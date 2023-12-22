¿Qué es la responsabilidad social empresarial (RSE)?

La responsabilidad social empresarial (RSE) consiste en que las empresas actúen de acuerdo con principios y políticas que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
A través de la RSE, las empresas toman decisiones impulsadas por las ganancias financieras y la rentabilidad, y el impacto de sus acciones en sus comunidades y el mundo en general. La RSE va más allá de las obligaciones legales: mediante la adopción voluntaria de prácticas empresariales éticas, sostenibles y responsables, las empresas buscan ofrecer beneficios a los consumidores, accionistas, empleados y a la sociedad.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Con frecuencia, el modelo de negocio y las prácticas de una empresa se basan en objetivos financieros. Sin embargo, los programas de RSE animan a los líderes empresariales a tener en cuenta la ciudadanía corporativa o el mayor impacto de la empresa en la sociedad a la hora de tomar decisiones. La responsabilidad social empresaria ayuda a las empresas a garantizar que sus operaciones sean éticas, seguras y generen un impacto positivo siempre que sea posible. Mediante las iniciativas de RSE, las empresas trabajan para limitar el impacto ambiental, contribuir a resolver los problemas sociales (como la pobreza y la desigualdad) y garantizar que la identidad de su marca refleje sus valores.
La teoría del "triple resultado final" puede ayudar a las organizaciones en su búsqueda de la responsabilidad social empresarial. Como marco financiero, el tripe resultado final se refiere a la idea de que el modelo de negocio de una empresa debe girar en torno a las personas, planeta y beneficios (las tres P inglesas: people, planet and profit). Al maximizar los tres, una empresa tiene como objetivo tener un impacto positivo en el mundo y eliminar las barreras para el crecimiento.
Las iniciativas de responsabilidad social empresarial generalmente se dividen en cuatro categorías: ambientales, éticas, filantrópicas y económicas. Cada tipo de RSE contribuye a la estrategia general de RSE de una empresa.
Cada vez son más las empresas que evalúan su impacto medioambiental global y emprenden iniciativas de RSE para proteger los recursos naturales y reducir al mínimo su contribución al cambio climático. RSE fomenta la sostenibilidad en los negocios a través de prácticas ecológicas, como reducir el consumo de energía, utilizar recursos renovables y minimizar los residuos.
La responsabilidad medioambiental consiste en eliminar los impactos negativos de las operaciones comerciales (principalmente a través de la limitación de las actividades causantes de la contaminación), así como compensarlas a través de acciones como plantar árboles y participar en programas que respalden la biodiversidad.
Las iniciativas de RSE suelen centrarse en el impacto social y las preocupaciones de derechos humanos, como garantizar salarios justos, condiciones de trabajo seguras y un trato adecuado a los empleados y proveedores. También fomentan la responsabilidad tanto interna como externamente. La RSE ética puede incluir el cumplimiento de prácticas laborales justas, acabar con la discriminación en el lugar de trabajo y garantizar la transparencia de la cadena de suministro.
Las prácticas de RSE incluyen donar dinero, recursos o tiempo a causas y organizaciones positivas, como organizaciones benéficas locales y nacionales, programas educativos, ayuda ante desastres y mucho más. Las empresas que adoptan RSE filantrópica interactúan con las comunidades en las que operan, ofreciendo apoyo a través del trabajo voluntario, patrocinando eventos locales, haciendo contribuciones a organizaciones sin ánimo de lucro locales o apoyando programas de capacitación de habilidades.
La responsabilidad social empresarial implica garantizar que el dinero no sea el único motivador de una empresa. Para demostrarlo, las empresas adoptan políticas y procedimientos para asegurarse de que sus decisiones se ajustan a los valores, aunque las alternativas puedan ahorrar dinero o aumentar la rentabilidad. La RSE económica también incluye los esfuerzos para apoyar el desarrollo económico y el crecimiento de las comunidades en las que opera una empresa, por ejemplo, apoyando la formación y la creación de empleo y forjando alianzas locales.
Los beneficios de la RSE incluyen:
La RSE puede tener un impacto positivo en la identidad de marca de una organización, así como en sus resultados finales. Algunos esfuerzos de RSE, como la mejora de la eficiencia energética, pueden reducir los costos operativos y podrían generar ahorros al final. Los consumidores prefieren cada vez más las marcas que comparten sus valores, y las políticas de RSE ofrecen formas para que las organizaciones demuestren esos valores, generando confianza y lealtad para impulsar una ventaja competitiva.
La RSE también puede ayudar a atraer a los mejores talentos e impulsar el compromiso y la retención de los empleados, ya que cada vez más trabajadores buscan empresas cuyos valores coincidan con los suyos. Además, un enfoque proactivo de los problemas éticos y sociales tiene el potencial de prevenir problemas legales, multas y daños a la reputación.
