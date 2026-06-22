Gestión de activos

¿Qué es la gestión de activos de servicios públicos?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 22 de junio de 2026

Gestión de activos de servicios públicos, definida

La gestión de activos de servicios públicos (UAM) es la supervisión sistemática y la gestión del ciclo de vida de los activos físicos que utilizan las compañías de servicios, como redes eléctricas, líneas de transmisión, servicios de suministro de agua y subestaciones eléctricas.

El propósito de este proceso es maximizar la fiabilidad física, extender la vida útil del equipo y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del equipo. A nivel mundial, se prevé que el mercado de gestión de activos de servicios públicos alcance los 7290 millones de USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.

Este sector multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivo e Internet de las cosas (IoT) . La gestión de activos de servicios públicos ofrece resultados empresariales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar decisiones basadas en datos.

Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de empresas de servicios públicos ya se están dando cuenta de este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % afirma que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva cuantificable.

Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro que se sitúa por encima de la UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos de servicios públicos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales de consumo. La gestión de activos energéticos (EAM) está estrechamente relacionada, pero tiene un alcance diferente, con un enfoque holístico en los activos de generación de energía y los recursos energéticos distribuidos, como los parques eólicos y las centrales eléctricas.

El sector de las empresas de suministro energético, continúa centrándose en los objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), en la resiliencia de la red y en convertirse en neutra en carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un único panel de cristal para todas las operaciones.

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Por qué importa la gestión de activos de servicios públicos

Los equipos de servicios públicos se enfrentan al envejecimiento de la infraestructura, a los cambios en los programas de mantenimiento y al estricto cumplimiento de la normativa Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos ayudan a los equipos a tomar decisiones más estratégicas que impactan directamente en los presupuestos operativos, la planificación de capital y el mantenimiento.

Por otra parte, el tiempo de inactividad no planificado tiene consecuencias directas en los ingresos y la reputación de la empresa. El estado de los activos de servicios públicos es crucial para identificar los equipos antiguos y de alto riesgo antes de que fallen. Las estrategias de mantenimiento predictivo y de mantenimiento preventivo están impulsando la gestión de activos de servicios.

El enfoque se basa en datos históricos y en datos en tiempo real para mantener la infraestructura física y realizar previsiones de infraestructuras a largo plazo. Al pasar las reparaciones de mantenimiento reactivas a estrategias predictivas, los proveedores aprovechan al máximo su inventario de activos y maximizan la vida útil de los activos.

Los proveedores de servicios públicos se enfrentan a estrictos estándares normativos en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y operaciones. El software y las herramientas de gestión de activos de servicios públicos pueden recordar automáticamente a los proveedores los reglamentos y normas, lo que les ayuda a evitar multas o infracciones.

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Componentes principales de la gestión de activos de servicios públicos

La gestión de activos de las empresas de servicios públicos se compone de varios elementos clave:

  • Inventario de activos y evaluación de la condición: estos componentes son la base de la gestión de activos de servicios. El inventario de activos cataloga todos los activos físicos propiedad de la empresa de servicios públicos, incluidas sus ubicaciones y detalles específicos. La evaluación del estado evalúa el estado físico actual y estima cuánta vida queda antes de la falla.
  • Gestión del ciclo de vida de los activos: en la gestión de activos de servicios públicos, la gestión del ciclo de vida de los activos rige la infraestructura física desde la compra hasta la eliminación. El objetivo de todo el proceso es reducir los costes y minimizar el tiempo de inactividad mediante el uso de datos y análisis en tiempo real para informar de una fase a la siguiente.
  • Evaluación de riesgos y criticidad: las evaluaciones de riesgo y criticidad evalúan y priorizan los activos en función de su probabilidad de fracaso. Los equipos evalúan y clasifican los activos por gravedad para cuantificar la exposición al riesgo empresarial. Estas puntuaciones de activos guían las estrategias de mitigación específicas y muestran dónde las empresas de servicios deben implementar los recursos.
  • Cumplimiento normativo e informes: el cumplimiento normativo en la gestión de activos de servicios públicos requiere una supervisión continua de los activos de la compañía para ayudar a garantizar el cumplimiento de los mandatos federales, estatales y locales. Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos pueden crear un marco unificado para la coherencia entre departamentos y automatizar el registro para una documentación limpia y consistente.

Tipos de servicios públicos que requieren la gestión de activos

Los servicios abarcan una variedad de activos y requieren diferentes enfoques para mantener la infraestructura física.

Agua

Los servicios de agua y aguas residuales, como las plantas de tratamiento, las tuberías de distribución y los embalses, requieren una estrecha supervisión. La gestión de activos puede garantizar que las instalaciones de tratamiento de agua cumplan con las normas de seguridad y detecten fugas en tiempo real.

