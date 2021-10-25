¿Qué es la sostenibilidad en los negocios?

La sostenibilidad en los negocios se refiere a la estrategia y las acciones de una empresa para reducir los impactos ambientales y sociales adversos resultantes de las operaciones comerciales en un mercado particular. Las prácticas de sostenibilidad de una organización suelen analizarse en función de métricas medioambientales, sociales y de gobierno (ESG).

A medida que nos enfrentamos a cambios irreversibles en el sistema de la Tierra, la amenaza del cambio climático se ha vuelto demasiado arriesgada para ignorarla. La superación de los umbrales medioambientales suscita preocupación por los efectos dominó en los sistemas naturales y las sociedades mundiales. Las empresas están viendo tanto la presión como la oportunidad de establecer objetivos de sostenibilidad si aún no lo han hecho.

Incluso durante la pandemia de COVID-19, las empresas siguieron alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 y cuya consecución está prevista para el año 2030. Los ODS establecen objetivos universales que proporcionan una hoja de ruta para la sostenibilidad en las empresas en áreas objetivo como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y el cambio climático. 

Ejemplos de sostenibilidad empresarial:

  • Mejorar la eficiencia de la gestión energética mediante el uso de fuentes de energía alternativas y la contabilidad del carbono.
  • Implementar una infraestructura que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), preserve los recursos hídricos y elimine los residuos.
  • Operar cadenas de suministro dinámicas y eficientes para potenciar una economía circular, fomentar la reutilización, eliminar los residuos, promover el consumo sostenible y proteger los recursos naturales.
  • Permitir el desarrollo sostenible evaluando los riesgos y mejorando la capacidad de resiliencia al mismo tiempo que se cumplen las normativas externas y los objetivos de desarrollo.
¿Por qué es importante la sostenibilidad en los negocios?

Nos movemos en un mundo impredecible. El cambio climático, la disminución de los recursos naturales y la demanda cada vez mayor de nuestro suministro de energía y alimentos están interrumpiendo las operaciones comerciales y las cadenas de suministro de formas inesperadas. Es más importante que nunca que las organizaciones privadas y públicas se replanteen su funcionamiento. Transformarse en una empresa sostenible de éxito requiere nuevos niveles de resiliencia y agilidad, arraigados en prácticas responsables que preserven nuestro planeta.

La sostenibilidad es un imperativo empresarial y debe ser fundamental para la estrategia y las operaciones de cada empresa. Las razones son tanto éticas como financieras:

  • A la hora de decidir dónde trabajar, los empleados buscan cada vez más empresas impulsadas por una misión, que se preocupen por el planeta. El 71 % de los empleados y solicitantes de empleo afirman que las empresas medioambientalmente sostenibles son empleadores más atractivos.1
  • Los consumidores están dispuestos a pagar una prima por productos de marcas que son responsables con el medio ambiente. El 80 % de los consumidores indican que la sostenibilidad es importante para ellos.2
  • Los gobiernos, los inversores, los empleados y los clientes exigen nuevos niveles de responsabilidad a las empresas, incluida la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático.
  • Muchas de las principales economías del mundo tienen o están desarrollando requisitos corporativos de divulgación en torno al impacto ambiental, lo que impulsa a las empresas a reducir las emisiones de GEI.3
  • El auge de los criterios de inversión ESG y de la inversión sostenible significa que una empresa sostenible es intrínsecamente más atractiva para el creciente número de inversores responsables. La inversión en activos ESG puede alcanzar los 53 billones de dólares en 2025, lo que representa más de un tercio de los activos mundiales.4

Para proteger nuestro planeta y nuestro futuro, las empresas tienen que impulsar la descarbonización, cumplir los requisitos normativos medioambientales y los plazos de cumplimiento, y mejorar el consumo de recursos. Los pioneros en prácticas empresariales sostenibles están adoptando nuevos modelos de negocio para ganar clientes, aumentar la fidelidad a la marca y descubrir nuevas oportunidades de reducir costes.
Beneficios de la sostenibilidad en los negocios

Las empresas que integran a conciencia prácticas sostenibles en sus operaciones obtienen valiosos beneficios empresariales. Entre ellas figuran:
Ventaja competitiva

