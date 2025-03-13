Conformité IBM Cloud : Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5), Allemagne

Qu'est-ce que C5 ?

La norme Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) a été créée par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ou BSI) afin de fournir un cadre de référence pour l'évaluation de la cybersécurité d'un fournisseur de services cloud et de garantir la mise en place de contrôles en cas de cyberattaque.

La section C5 décrit les exigences que les fournisseurs de services cloud doivent respecter afin de fournir un niveau de sécurité minimal pour leurs services. La norme combine les normes de sécurité existantes telles que l’ISO 27001, la SOC 2 et les catalogues IT-Grundschutz du BSI avec des exigences supplémentaires spécifiques au C5 pour une transparence accrue dans le traitement des données.

La conformité C5 est requise pour les services cloud utilisés par le gouvernement allemand et les organisations qui travaillent avec le secteur public d’Allemagne. Les évaluations C5 sont effectuées conformément à la norme internationale sur les missions d’assurance (ISAE) 3000 (révisée), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information.

Rapports et autre documentation

Les rapports C5 pour les services répertoriés dans la section « services concernés » sont protégés et disponibles sur demande. Pour demander les rapports IBM Cloud Infrastructure, IBM Cloud VPC et/ou IBM Cloud PaaS/Cloudant C5 :
Position d'IBM

Les clients IBM actuels et potentiels peuvent utiliser les rapports C5:2020 comme vérification de la conformité de la sécurité du cloud et dans le cadre de leur évaluation de l'utilisation d'IBM Cloud.

Les rapports C5 présentent un intérêt particulier pour les clients d'IBM ayant des bureaux dans l'Union européenne (UE) ou pour d'autres clients internationaux qui recherchent un cadre de contrôle complet pour le cloud computing.

Des rapports C5 peuvent être fournis pour les services IBM qui ont mis en place des contrôles conformément au cadre C5 et qui ont été évalués par un auditeur indépendant, attestant de leur conformité avec C5.

Les services énumérés ci-dessous disposent d’un rapport C5, représentant une période pendant laquelle les contrôles ont été évalués.

Les descriptions de service (SD) IBM indiquent si une offre donnée conserve son statut de conformité C5. Les services ci-dessous publient des rapports C5 au moins une fois par an.

Services

  1. IBM Cloud App Configuration
  2. IBM Cloud App ID
  3. IBM Cloud Backup for VPC
  4. IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  5. IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
  6. IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  7. IBM Cloud Code Engine
  8. IBM Cloud Container Registry
  9. IBM Cloud Continuous Delivery
  10. IBM Cloud Databases for DataStax
  11. IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  12. IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  13. IBM Cloud Databases for etcd
  14. IBM Cloud Databases for MongoDB
  15. IBM Cloud Databases for MySQL
  16. IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  17. IBM Cloud Databases for Redis
  18. IBM Cloud Direct Link Connect (2.0)
  19. IBM Cloud Direct Link Dedicated (2.0)
  20. IBM Cloud DNS Services
  21. IBM Cloud Event Notifications
  22. IBM Cloud Flow Logs for VPC
  23. IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
  24. IBM Cloud for VMware Solutions Shared
  25. IBM Cloud Internet Services Enterprise Next (via Cloudflare)
  26. IBM Cloud Internet Services Enterprise (via Cloudflare)
  27. IBM Cloud Internet Services Enterprise Usage (via Cloudflare)
  28. IBM Cloud Internet Services Standard (via Cloudflare)
  29. IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  30. IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  31. IBM Cloud Object Storage
  32. IBM Cloud Platform - Core Services : IBM Cloud Account Management and Billing, IBM Cloud Catalog, IBM Cloud Console, IBM Cloud Global Search and Tagging, IBM Cloud Identity and Access Management, et IBM Cloud Shell
  33. IBM Cloud Satellite
  34. IBM Cloud Schematics
  35. IBM Cloud Secrets Manager
  36. IBM Cloud Security and Compliance Center
  37. IBM Cloud Transit Gateway 
  38. IBM Cloud Virtual Private Cloud
  39. IBM Cloud Virtual Private Cloud Load Balancer for VPC : Équilibreur de charge d'application et équilibreur de charge de réseau
  40. IBM Cloud Virtual Private Cloud – Passerelle de site à site et serveur client à site VPN for VPC
  41. IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  42. IBM Cloud Virtual Server for VPC
  43. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dimensionnement automatique pour VPC
  44. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Hôte dédié pour VPC
  45. IBM Cloudant for IBM Cloud
  46. IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
  47. IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
  48. IBM Key Protect for IBM Cloud
