La gestión de activos energéticos (EAM) implica mantener, monitorizar y optimizar los activos relacionados con la energía de una organización. EAM se esfuerza por ampliar el rendimiento de los activos al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y reduce los costes operativos.
Los activos de EAM pueden cubrir una amplia franja de infraestructura, incluyendo centrales eléctricas, instalaciones de energía renovable, redes eléctricas, generadores y turbinas, transformadores, líneas eléctricas y subestaciones, sistemas de baterías y mucho más.
Aunque todas las empresas dependen de la energía hasta cierto punto, la EAM es principalmente el dominio de las empresas que se dedican a la energía a nivel comercial o industrial.
Para estas empresas, la energía es su negocio, ya sea una empresa de servicios públicos que genere electricidad y la suministre a una amplia red de usuarios, una empresa de ingeniería que redacte cuidadosamente los diseños de infraestructura energética para nuevas estructuras o un desarrollador de energía renovable que persiga objetivos de sostenibilidad mediante la operación masiva de turbinas eólicas.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La gestión eficaz de activos depende de la preservación exitosa de los activos relacionados con la energía a lo largo de toda su vida útil, desde la compra y puesta en marcha original hasta su eventual sustitución y retirada.
EAM incorpora muchas actividades para lograr un nivel de control de activos integral y de extremo a extremo.
Mantener inventarios detallados y especificaciones de toda la infraestructura energética.
Establecer y mantener la máxima eficiencia operativa mediante la monitorización continua de los activos para asegurar que funcionen correctamente. Las empresas incorporan la tecnología de Internet de las cosas (IoT) en forma de sensores que se emplean para proporcionar datos en tiempo real sobre el rendimiento de los activos.
Aprovechar la gestión de datos para mejorar la toma de decisiones en torno a la operación diaria de los procesos empresariales, los calendarios de mantenimiento y las actualizaciones planificadas de activos. El objetivo es garantizar el máximo tiempo de actividad y la menor cantidad posible de interrupciones.
Detectar vulnerabilidades y decidir si la situación requiere esfuerzos de mitigación. La gestión de riesgos puede incluir tanto el mantenimiento preventivo (que protege los activos críticos que garantizan el funcionamiento continuo) como el mantenimiento predictivo (para prever cuándo deben realizarse acciones de mantenimiento, basándose en el análisis de datos).
Realizar la gestión del ciclo de vida de los activos con la gestión financiera. Ambas formas de gestión se ocupan de todo el ciclo de vida de los activos y ambas se centran en aumentar el retorno de la inversión (ROI) de los activos energéticos.
La energía eléctrica es fundamental en la vida moderna. Si no lo cree, simplemente ignore su factura de la luz. A continuación, descubra cómo retrocede instantáneamente a la Edad Media en el momento en que se queda sin electricidad.
No es exagerado sugerir que la energía eléctrica es ahora tan importante para la supervivencia humana como el oxígeno y el agua. Debido a que es una parte clave para mantener el mundo en movimiento, el sector energético es innegablemente rentable y financieramente saludable.
¿Cómo de lucrativo? En junio de 2025, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) publicó su último informe World Energy Investment. Este informe predijo que las inversiones de capital en el sector energético alcanzarían o superarían los 3,3 billones de dólares durante 2025. Además, alrededor de 2,2 billones de esos fondos se destinarían a inversiones en fuentes de energía limpia y activos renovables, así como en redes eléctricas y soluciones de almacenamiento de energía.
Los expertos de la IEA esperaban que la mitad de esa cantidad (1,1 billones de dólares) se invirtiera en combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural.
Cualquier sector capaz de atraer inversiones por valor de billones de dólares ha demostrado una evidente viabilidad financiera. Pero aunque el sector energético pueda estar inundado de inversiones y beneficios, no está exento de desafíos urgentes y serios, varios de los cuales pueden convertirse en radicalmente transformadores para el sector energético.
Estos desafíos ilustran la importancia crítica de una gestión diligente de los activos energéticos.
La demanda de energía aumenta constantemente a medida que el ser humano crea más equipos, dispositivos y artilugios que requieren electricidad. Los informes de la IEA apuntan a un crecimiento anual de aproximadamente el 4 % en la demanda de electricidad.
La electricidad alimenta nuestras oficinas, hogares, dispositivos de comunicación y un número cada vez mayor de vehículos. Este problema se ve agravado por el aumento de la población mundial, que sigue introduciendo nuevas generaciones de usuarios de electricidad. Los proveedores de servicios públicos tendrán que aumentar continuamente sus esfuerzos de producción de energía para satisfacer la creciente demanda.
Incluso los activos físicos más resistentes, como las redes eléctricas , no pueden protegerse del avance del tiempo. La mayoría de los equipos pierden funcionalidad a lo largo del ciclo de vida de los activos. Además, a medida que los equipos envejecen, surgen tecnologías nuevas y complementarias como la automatización.
Las compañías eléctricas deben realizar actualizaciones regulares en los equipos de generación de energía envejecidos para optimizar el funcionamiento general de la red eléctrica y aprovechar estas nuevas tecnologías. La actualización de los activos ayuda a mantener la rentabilidad de las operaciones y, al mismo tiempo, reduce los periodos de inactividad no planificados.
Las compañías eléctricas progresivas utilizan ahora nuevas tecnologías como los drones para capturar y analizar datos sobre las condiciones de las líneas eléctricas y predecir posibles puntos de fallo antes de que ocurran cortes.
