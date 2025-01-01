Conformité IBM Cloud : IT-Grundschutz (Allemagne)

Illustration montrant deux personnes debout sur des plateformes, une personne regarde un écran qui affiche une carte et l'autre personne regarde un bouclier de sécurité
Qu'est-ce que l'IT-Grundschutz ?

L'IT-Grundschutz a été créé par l'Office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l'information et sert de méthodologie aux organisations pour évaluer et adopter des mesures de sécurité informatique appropriées.

L'objectif de l'IT-Grundschutz est d'atteindre un niveau de sécurité approprié pour tous les types d'informations au sein d'une organisation. L'IT-Grundschutz adopte une approche globale de ce processus et fournit des conseils pour la mise en œuvre de protections techniques, organisationnelles, du personnel et des infrastructures.
Passez à l’étape suivante

Vous avez des questions sur un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.

 Voir plus de programmes de conformité