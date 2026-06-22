¿Qué es la gestión de activos de servicios públicos?

La gestión de activos de servicios públicos (UAM) es la supervisión sistemática y la gestión del ciclo de vida de los activos físicos que utilizan las compañías de servicios, como redes eléctricas, líneas de transmisión, servicios de suministro de agua y subestaciones eléctricas.
El propósito de este proceso es maximizar la fiabilidad física, extender la vida útil del equipo y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del equipo. A nivel mundial, se prevé que el mercado de gestión de activos de servicios públicos alcance los 7290 millones de USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.
Este sector multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivo e Internet de las cosas (IoT) . La gestión de activos de servicios públicos ofrece resultados empresariales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar decisiones basadas en datos.
Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de empresas de servicios públicos ya se están dando cuenta de este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % afirma que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva cuantificable.
Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro que se sitúa por encima de la UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos de servicios públicos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales de consumo. La gestión de activos energéticos (EAM) está estrechamente relacionada, pero tiene un alcance diferente, con un enfoque holístico en los activos de generación de energía y los recursos energéticos distribuidos, como los parques eólicos y las centrales eléctricas.
El sector de las empresas de suministro energético, continúa centrándose en los objetivos ambientales, sociales y de gobierno (ESG), en la resiliencia de la red y en convertirse en neutra en carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un único panel de cristal para todas las operaciones.
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Los equipos de servicios públicos se enfrentan al envejecimiento de la infraestructura, a los cambios en los programas de mantenimiento y al estricto cumplimiento de la normativa Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos ayudan a los equipos a tomar decisiones más estratégicas que impactan directamente en los presupuestos operativos, la planificación de capital y el mantenimiento.
Por otra parte, el tiempo de inactividad no planificado tiene consecuencias directas en los ingresos y la reputación de la empresa. El estado de los activos de servicios públicos es crucial para identificar los equipos antiguos y de alto riesgo antes de que fallen. Las estrategias de mantenimiento predictivo y de mantenimiento preventivo están impulsando la gestión de activos de servicios.
El enfoque se basa en datos históricos y en datos en tiempo real para mantener la infraestructura física y realizar previsiones de infraestructuras a largo plazo. Al pasar las reparaciones de mantenimiento reactivas a estrategias predictivas, los proveedores aprovechan al máximo su inventario de activos y maximizan la vida útil de los activos.
Los proveedores de servicios públicos se enfrentan a estrictos estándares normativos en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y operaciones. El software y las herramientas de gestión de activos de servicios públicos pueden recordar automáticamente a los proveedores los reglamentos y normas, lo que les ayuda a evitar multas o infracciones.
La gestión de activos de las empresas de servicios públicos se compone de varios elementos clave:
Los servicios abarcan una variedad de activos y requieren diferentes enfoques para mantener la infraestructura física.
Los servicios de agua y aguas residuales, como las plantas de tratamiento, las tuberías de distribución y los embalses, requieren una estrecha supervisión. La gestión de activos puede garantizar que las instalaciones de tratamiento de agua cumplan con las normas de seguridad y detecten fugas en tiempo real.
Los sistemas de gestión de activos son especialmente importantes para las funciones de tratamiento de agua y aguas residuales porque funcionan de forma continua, dejando poco margen para el error. El enfoque de las empresas de agua es una estrategia de mantenimiento proactivo basada en los datos históricos y la monitorización en tiempo real.
Las instalaciones de generación de energía, las subestaciones, las torres de transmisión y los sistemas de control de redes inteligentes son ejemplos de los tipos de instalaciones eléctricas que deben gestionarse. Las compañías eléctricas suministran energía a hogares, negocios y operaciones, lo que las hace críticas.
Las soluciones de gestión de activos ayudan a administrar infraestructuras de red complejas mediante infraestructuras de medición avanzadas y a prever con precisión la demanda de electricidad, lo que impulsa una asignación de recursos y una gestión de riesgos más estratégicas.
Los servicios de gas se refieren al suministro de gas natural a espacios residenciales, comerciales e industriales. Los servicios de gas representan una gran parte del sector energético, centrándose en la seguridad del suministro de gas y el cumplimiento normativo.
El gas es un servicio público complicado porque los gasoductos son críticos para la vida diaria. Los procesos de gestión de activos pueden garantizar que el suministro y la demanda de gas estén equilibrados a través de un sistema integral de distribución y gestión.
El sector de la gestión de residuos es muy visible y esencial. A la mayoría de la gente le suena el concepto de "día de recogida de basura" o cuenta con algún sistema para sacar los residuos de sus casas.
El sector de la gestión de residuos es vital para la protección del medio ambiente, la salud pública y la gestión urbana en las grandes ciudades. Este sector incluye la recogida, transmisión y distribución de residuos, reciclaje y eliminación. Los reguladores están endureciendo las normas medioambientales y la gestión de los vertederos es cada vez más compleja, lo que requiere un sólido enfoque de mantenimiento preventivo.
Los servicios de energía renovable se refieren a las instalaciones de energía física, como turbinas eólicas o paneles solares, integradas en un suministro de energía existente. Estos servicios de energía renovable obtienen energía de fuentes naturales como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.
Los activos físicos renovables requieren estrategias de mantenimiento específicas que tengan en cuenta las ubicaciones remotas y la exposición a los elementos. Este sector se basa en la optimización del rendimiento de los activos, la planificación de la capacidad y la previsión de la producción energética.
Los servicios son vitales para la vida cotidiana. La mayoría de la gente se da cuenta inmediatamente cuando se corta la luz. La mayoría de la gente se da cuenta enseguida cuando se va la luz y reconoce el ruido que hace una cocina de gas cuando no se enciende. La infraestructura de servicios públicos es crítica para garantizar no solo que las luces permanezcan encendidas, sino también que se recoga la basura y que las familias dispongan de agua potable segura.
Investigaciones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge revelan que los cortes de electricidad graves costaron a los clientes de electricidad estadounidenses 121 000 millones de dólares solo en 2024. Este aumento es un fuerte aumento con respecto a años anteriores informados en la investigación.
Por otro lado, el informe True Cost of Downtime de Siemens de 2024 estima que las 500 mayores empresas del mundo pierden casi 1,4 billones de USD anuales por tiempo de inactividad. Este coste anual del tiempo de inactividad equivale al 11 % de sus ingresos.
La importancia crítica de los servicios también presenta algunos desafíos notables. Una estrategia integral de gestión de activos de servicios públicos ayudará a mitigar estos problemas continuos:
Los activos de la empresa y el enfoque para gestionarlos dependen del tipo, tamaño y alcance. Sin embargo, existen algunas buenas prácticas generales que conviene seguir.
Existen diversas herramientas y tecnologías para apoyar la gestión de activos de servicios públicos. El tipo dependerá de las necesidades del activo y de la operación:
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