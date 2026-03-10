La cybersécurité est une épreuve de persévérance. Les adversaires sondent sans relâche les défenses, les défenseurs réagissent et les attaques finissent toujours par réapparaître, souvent avec une rapidité et une sophistication accrues grâce aux technologies avancées.

À la fin de l’année dernière, des experts sécurité d’IBM ont partagé leurs prévisions avec IBM Think. Ils ont expliqué anticiper certaines cybermenaces et solutions déjà visibles en 2026, notamment de nouveaux risques liés à l’intelligence artificielle (IA), de nouveaux défis en matière de gestion des identités et d’autres évolutions.

Aujourd’hui, dans le nouveau X-Force Threat Intelligence Index 2026, l’équipe X-Force d’IBM identifie d’autres schémas dans la façon dont les adversaires adaptent et exécutent leurs attaques à l’ère de l’IA et des données. Nous avons interrogé des experts d’IBM et du secteur sur les conclusions du rapport.