El 55 % de los consumidores afirma que la responsabilidad medioambiental es muy o extremadamente importante a la hora de elegir una marca.5 Ser conocido como una empresa sostenible puede mejorar la notoriedad de su marca y ayudarle a atraer a consumidores favorablemente predispuestos hacia las empresas que participan activamente en prácticas sostenibles.
Atractivo para los inversores

En 2021, cuatro de cada cinco inversores personales tenían previsto actuar sobre factores de sostenibilidad o responsabilidad social en los 12 meses siguientes.6
Cumplimiento con los requisitos reglamentarios

Los gobiernos seguirán ampliando las normativas y los ODS corporativos. Manténgase a la vanguardia implementando soluciones sostenibles desde el principio para cumplir con estos nuevos requisitos reglamentarios y recopilar, medir, comparar e informar continuamente sobre el desempeño de los ESG.
Mayor longevidad de las inversiones en transformación

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación digital en la mayoría de las empresas. Si esa transformación es sostenible, está construyendo un negocio más resiliente que está listo para la disrupción y las nuevas oportunidades.
Adquisición de talento

Los empleados que buscan un empleo con un propósito quieren trabajar para empresas sostenibles y socialmente responsables. Al construir una reputación como empresa sostenible, puede atraer y retener a los empleados adecuados para su empresa.
Aumento de los ingresos

Al implementar prácticas sostenibles que reducen el consumo de recursos y optimizan la eficiencia operativa, los agentes de cambio de hoy se convierten en los ganadores del mañana a medida que mejoran sus resultados. Si bien los esfuerzos que tienen un mayor impacto general pueden ser más costosos de implementar al principio, las ganancias a largo plazo justificarán la inversión.
Cómo crear una estrategia sostenible

Los primeros líderes en sostenibilidad empresarial están aplicando tecnologías digitales como inteligencia artificial (IA), datos de Internet de las cosas (IoT), blockchain y nube híbrida para ayudar a operacionalizar la sostenibilidad a escala. En el proceso, muchos están descubriendo oportunidades para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo crear empleados más motivados e inspirados y clientes más satisfechos y leales. La clave para una estrategia de sostenibilidad exitosa es equilibrar los impulsores ambientales con los diferenciadores clave y las demandas del mercado.

El primer paso para crear una estrategia sostenible es garantizar que las partes interesadas tengan una visión clara y consensuada de la futura situación de la empresa. Esto podría requerir ayuda externa para que todos estén en sintonía. IBM Garage para expertos en sostenibilidad puede ayudar a su organización a identificar los principales retos y oportunidades, priorizar las acciones cruciales y medir los resultados con respecto a la sostenibilidad y los objetivos empresariales para obtener resultados en semanas en lugar de meses. 

A continuación, siga un enfoque de marco temporal para implementar la visión sostenible en todos los aspectos de su organización. Documéntelo todo en un sistema de gestión medioambiental con funciones, responsabilidades y rendición de cuentas definidas.

Por último, comience con iniciativas concretas que puedan generar resultados tangibles y mensurables y demostrar valor. Esto demostrará el valor de la sostenibilidad en las empresas para obtener más aceptación, crear impulso y ampliar la escala. 
Áreas de sostenibilidad corporativa

Hay cinco áreas de enfoque clave para planificar un camino resiliente y rentable:
Gestión de riesgos climáticos e informes ESG

La última década ha tenido el mayor impacto en un desastre natural de la historia. Las organizaciones deben tener en cuenta el impacto del cambio climático, que está provocando fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, en sus operaciones comerciales de forma escalable y repetible. Prepárese para la disrupción con soluciones que reúnan varias fuentes de datos, incluidos datos propios, de terceros, geoespaciales, meteorológicos e IoT, con análisis avanzados. Prevea y planifique los fenómenos meteorológicos críticos para permitir un desarrollo sostenible y garantizar la continuidad de las actividades. Reduzca los costes operativos y la complejidad del cumplimiento y la presentación de informes de ESG.
Infraestructura resiliente y operaciones inteligentes

Los retos globales del cambio climático y la degradación medioambiental, la seguridad, la privacidad y la gestión de los recursos exigen que las empresas se aseguren de que sus infraestructuras se diseñan y gestionan teniendo en cuenta la resiliencia. Mediante el uso de la gestión inteligente de activos, la monitorización y el mantenimiento predictivo, las organizaciones pueden extender la vida útil de los activos, reducir el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento, optimizar los inventarios de mantenimiento, reparación y operaciones, reducir las emisiones de CO2 y eliminar el desperdicio. Esto les ayudará a cumplir los objetivos ESG con rentabilidad.
Cadenas de suministro sostenibles y circularidad

