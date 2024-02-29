¿Qué es una microrred?

Las microrredes son redes eléctricas a pequeña escala que funcionan de forma independiente para generar electricidad para un área localizada, como un campus universitario, un complejo hospitalario, una base militar o una región geográfica.

El Departamento de Energía de EE. UU. define una microrred como un grupo de cargas interconectadas y recursos energéticos distribuidos dentro de límites eléctricos claramente definidos que actúan como una única entidad controlable con respecto a la red1. Las microrredes pueden funcionar en combinación con redes eléctricas a gran escala más tradicionales, conocidas como macrorredes, que están ancladas a grandes centrales eléctricas.

Sin embargo, dado que las microrredes son autónomas, pueden funcionar en “modo isla”, lo que significa que funcionan de forma autónoma y suministran energía por sí mismas. Por lo general, constan de varios tipos de recursos energéticos distribuidos (DER), como paneles solares, turbinas eólicas, pilas de combustible y sistemas de almacenamiento de energía. Sus recursos de generación de energía también pueden incluir fuentes más tradicionales, como generadores diésel y sistemas de cogeneración (CHP) alimentados con gas natural.

¿Por qué son importantes las microrredes?

En la generación de electricidad, las microrredes ofrecen soluciones potenciales a varios retos asociados con la red eléctrica tradicional. Las microrredes pueden:

  • Mejorar la resiliencia: las microrredes pueden reducir la presión sobre la red eléctrica primaria y proporcionar energía de respaldo durante los cortes causados por condiciones climáticas extremas u otras interrupciones, lo que garantiza un suministro eléctrico fiable para cargas críticas. Esta capacidad es valiosa en zonas remotas, con acceso limitado a la red principal o en regiones propensas a cortes de energía o desastres naturales.
  • Aumentar la eficiencia: al gestionar los recursos y las cargas energéticas locales, las microrredes pueden equilibrar de manera eficiente la oferta y la demanda, reducir las pérdidas de transmisión y permitir la respuesta a la demanda, lo que significa que permiten ajustes en el uso de energía en respuesta a las señales de precios. Por ejemplo, el cambio del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh a una microrred de energía solar y gas natural supuso un ahorro de un millón de dólares en su primer año.2 Y una bodega de California construyó una microrred en torno a la energía solar fotovoltaica (PV) que redujo sus facturas mensuales de energía de 15 000 a 1000 dólares.3
  • Fomentar la modernización y la sostenibilidad: las microrredes permiten la integración de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico, lo que puede reducir las emisiones generales de gases de efecto invernadero y contribuir a los objetivos de energía limpia.
Partes clave de una microrred

Diversas tecnologías energéticas se conectan para crear una microrred. Cada una de ellas consta de varios componentes clave:

Fuentes de energía

Son los generadores que producen electricidad para la microrred. Pueden incluir fuentes renovables, como paneles solares, turbinas eólicas y sistemas hidroeléctricos, así como fuentes no renovables, como generadores diésel o de gas natural.
Sistemas de almacenamiento de energía

Los dispositivos de almacenamiento de energía, como baterías o volantes, almacenan el exceso de energía generada por la microrred. Esta energía almacenada se puede utilizar cuando la demanda supera la producción, o durante períodos de generación de energía intermitente (como por la noche para la energía solar).
Infraestructura de distribución

Incluye la infraestructura física necesaria para distribuir la energía desde las fuentes hasta las cargas, como líneas eléctricas, transformadores e interruptores.
Sistemas de control

El "cerebro" de la microrred gestiona su funcionamiento, al equilibrar el suministro de energía, integrar fuentes renovables, gestionar el almacenamiento de energía y mantener la calidad de la energía. También permite que la microrred se desconecte y vuelva a conectarse a la red principal según sea necesario. Los sistemas de control incluyen herramientas de gestión de carga que ajustan el suministro a medida que aumenta y disminuye la demanda de energía, así como dispositivos de medición, que miden la producción y el consumo de energía, proporcionando datos importantes para gestionar el funcionamiento de la red.
Punto de acoplamiento común (PCC)

Este es el punto físico donde la microrred se conecta a la red eléctrica principal. El PCC puede aislar la microrred para permitirle operar en modo isla durante una interrupción de la red principal.

