.
« Cela montre à quel point les adversaires trouvent souvent des failles qui ne reposent pas sur des identifiants utilisateur, sur le contournement de la MFA ni sur une quelconque interaction de l’utilisateur », explique Austin Zeizel, X-Force Threat Intelligence Consultant, à IBM Think. Il ajoute que de nombreuses entreprises ne priorisent pas les vulnérabilités les plus faciles à exploiter dans des conditions réelles. La conclusion est difficile à ignorer : les menaces sophistiquées existent, mais de nombreuses entreprises cèdent face à des adversaires qui exploitent simplement des failles simples et évitables.
Cette tendance relance aussi le débat entre identité et correction des vulnérabilités : les entreprises doivent-elles prioriser le renforcement des contrôles d’identité ou la correction des vulnérabilités exploitables ?
« Les CISO doivent traiter la correction des vulnérabilités et le renforcement de l’identité comme deux priorités à mener en parallèle », explique Christopher Caridi. Les failles ne nécessitant pas d’authentification, poursuit-il, exigent une remédiation rapide pour « réduire le risque d’accès initial », tandis que les contrôles d’identité contribuent à « limiter l’impact lorsqu’une exploitation se produit ».
L’utilisation croissante des chatbots et des agents IA dans les opérations métier crée une nouvelle surface d’attaque pour les malwares voleurs d’informations. À mesure que ces outils s’intègrent plus profondément dans les workflows des entreprises, les systèmes compromis, comme les agents IA contenant des identifiants de chatbot stockés, deviennent un risque émergent.
En 2025, les chercheurs de X-Force ont trouvé plus de 300 000 identifiants ChatGPT proposés à la vente sur le dark web. Récemment, OpenClaw, une plateforme open source d’agents IA exécutée localement, s’est fait connaître comme un cauchemar de sécurité. « Les agents sont-ils la menace interne la plus serviable ? Évidemment », a plaisanté Dave McGinnis, VP et Senior Partner pour la gestion mondiale des cybermenaces chez IBM, dans un récent épisode deSecurity Intelligence consacré à OpenClaw.
Comme les agents ont besoin d’accéder aux données pour fonctionner efficacement, les entreprises font face à un équilibre difficile à trouver, observe Dave McGinnis. Les équipes de sécurité doivent permettre aux collaborateurs de tirer parti des outils d’IA, tout en veillant à ce que ces capacités soient déployées de manière sûre. Trouver cet équilibre, souligne-t-il, est l’un des défis les plus redoutables auxquels les responsables sécurité sont aujourd’hui confrontés.
« Les CISO doivent traiter la correction des vulnérabilités et le renforcement de l’identité comme deux priorités à mener en parallèle. »
Christopher Caridi, Cyber Threat Analyst, IBM X-Force
Christopher Caridi partage l’analyse de Dave McGinnis et ajoute que, « même si les plateformes d’IA peuvent elles-mêmes devenir des cibles directes, le risque le plus important tient à l’augmentation du volume et de la sophistication du vol d’identifiants, rendu possible par le phishing assisté par l’IA et les malwares voleurs d’informations ».
Les entreprises qui « subissent moins d’incidents fondés sur les identifiants », note-t-il, sont celles qui « imposent systématiquement une MFA résistante au phishing et appliquent de solides pratiques de gestion des identités, comme l’accès conditionnel, le principe du moindre privilège et la surveillance continue des comportements d’authentification ».
Pour la première fois en six ans, l’Amérique du Nord est devenue la région la plus attaquée, représentant 29 % de tous les cas de réponse à incident X-Force en 2025, contre 24 % en 2024. L’Asie-Pacifique, qui occupait la première place les années précédentes, est passée de 34 % à 27 %, signe d’une redistribution régionale importante de l’attention des cybercriminels.
Trois facteurs peuvent expliquer pourquoi les cybercriminels ont ciblé en priorité les entreprises nord-américaines, explique Ryan Anschutz, North America Leader for X-Force Incident Response, à IBM Think :
« ...les cybercriminels n’ont tout simplement pas besoin de zero-days : il leur suffit d’identifiants valides et d’un peu de patience. »
Ryan Anschutz, North American Leader for X-Force Incident Response
« Je dis toujours que les cybercriminels suivent généralement le chemin qui offre le moins de résistance », ajoute Ryan Anschutz, « tout en cherchant un retour élevé sur leurs efforts. L’Amérique du Nord réunit les deux : l’échelle et le gain potentiel pour le cybercriminel. »
Quels que soient les régions et les types d’attaque, un constat reste constant : de nombreux incidents de sécurité découlent de manquements aux principes de base de l’hygiène de cybersécurité. Même lorsque les équipes sécurité adoptent des outils plus automatisés et fondés sur l’IA, ces lacunes fondamentales continuent de créer des occasions pour les cybercriminels. Pourquoi ces défaillances persistent-elles ? Austin Zeizel les attribue à l’incapacité à « appliquer de manière cohérente et à grande échelle les contrôles fondamentaux ».
Il observe que les environnements modernes sont souvent « trop complexes pour être supervisés manuellement, que la prolifération des identités accroît l’impact de simples erreurs et que les outils de sécurité sont souvent déployés sans gestion appropriée ni gouvernance continue ».
Austin Zeizel souligne que le maintien d’une bonne hygiène de cybersécurité repose sur plusieurs approches essentielles, notamment les suivantes :
Ensemble, ces approches montrent pourquoi l’hygiène de cybersécurité reste la première ligne de défense. Comme le résume Gregory Falco, même les protections les plus avancées pilotées par l’IA apportent peu de valeur « si nous laissons tout simplement la porte d’entrée ouverte ».
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