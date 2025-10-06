¿Qué es la gestión de activos de infraestructura?

La gestión de activos de infraestructura (IAM) es un sistema de gestión de activos multidisciplinario integrado para mantener sistemas de infraestructura pública como plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de telecomunicaciones, líneas de alcantarillado, carreteras, cuadrículas de servicios públicos, puentes y ferrocarriles. IAM es el proceso de gestionar todo el ciclo de vida, desde el diseño hasta la retirada/eliminación) de la infraestructura crítica y los activos físicos.
Solo en 2022, Estados Unidos gastó más de 36 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, transfiriendo otros e94.5 mil millones de dólares a los gobiernos estatales.1 Desde las carreteras y puentes por los que conducimos hasta las redes eléctricas que alimentan nuestros hogares y lugares de trabajo, la infraestructura es fundamental para la vida cotidiana. Si no se gestiona correctamente, las consecuencias pueden ser costosas y graves, desde interrupciones del servicio hasta fallos catastróficos que provocan pérdida de vida o daños a la propiedad.
Pero IAM no se trata solo de mantener y reparar activos. También permite a las organizaciones optimizar los activos y las ofertas de servicios mediante el fomento de la toma de decisiones estratégicas y las prácticas específicas de gestión de riesgos. Al administrar los activos de infraestructura de manera estratégica y sistemática, las organizaciones pueden mejorar la prestación de servicios, extender la vida útil de los activos, reducir los costos del ciclo de vida y minimizar los riesgos asociados con la falla de los activos.
El proceso de gestión de activos de infraestructura es un ecosistema complejo de componentes y prácticas, que incluye:
Evidentemente, las estrategias de gestión de activos variarán de una organización a otra, dependiendo de las necesidades únicas de cada instalación. Sin embargo, el ciclo de vida de IAM consta de aproximadamente siete pasos:
El proceso de IAM comienza con la identificación de las necesidades de activos (p. ej., nuevos requisitos de activos o reemplazo de activos), teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la organización y cómo los servirá el activo. La fase de planificación también incluye un análisis coste-beneficio, estudios de viabilidad y el desarrollo de un diseño inicial de los activos.
El siguiente paso en el ciclo de vida de IAM es diseñar el activo y obtener los recursos necesarios para construirlo. Esto debe incluir la creación de diseños y especificaciones detallados, la determinación de todos los materiales y recursos necesarios, la localización de esos recursos y el desarrollo de estimaciones de costos detalladas.
En esta etapa, la organización construye o adquiere el activo, implementando los planes de diseño y especificaciones de la fase anterior. Esta fase también incluye probar el activo para garantizar que cumpla con las especificaciones de diseño y las necesidades organizativas.
Una vez que el activo está integrado e instalado, pasa a la fase de operación, donde se utiliza para su propósito previsto. Las organizaciones deben realizar una monitorización regular de los activos para garantizar que el activo funcione según lo esperado durante toda su vida útil.
El mantenimiento del activo es una parte crítica del ciclo de vida de IAM. El mantenimiento es un proceso continuo que incluye el mantenimiento preventivo programado para mantener el activo en funcionamiento de forma eficiente y eficaz, así como el mantenimiento reactivo para reparar cualquier problema que surja de forma inesperada, junto con actualizaciones y mejoras para aumentar el rendimiento del activo o ampliar su vida útil.
Finalmente, cada activo llega al final de su vida. Y con el tiempo, los activos pueden volverse menos efectivos o incluso obsoletos. Cuando esto ocurre, el activo se renueva, en cuyo caso se somete a reparaciones o reformas importantes para prolongar su vida útil, o se sustituye, lo que implica desmantelar y eliminar el activo antiguo e instalar uno nuevo.
La etapa final del proceso de IAM implica revisar y auditar todo el proceso para identificar cualquier área de mejora, asegurando la optimización continua del ciclo de vida de IAM.
Las organizaciones de una amplia gama de industrias en los sectores público y privado confían en IAM para aprovechar al máximo los activos de infraestructura. Algunos casos prácticos destacados para IAM incluyen:
Las ciudades y municipios son responsables de una gran cantidad de activos de obras públicas, como carreteras, puentes, bienes inmuebles públicos, parques, sistemas de suministro de agua y alcantarillado, entre otros. Utilizan IAM para gestionar estos activos de forma sistemática. Por ejemplo, una ciudad podría usar la IAM para priorizar las reparaciones de carreteras en función de factores como el estado de la carretera, el volumen de tráfico y el presupuesto disponible, garantizando que las reparaciones más urgentes se realicen primero. IAM también puede ayudar a los gobiernos estatales y locales a implementar iniciativas de desarrollo sostenible, a medida que las poblaciones comienzan a cambiar y reubicarse debido al cambio climático.