Los sistemas de gestión de activos son especialmente importantes para las funciones de tratamiento de agua y aguas residuales porque funcionan de forma continua, dejando poco margen para el error. El enfoque de las empresas de agua es una estrategia de mantenimiento proactivo basada en los datos históricos y la monitorización en tiempo real.
Electricidad

Las instalaciones de generación de energía, las subestaciones, las torres de transmisión y los sistemas de control de redes inteligentes son ejemplos de los tipos de instalaciones eléctricas que deben gestionarse. Las compañías eléctricas suministran energía a hogares, negocios y operaciones, lo que las hace críticas.

Las soluciones de gestión de activos ayudan a administrar infraestructuras de red complejas mediante infraestructuras de medición avanzadas y a prever con precisión la demanda de electricidad, lo que impulsa una asignación de recursos y una gestión de riesgos más estratégicas.
Gas

Los servicios de gas se refieren al suministro de gas natural a espacios residenciales, comerciales e industriales. Los servicios de gas representan una gran parte del sector energético, centrándose en la seguridad del suministro de gas y el cumplimiento normativo.

El gas es un servicio público complicado porque los gasoductos son críticos para la vida diaria. Los procesos de gestión de activos pueden garantizar que el suministro y la demanda de gas estén equilibrados a través de un sistema integral de distribución y gestión.
Gestión de residuos

El sector de la gestión de residuos es muy visible y esencial. A la mayoría de la gente le suena el concepto de "día de recogida de basura" o cuenta con algún sistema para sacar los residuos de sus casas.

El sector de la gestión de residuos es vital para la protección del medio ambiente, la salud pública y la gestión urbana en las grandes ciudades. Este sector incluye la recogida, transmisión y distribución de residuos, reciclaje y eliminación. Los reguladores están endureciendo las normas medioambientales y la gestión de los vertederos es cada vez más compleja, lo que requiere un sólido enfoque de mantenimiento preventivo.
Energía renovable

Los servicios de energía renovable se refieren a las instalaciones de energía física, como turbinas eólicas o paneles solares, integradas en un suministro de energía existente. Estos servicios de energía renovable obtienen energía de fuentes naturales como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.

Los activos físicos renovables requieren estrategias de mantenimiento específicas que tengan en cuenta las ubicaciones remotas y la exposición a los elementos. Este sector se basa en la optimización del rendimiento de los activos, la planificación de la capacidad y la previsión de la producción energética.

Principales desafíos en la gestión de activos de servicios públicos

Los servicios son vitales para la vida cotidiana. La mayoría de la gente se da cuenta inmediatamente cuando se corta la luz. La mayoría de la gente se da cuenta enseguida cuando se va la luz y reconoce el ruido que hace una cocina de gas cuando no se enciende. La infraestructura de servicios públicos es crítica para garantizar no solo que las luces permanezcan encendidas, sino también que se recoga la basura y que las familias dispongan de agua potable segura.

Investigaciones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge revelan que los cortes de electricidad graves costaron a los clientes de electricidad estadounidenses 121 000 millones de dólares solo en 2024. Este aumento es un fuerte aumento con respecto a años anteriores informados en la investigación.

Por otro lado, el informe True Cost of Downtime de Siemens de 2024 estima que las 500 mayores empresas del mundo pierden casi 1,4 billones de USD anuales por tiempo de inactividad. Este coste anual del tiempo de inactividad equivale al 11 % de sus ingresos.

La importancia crítica de los servicios también presenta algunos desafíos notables. Una estrategia integral de gestión de activos de servicios públicos ayudará a mitigar estos problemas continuos:

  • Infraestructura envejecida: muchos activos de servicios públicos son antiguos o están envejecidos y requieren una modernización inmediata. El envejecimiento de las infraestructuras puede provocar fallos e interrupciones importantes, lo que supone un coste de tiempo y dinero para las operaciones. Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos pueden ayudar a cambiar las estrategias de mantenimiento de reactivas a predictivas, permitiendo la detección de fallos antes de que ocurran.
  • Presupuestos limitados: las restricciones presupuestarias obligan a las organizaciones a priorizar las demandas contrapuestas: las reparaciones de la infraestructura envejecidas, los costes de mantenimiento y el cumplimiento de la normativa. Las reparaciones de emergencia son extremadamente costosas y pueden desviar fondos limitados que la empresa podría destinar a otros fines. La gestión de activos de servicios públicos puede maximizar estos fondos si se centra en un enfoque de mantenimiento basado en los datos.
  • Cumplimiento normativo complejo: dependiendo del tipo de activo de la empresa de servicios públicos, las organizaciones deben gestionar múltiples marcos regulatorios con mandatos variables. Este desafío puede crear fricciones y retrasos significativos en la presentación obligatoria de informes, poniendo en riesgo a la organización. Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos pueden ayudar a crear un sistema de datos centralizado con análisis de datos integrados y mecanismos automatizados de cumplimiento normativo.
  • Sistemas de datos fragmentados: los datos críticos del SIG, el SCADA y los sistemas de interrupciones suelen estar en silos, lo que impide una visión unificada de las operaciones. Los gestores de activos deben unir manualmente los datos, lo que conduce a una toma de decisiones ineficaces. La gestión de activos de servicios públicos puede ofrecer una plataforma de datos unificada para consolidar los datos en una sola vista o un flujo de trabajo automatizado.
  • Presión medioambiental creciente: el impulso hacia un mundo más sostenible incluye disposiciones estrictas para reducir las emisiones de carbono y gestionar contaminantes como las sustancias per- y polifluoroalquílicas (PFAS), también conocidas como "sustancias químicas eternas". La gestión de los servicios públicos requiere un sistema organizado para gestionar el mantenimiento o las empresas podrían enfrentarse a importantes multas y posiblemente a costes judiciales. Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos ofrecen plataformas con IA para monitorizar los ciclos de vida de los activos y utilizar perspectivas de mantenimiento predictivo para gestionar activos de forma remota.

