Hay varios retos que superar en la búsqueda de convertirse en una empresa verdaderamente sostenible:

Preparación del cliente

Aunque la mentalidad en torno a la sostenibilidad está cambiando, ninguna empresa puede permitirse quedarse atrás, y pocas pueden permitirse económicamente ir demasiado por delante del apetito por ofertas sostenibles. Cocrear un futuro sostenible requiere un profundo conocimiento de sus clientes y contar con socios con las relaciones y los ecosistemas adecuados para acompañarles en el viaje.

Coste

La implementación de prácticas empresariales sostenibles normalmente requiere mayores inversiones iniciales. A corto plazo, suele ser más barato mantener el statu quo. Algunas organizaciones necesitarán ayuda para elaborar argumentos de inversión para demostrar cómo la inversión inmediata se traducirá en una rentabilidad más duradera a largo plazo.

Inercia sistémica

Aunque la sostenibilidad es un objetivo importante, a menudo no se considera más importante que otras prioridades clave que pueden proporcionar beneficios antes. Muchas empresas planifican en incrementos de diez años, por lo que, aunque un compromiso para 2050 es bueno, no suele ser suficiente para impulsar la acción suficiente en esta década, desde el punto de vista de la planificación. Se trata de replantear los riesgos como oportunidades y de argumentar que es necesario actuar sobre la sostenibilidad ahora para lograr la sostenibilidad futura en los negocios.

Falta de herramientas, conocimientos y experiencia

No estar preparado para desarrollar una visión, una estrategia y un marco de sostenibilidad corporativa es un riesgo monumental. Las empresas pueden carecer de la capacidad de implementar soluciones sostenibles o incluso de saber por dónde empezar. La sostenibilidad en las empresas está evolucionando, al igual que las respuestas. Todas las empresas necesitan un ecosistema de socios innovadores que les ayuden a reinventar el mundo y crear un futuro sostenible.