Consideraciones para implementar una microrred

La implementación de una microrred implica varios pasos, incluida la evaluación de viabilidad, el diseño, la puesta en marcha y el funcionamiento. Las consideraciones incluyen la selección de fuentes de generación, el dimensionamiento del sistema de almacenamiento de energía, el diseño del sistema de control y el cumplimiento de las normas de interconexión.

La tecnología desempeña un papel crucial en este proceso. Los sistemas avanzados de control de microrredes utilizan algoritmos para optimizar el funcionamiento de diversas fuentes de energía en tiempo real. Mientras tanto, las tecnologías digitales como los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y el blockchain pueden permitir el comercio de energía entre pares dentro de una microrred.

La instalación y puesta en marcha de proyectos de microrredes puede plantear dificultades: Los elevados costes iniciales de las tecnologías de microrredes, como los sistemas de control avanzados y el almacenamiento de energía, pueden disuadir a los posibles usuarios. Conectar una microrred con la red principal requiere una coordinación cuidadosa para garantizar la calidad y la seguridad de la energía.

El controlador de microrred, un componente crucial del sistema de microrred, debe gestionar y optimizar el funcionamiento de diversas fuentes de energía en tiempo real, lo que puede ser complejo. Los obstáculos reglamentarios relacionados con los derechos de franquicia de las empresas de servicios públicos, el acceso a la red y las tarifas también pueden frenar la adopción.

Sin embargo, los beneficios potenciales de las microrredes, incluida la flexibilidad, la resiliencia y la eficiencia, las hacen atractivas para muchas empresas y comunidades que buscan nuevos sistemas de gestión de la energía. De hecho, la inversión en microrredes está creciendo, y un informe sugiere que el mercado mundial para ellas podría crecer hasta los 55 000 millones de dólares en 2032.4

¿Qué es una microrred inteligente?

Una red inteligente es un sistema eléctrico avanzado que integra sistemas de comunicación y control digitales con la infraestructura eléctrica tradicional para permitir la monitorización y la gestión en tiempo real de los flujos de energía. Las redes inteligentes optimizan el uso de las fuentes de energía renovables, reducen las emisiones de carbono y aumentan la eficiencia energética. También proporcionan a los consumidores un mayor control sobre su consumo y sus costes energéticos mediante el uso de contadores inteligentes y sistemas de domótica.

Las tecnologías que sustentan las redes inteligentes también pueden utilizarse para impulsar la eficiencia en las microrredes. Una microrred inteligente utiliza sensores, sistemas de control y automatización para optimizar la producción, el almacenamiento y la distribución de energía. Las microrredes inteligentes están diseñadas para ser resilientes y fiables, capaces de responder rápidamente a los cambios en la demanda o a las interrupciones del suministro.

Microrredes y sostenibilidad

Las microrredes ofrecen soluciones energéticas para empresas y comunidades que buscan una mayor sostenibilidad. Pueden integrar a la perfección fuentes de energía renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. También apoyan la electrificación del transporte (por ejemplo, proporcionando infraestructura de carga para vehículos eléctricos). Esto reduce la dependencia de los combustibles fósiles, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.

Al generar energía más cerca de la fuente de consumo, las microrredes reducen la pérdida de energía que suele producirse durante la transmisión a larga distancia. Y pueden gestionar mejor la respuesta a la demanda al reducir la carga durante las horas punta o trasladarla a las horas valle. Juntos, estos atributos conducen a un uso más eficiente de la energía generada.

Además de los beneficios medioambientales que supone el suministro de energía renovable y eficiente, las microrredes pueden estimular las economías locales. Pueden crear puestos de trabajo en los ámbitos de la construcción, la explotación y el mantenimiento, lo que contribuye al desarrollo de las comunidades.
