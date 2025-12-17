La energía eléctrica es fundamental en la vida moderna. Si no lo cree, simplemente ignore su factura de la luz. A continuación, descubra cómo retrocede instantáneamente a la Edad Media en el momento en que se queda sin electricidad.

No es exagerado sugerir que la energía eléctrica es ahora tan importante para la supervivencia humana como el oxígeno y el agua. Debido a que es una parte clave para mantener el mundo en movimiento, el sector energético es innegablemente rentable y financieramente saludable.

¿Cómo de lucrativo? En junio de 2025, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) publicó su último informe World Energy Investment. Este informe predijo que las inversiones de capital en el sector energético alcanzarían o superarían los 3,3 billones de dólares durante 2025. Además, alrededor de 2,2 billones de esos fondos se destinarían a inversiones en fuentes de energía limpia y activos renovables, así como en redes eléctricas y soluciones de almacenamiento de energía.

Los expertos de la IEA esperaban que la mitad de esa cantidad (1,1 billones de dólares) se invirtiera en combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural.

Cualquier sector capaz de atraer inversiones por valor de billones de dólares ha demostrado una evidente viabilidad financiera. Pero aunque el sector energético pueda estar inundado de inversiones y beneficios, no está exento de desafíos urgentes y serios, varios de los cuales pueden convertirse en radicalmente transformadores para el sector energético.

Estos desafíos ilustran la importancia crítica de una gestión diligente de los activos energéticos.