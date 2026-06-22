¿Qué es la gestión de activos de servicios públicos?

El propósito de este proceso es maximizar la fiabilidad física, extender la vida útil del equipo y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del equipo. A nivel mundial, se prevé que el mercado de gestión de activos de servicios públicos alcance los 7290 millones de USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.

Este sector multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivo e Internet de las cosas (IoT) . La gestión de activos de servicios públicos ofrece resultados empresariales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar decisiones basadas en datos.

Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de empresas de servicios públicos ya se están dando cuenta de este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % afirma que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva cuantificable.

Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro que se sitúa por encima de la UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos de servicios públicos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales de consumo. La gestión de activos energéticos (EAM) está estrechamente relacionada, pero tiene un alcance diferente, con un enfoque holístico en los activos de generación de energía y los recursos energéticos distribuidos, como los parques eólicos y las centrales eléctricas.

El sector de las empresas de suministro energético, continúa centrándose en los objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), en la resiliencia de la red y en convertirse en neutra en carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un único panel de cristal para todas las operaciones.