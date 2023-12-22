¿Qué es la responsabilidad social empresarial (RSE)?

Debido a que los parámetros de la responsabilidad social corporativa están en constante evolución, no existe un estándar único por el que se miden o rigen las iniciativas de RSE. Las empresas que adoptan RSE están guiadas por las leyes locales e internacionales, incluidas las regulaciones ambientales, las normas laborales y los estándares de protección del consumidor.

Algunos esfuerzos también se realizan según estándares específicos del sector; por ejemplo, la Global Reporting Initiative (GRI) proporciona estándares de informes para la sostenibilidad. Organizaciones como las Naciones Unidas han introducido directrices globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que animan a las empresas a adoptar prácticas sostenibles.

Muchas empresas que adoptan RSE también participarán en los informes de RSE, a través de los cuales documentan el rendimiento de las métricas no financieras y proporcionan transparencia sobre el impacto social y medioambiental. Los informes de RSE suelen ser voluntarios; sin embargo, algunas jurisdicciones exigen que las grandes organizaciones divulguen el desempeño social y ambiental, para que los inversores y los consumidores puedan evaluar los esfuerzos de RSE.