Las empresas de servicios públicos administran extensas redes de infraestructura que brindan servicios esenciales como electricidad, gas y agua. Confían en IAM para garantizar un servicio de servicios públicos fiable y minimizar las interrupciones y el tiempo de inactividad. Una empresa de suministro de agua puede utilizar la IAM para predecir cuándo es probable que una tubería principal de agua falle y programar el mantenimiento preventivo para evitar una rotura molesta y costosa de la tubería principal de agua.
Las agencias de transporte gestionan carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos marítimos. Estas organizaciones utilizan IAM para mantener los activos y garantizar un transporte seguro y eficiente. En un sistema de autopistas, por ejemplo, la IAM puede ayudar a gestionar todo, desde el estado del pavimento hasta la señalización y la funcionalidad de las barreras de seguridad y la eficiencia de las paradas de descanso.
En el sector energético, IAM desempeña un papel integral en la gestión de activos como centrales eléctricas, turbinas eólicas, paneles solares y redes de transmisión y distribución de energía. Por ejemplo, el mantenimiento predictivo, un componente clave de IAM, puede ayudar a las empresas de energía a anticipar y mitigar fallas en su infraestructura de producción y transmisión de energía. Al identificar los posibles problemas antes de que se produzcan, las empresas pueden evitar los apagones y garantizar un suministro fiable de energía a las partes interesadas.
Las instalaciones sanitarias, como hospitales y clínicas, dependen de la infraestructura para ofrecer servicios críticos. Esto incluye no solo los edificios en sí, sino también los complejos equipos médicos, los sistemas de climatización y las redes de TI que utiliza el personal médico y administrativo. Mediante el uso de IAM, estas organizaciones pueden garantizar la fiabilidad y disponibilidad de los activos y, por lo tanto, mejorar la atención al paciente y los resultados de salud.
Las escuelas, colegios y universidades poseen y administran una amplia gama de activos, desde aulas y laboratorios hasta bibliotecas e instalaciones deportivas. Estas instituciones utilizan IAM para garantizar que estas instalaciones sean seguras y estén bien mantenidas, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje y la actividad. Con un IAM eficaz, las escuelas pueden planificar las necesidades futuras de capacidad, gestionar los cronogramas de mantenimiento y reparación para minimizar las interrupciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y otras normas reglamentarias.
La implementación de programas de IAM también puede pagar dividendos en los centros de datos, que albergan la infraestructura de TI de las empresas. La gestión de activos como servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y sistemas de alimentación y refrigeración es vital para el rendimiento de estas instalaciones. Los centros de datos pueden aprovechar IAM para monitorizar el estado de los activos de datos en tiempo real y ayudar a los gestores a optimizar la conectividad y el uso de activos.
Las instalaciones de gestión de residuos (por ejemplo, vertederos, centros de reciclaje y plantas de conversión de residuos en energía) utilizan activos de infraestructura para manejar y procesar los residuos. IAM puede ayudar a estas instalaciones a optimizar los activos, gestionar el riesgo, cumplir con las regulaciones y garantizar la sostenibilidad y la seguridad ambiental de las prácticas de gestión de residuos.
Mientras miramos el futuro, las tecnologías de la Industria 4.0 como IA, aprendizaje automático y Internet de las cosas, junto con la innovación de procesos, tendrán un profundo impacto en las prácticas de gestión de activos, haciendo la automatización de procesos y estandarización la norma del sector.
Las tecnologías avanzadas pueden ayudar a automatizar y mejorar diversos aspectos de IAM. Por ejemplo, los sistemas de información geográfica (SIG) capturan, almacenan, analizan y visualizan datos geoespaciales (por ejemplo, mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas, datos topográficos, etc.). La integración de SIG con sistemas IAM agrega contexto espacial a los datos de activos, lo que ayuda a los administradores a comprender mejor la relación entre los activos, su ubicación y su entorno.
Además, países y regiones de todo el mundo (como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros) han comenzado a adoptar estándares internacionales y mejores prácticas para una gestión eficaz de activos. La serie ISO 55000, por ejemplo, proporciona directrices y marcos para los procesos de gestión de activos, lo que ayuda a las organizaciones de todo el mundo a establecer prácticas de IAM consistentemente eficaces.
IAM es fundamental para garantizar un uso sostenible y eficiente de los activos de infraestructura. Y el campo se volverá aún más sofisticado, lo que allanará el camino para sistemas de infraestructura más inteligentes y resilientes que nos servirán en el futuro.
Gestión de activos inteligente, monitorización, mantenimiento predictivo y fiabilidad en una única plataforma.
Mejore la monitorización del rendimiento de sus aplicaciones para disponer del contexto necesario para resolver las incidencias con mayor rapidez.
Saque el máximo partido a sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Esta plataforma única, integrada y basada en la nube utiliza IA, IoT y análisis para optimizar el rendimiento, ampliar los ciclos de vida de los activos, reducir el tiempo de inactividad y minimizar los costes operativos.