Las iniciativas de RSE pueden ayudar a las personas a convertirse en consumidores más responsables, al facilitarles el acceso a productos y servicios acordes con sus valores y educarles en cuestiones de sostenibilidad y consumo ético. Puede animar a las empresas a priorizar e invertir en pruebas, control de calidad y medidas de seguridad. La RSE también puede minimizar la probabilidad de que los productos defectuosos lleguen a los consumidores.
La RSE puede tener un impacto positivo en la salud general del planeta, ya que fomenta la responsabilidad medioambiental y las prácticas sostenibles. Las iniciativas de RSE pueden ayudar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o a alcanzar objetivos de emisiones cero neto que son clave para ralentizar el cambio climático. También pueden ayudar a conservar los recursos naturales, reducir la contaminación y limitar la alteración de los ecosistemas. Además, centrarse en la RSE puede apoyar la inversión en investigación y desarrollo de productos y prácticas respetuosos con el medio ambiente.
La responsabilidad social empresarial puede ayudar a apoyar a las comunidades locales y abordar problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y las preocupaciones ambientales. Las iniciativas de RSE pueden impulsar el crecimiento económico creando trabajos. También pueden influir en la opinión pública, ya que las empresas líderes inspiran a otras a seguir su ejemplo, creando un efecto dominó positivo. Un enfoque en el comportamiento ético a nivel corporativo refuerza una norma más amplia de comportamiento ético en otras partes de la sociedad.
Los consumidores buscan cada vez más productos y servicios de empresas socialmente responsables. Mientras tanto, muchos inversores están priorizando a las empresas cuyos valores son claros y están alineados con los suyos. Para satisfacer estas demandas, las empresas están integrando RSE en sus operaciones. Además, la expansión mundial y la naturaleza cada vez más interconectada de las cadenas de suministro empujan a las empresas a cumplir una creciente red de entornos normativos y a afrontar mejor el impacto de sus negocios en las comunidades de todo el mundo.
Con una mayor conciencia de los problemas medioambientales, las prácticas laborales y las preocupaciones éticas, combinada con una mejor investigación y comunicación, la RSE ocupa ahora un lugar más central en las estrategias empresariales. Algunas empresas tienen incluso departamentos dedicados a la RSE.
Algunos ejemplos de RSE son:
La responsabilidad social empresarial es el espíritu general que impulsa a una empresa a adoptar políticas y prácticas que apoyen la sostenibilidad, la sociedad y otros fines éticos. Los criterios ambientales, sociales y de gobienro (ESG) se refieren a las formas en que se mide o cuantifica su impacto. Si bien tanto la RSE como los ESG tratan de reflejar los valores de la empresa, la RSE suele verse más como un marco interno, mientras que los marcos ESG a menudo se utilizan externamente como una forma de demostrar el impacto en el mundo real.
Debido a que los parámetros de la responsabilidad social corporativa están en constante evolución, no existe un estándar único por el que se miden o rigen las iniciativas de RSE. Las empresas que adoptan RSE están guiadas por las leyes locales e internacionales, incluidas las regulaciones ambientales, las normas laborales y los estándares de protección del consumidor.
Algunos esfuerzos también se realizan según estándares específicos del sector; por ejemplo, la Global Reporting Initiative (GRI) proporciona estándares de informes para la sostenibilidad. Organizaciones como las Naciones Unidas han introducido directrices globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que animan a las empresas a adoptar prácticas sostenibles.
Muchas empresas que adoptan RSE también participarán en los informes de RSE, a través de los cuales documentan el rendimiento de las métricas no financieras y proporcionan transparencia sobre el impacto social y medioambiental. Los informes de RSE suelen ser voluntarios; sin embargo, algunas jurisdicciones exigen que las grandes organizaciones divulguen el desempeño social y ambiental, para que los inversores y los consumidores puedan evaluar los esfuerzos de RSE.
Algunas organizaciones han designado equipos de responsabilidad social corporativa que supervisan las actividades de RSE de la empresa. Las personas de estos equipos planifican y ejecutan los programas sociales y ambientales que se alinean con los valores y objetivos de la empresa. Trabajan con el liderazgo de la empresa para desviar la estrategia general de RSE e involucrar a las partes interesadas, incluidos empleados, clientes, inversores y socios de la comunidad, para ayudarles a tener éxito. También suelen hacer un seguimiento de sus avances e informar sobre ellos utilizando métricas y otros métodos de evaluación, se ocupan del cumplimiento de la normativa y gestionan la comunicación sobre los esfuerzos de RSE de la empresa tanto interna como externamente.
Descubra si los agentes virtuales pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa.
Explore cómo los CEO están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Sepa por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Fomente la resiliencia de su empresa a través de la implementación de soluciones con IA para la cadena de suministro y la gestión inteligente de los activos.
Transforme sus operaciones comerciales con IBM mediante el uso de datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA que le permitan integrar procesos de optimización.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados para la gestión y automatización de operaciones.
Transforme sus operaciones empresariales con las soluciones líderes del sector de IBM. Mejore la productividad, la agilidad y la innovación mediante flujos de trabajo inteligentes y tecnologías de automatización.