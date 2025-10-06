¿Qué es la infraestructura avanzada de medición?

Dada nuestra creciente necesidad de energía eficiente, rentable y ambientalmente sostenible, y la proliferación de tecnología inteligente, no sorprende que la infraestructura de medición avanzada (AMI) se haya convertido en una tecnología clave en una evolución más amplia.

AMI es un sistema integrado de red fija que permite la comunicación bidireccional entre servicios públicos y clientes. El sistema recopila, almacena, analiza y presenta datos de uso de energía, y proporciona a las empresas de servicios públicos la capacidad de monitorizar el uso de electricidad, gas y agua en tiempo real.

AMI puede ayudar a las empresas de servicios públicos a recopilar una gran variedad de datos, como datos indicación de manipulación, de intervalos, detalles de cortes y calidad de la energía, así como funciones avanzadas específicas para puntos finales de medición eléctrica.

Las empresas de suministro de agua, por ejemplo, confían en los contadores AMI para proporcionar datos de flujo completos. Si los datos apuntan a patrones de uso excesivo de agua, que pueden indicar una fuga, la empresa puede notificar al cliente y/o realizar las reparaciones necesarias.

A diferencia de la lectura automática de contadores (AMR) tradicional, el modelo de comunicación bidireccional de AMI permite una recopilación de datos más completa y ayuda a las empresas a administrar de forma remota la funcionalidad del contador. Aquí, discutiremos cómo funcionan los sistemas AMI y cómo las empresas pueden aprovecharlos para lograr operaciones de servicios públicos más eficientes y sostenibles.