La sostenibilidad es uno de los temas candentes más apremiantes relacionados con la industria energética (más allá de los costes energéticos). Aunque sigue siendo un tema controvertido en algunos círculos, parece existir un amplio consenso científico que sostiene que la dependencia de los combustibles fósiles generada por los humanos ha provocado el agotamiento de la capa de ozono y el consiguiente calentamiento climático.
Las naciones pueden abordar los objetivos de sostenibilidad a través de soluciones de energía limpia que ofrezcan emisiones de carbono altamente reducidas. Los activos de energía renovable basados en fuentes naturales de energía (como la solar y la eólica) pueden impulsar la eficiencia energética. Sin embargo, estos activos solo pueden aumentar la eficiencia si las entidades gubernamentales apoyan su uso y los intereses empresariales y las partes interesadas afiliadas los adoptan.
Muchos actores malintencionados llenan el mundo, trabajando solos o en connivencia con otros elementos criminales o incluso con terroristas patrocinados por el Estado. Es bien sabido que una forma eficaz de crear caos y trastornos masivos en una sociedad es atacar los sistemas eléctricos de ese país. Estos ataques pueden ir desde un acto directo de sabotaje o vandalismo hasta el uso de tecnología informática para tomar el control de una red eléctrica y desactivarla rápidamente.
A partir de ahora, mantener los activos a salvo de interrupciones e interferencias perjudiciales requerirá una vigilancia constante en tiempo real y una mayor ciberseguridad, así como reforzar la seguridad física que protege dichos activos.
Los mercados energéticos representan algunos de los mercados más lucrativos del mundo, pero con el potencial de grandes beneficios vienen los riesgos asociados a nadar en aguas financieras tan profundas.
Los mercados energéticos pueden cambiar de repente, siendo capaces de hacer fortunas o de arruinarlas en microsegundos. Además, los acontecimientos geopolíticos (como las guerras) y las condiciones económicas (como las interrupciones de la cadena de suministro ) repercuten continuamente en los precios de la energía. Esta volatilidad salvaje del mercado a menudo frustra los esfuerzos por desarrollar previsiones de mercado precisas o incluso tomar decisiones plenamente informadas sobre los activos.
A medida que la demanda mundial de energía aumenta sin un límite a la vista, nos vemos obligados a sopesar las opciones disponibles para satisfacer la demanda de energía. Al mismo tiempo, los países progresistas también intentan fomentar el uso de fuentes de energía limpias. Pero solo hay una fuente de energía limpia que puede producir las cantidades necesarias de electricidad: la energía nuclear.
Para igualar la producción de una central nuclear, sería necesario encadenar varias centrales eléctricas eólicas o solares y crear un amplio almacenamiento para mantener los activos. Estos activos pueden utilizarse cuando no hay suficiente viento o luz solar.
La cuestión clave detrás del uso de la energía nuclear es su falta de seguridad global, como se ha demostrado en desastres nucleares catastróficos en Estados Unidos, Rusia y Japón. Las ventajas de la energía nuclear son numerosas, pero también lo son sus riesgos.
La energía impulsa las fábricas del mundo, ilumina nuestro mundo a altas horas de la noche y potencia imperios. Todo funciona con energía; pocas cosas pueden hacerlo sin ella. Las naciones libran batallas por el control de los recursos energéticos. Los países pierden guerras sin energía. Esto no es una exageración, es historia.
Historia real: La energía decidió el destino del mundo. En la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se quedó literalmente sin gas después de que los bombardeos aliados paralizaran sus refinerías de petróleo y sus instalaciones de producción de gasolina. Pronto careció de energía para hacer funcionar su arsenal blindado, dejando a la feroz maquinaria bélica alemana inmovilizada en las huellas de sus tanques.
Luego, en el otro lado del mundo, la guerra en el Pacífico culminó con la detonación de las primeras armas atómicas, marcando la liberación de energía más poderosa jamás producida. (Las bombas atómicas lanzadas sobre Japón tenían una gran potencia explosiva. Las potencias fueron de 15 kilotones de TNT en Hiroshima y 21 kilotones en Nagasaki).
De dos maneras muy diferentes, la energía puso fin al conflicto más sangriento de la historia. El primer ejemplo ilustró lo que puede ocurrir cuando no se tiene suficiente energía. El segundo caso demostró de forma contundente lo que ocurre cuando eres capaz de liberar una cantidad de energía casi insondable.
80 años después. Hoy en día, la energía sigue siendo el motivo de muchos conflictos internacionales, la mayoría relacionados con disputas territoriales por tierras ricas en reservas energéticas. Y es probable que estas situaciones continúen.
¿Por qué? Porque aunque existen alternativas de energía limpia, el mundo moderno simplemente no puede obtener suficiente energía. Además, algunos países no quieren convertirse en usuarios de energía limpia, ni están preparados. No quieren verse obligados a realizar los costosos cambios de infraestructura que exige el uso de energía limpia.
Mientras tanto, la demanda de energía eléctrica sigue aumentando (un 4 % más cada año), siguiendo una tendencia global que no cambiará pronto.
Una gestión eficaz de activos garantiza un suministro energético fiable, reduce costes, mejora la sostenibilidad y prolonga la vida útil de infraestructuras costosas, ya sea para servicios, instalaciones o edificios comerciales.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costes de mantenimiento y construya operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Maximice los resultados del mantenimiento de sus recursos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en conocimientos.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.