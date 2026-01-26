¿Qué es la resiliencia de la red?

2026 es un año crucial para la resiliencia de la red debido a varios factores convergentes. El aumento de la demanda se debe a una mayor electrificación, a la construcción de centros de datos y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, el envejecimiento de las infraestructuras y el aumento de la frecuencia de los desastres naturales relacionados con el cambio climático dificultan la capacidad de la red para satisfacer esta mayor demanda.

La adaptación de la red mediante mejoras tecnológicas avanzadas, como iniciativas de sostenibilidad que utilizan energías renovables y energía nuclear, no está exenta de sus propios retos. Ambos requieren grandes inversiones de capital y la integración de las energías renovables en la infraestructura heredada es logísticamente compleja.

A diferencia de las energías renovables intermitentes, las centrales nucleares pueden funcionar de forma continua y son menos sensibles a la variabilidad meteorológica a corto plazo. Sin embargo, la energía nuclear es objeto de un debate continuo en relación con la seguridad y otros problemas.

Se necesitan soluciones de resiliencia a corto plazo para afrontar los retos de 2026 antes de que se puedan poner en funcionamiento fuentes de energía a largo plazo.