Buenas prácticas para la gestión de activos de servicios

Los activos de la empresa y el enfoque para gestionarlos dependen del tipo, tamaño y alcance. Sin embargo, existen algunas buenas prácticas generales que conviene seguir.

  1. Cree un inventario de activos completo: centralice todos los datos de los activos en una base de datos. Incluya la ubicación, la antigüedad, el fabricante, el estado actual y cualquier historial de mantenimiento. Estandarice las convenciones de nomenclatura y cree categorías coherentes en todos los equipos administrativos y de campo.
  2. Evalúe la criticidad y el riesgo: priorice los activos críticos y puntúelos en función de su importancia para las operaciones. Evalúe las consecuencias del fallo de activos y utiliza estos datos para tomar decisiones estratégicas. Asigne los presupuestos en función de los activos de servicios críticos.
  3. Desarrolle un plan estratégico de gestión de activos: cree un plan para la gestión de activos de servicios públicos que priorice las actividades y haga hincapié en el mantenimiento proactivo frente al mantenimiento reactivo. Elija las herramientas y la tecnología adecuadas que se alineen con las metas y objetivos de la organización.
  4. Implemente la pila tecnológica adecuada: elija las tecnologías y herramientas más adecuadas que se adapten a las necesidades de los activos. Una solución de gestión de activos de servicios públicos debería poder gestionar varios tipos de activos y gestionar un gran volumen de información entrante de forma simultánea. Considere la tecnología con IA y las herramientas, como un sistema CMMS, para recopilar datos sobre los activos, gestionar los costes del ciclo de vida de los activos y mantener los activos para su longevidad.
  5. Transición del mantenimiento reactivo al predictivo: adopte estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo que sustituyan al obsoleto enfoque de "funcionamiento hasta el fallo". Las plataformas CMMS automatizan las órdenes de trabajo y generan tareas de inspección y servicio antes de que surjan problemas.
  6. Establezca KPI y bucles de mejora continua: monitorice indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo medio de reparación (MTTR), el tiempo medio entre fallos (MTBF) y la disponibilidad de activos. Evalúe regularmente las actividades de gestión de activos para valorar cómo funciona la estrategia y si sigue sirviendo a las necesidades de la organización.

Herramientas y tecnología que apoyan la gestión de activos de servicios públicos

Existen diversas herramientas y tecnologías para apoyar la gestión de activos de servicios públicos. El tipo dependerá de las necesidades del activo y de la operación:

  • IA y análisis predictivo: la IA y el machine learning (ML) señalan anomalías de equipos y predicen fallos de activos en la gestión de servicios de campo. El software con IA puede analizar imágenes de drones o satélites para detectar anomalías y defectos, como corrosión en tuberías o daños en aislantes.
  • Sistemas CMMS y EAM: los sistemas CMMS y EAM son opciones de software de mantenimiento utilizadas por diversas organizaciones. Estos sistemas consolidan el historial de los activos y los registros de mantenimiento en un panel de control unificado disponible para todos los equipos.
  • Gemelos digitales: un gemelo digital es una representación virtual de un activo o sistema. Se utiliza para crear una réplica virtual de un activo físico y para ayudar a las organizaciones a comprender el impacto de ese activo. Este enfoque puede optimizar el rendimiento de los activos y ayudar a los líderes a tomar mejores decisiones.
  • IoT y redes de sensores: los dispositivos IoT y los sensores de monitorización de condiciones pueden realizar un seguimiento del estado de los activos en tiempo real. Los contadores inteligentes son un ejemplo de dispositivos digitales avanzados que generan datos en tiempo real y anticipan los posibles problemas antes de que fallen.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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