Los consumidores están cada vez más preocupados por la trazabilidad de los productos que compran, y los líderes de la cadena de suministro buscan invertir en economías circulares que fomenten la reutilización. Las soluciones Blockchain pueden proporcionar una mayor visibilidad de la cadena de suministro con vistas de inventario actualizadas al minuto y perspectivas de rendimiento que ayudan a generar confianza y transparencia, garantizando la autenticidad desde el origen hasta el consumo, al tiempo que reducen los residuos y disminuyen el coste de servir. Afronte los complejos desafíos de emisiones de alcance 3 estableciendo la procedencia del producto y minimice las emisiones relacionadas con la logística optimizando el cumplimiento y la entrega con IA avanzada.
Electrificación, energía y reducción de emisiones

Permitir la electrificación limpia a gran escala requerirá que los líderes se unan de nuevas maneras para repensar cómo funcionan los sistemas eléctricos y su papel en una economía de cero emisiones netas de GEI. Impulse la transformación hacia la descarbonización mejorando la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la resiliencia de la red con una gestión inteligente de activos para la energía y los servicios públicos. Al implementar la medición inteligente para comprender mejor el uso real de los recursos, puede mantener los activos y recursos cruciales funcionando con la máxima eficiencia, mejorar las operaciones de los equipos, reducir los costes y mejorar los servicios a través de la automatización.
Estrategia de sostenibilidad

Las empresas deben integrar la sostenibilidad en la estructura de su negocio para obtener los conocimientos que necesitan para ponerla en práctica a gran escala. Esto permite que nuevos modelos de negocios y plataformas alcancen objetivos de sostenibilidad, aumenten la eficiencia operativa, cumplan con los requisitos regulatorios, expongan oportunidades de innovación y mejoren la experiencia del cliente mientras crean una ventaja competitiva.
Desafíos de la sostenibilidad en los negocios

Hay varios retos que superar en la búsqueda de convertirse en una empresa verdaderamente sostenible:

Preparación del cliente

Aunque la mentalidad en torno a la sostenibilidad está cambiando, ninguna empresa puede permitirse quedarse atrás, y pocas pueden permitirse económicamente ir demasiado por delante del apetito por ofertas sostenibles. Cocrear un futuro sostenible requiere un profundo conocimiento de sus clientes y contar con socios con las relaciones y los ecosistemas adecuados para acompañarles en el viaje.

Coste

La implementación de prácticas empresariales sostenibles normalmente requiere mayores inversiones iniciales. A corto plazo, suele ser más barato mantener el statu quo. Algunas organizaciones necesitarán ayuda para elaborar argumentos de inversión para demostrar cómo la inversión inmediata se traducirá en una rentabilidad más duradera a largo plazo.

Inercia sistémica

Aunque la sostenibilidad es un objetivo importante, a menudo no se considera más importante que otras prioridades clave que pueden proporcionar beneficios antes. Muchas empresas planifican en incrementos de diez años, por lo que, aunque un compromiso para 2050 es bueno, no suele ser suficiente para impulsar la acción suficiente en esta década, desde el punto de vista de la planificación. Se trata de replantear los riesgos como oportunidades y de argumentar que es necesario actuar sobre la sostenibilidad ahora para lograr la sostenibilidad futura en los negocios.

Falta de herramientas, conocimientos y experiencia

No estar preparado para desarrollar una visión, una estrategia y un marco de sostenibilidad corporativa es un riesgo monumental. Las empresas pueden carecer de la capacidad de implementar soluciones sostenibles o incluso de saber por dónde empezar. La sostenibilidad en las empresas está evolucionando, al igual que las respuestas. Todas las empresas necesitan un ecosistema de socios innovadores que les ayuden a reinventar el mundo y crear un futuro sostenible.
El futuro de la sostenibilidad en las empresas

La información procedente de los datos medioambientales está cambiando los comportamientos empresariales y sociales, lo que ha dado lugar a la aparición de la empresa sostenible. Por lo tanto, la sostenibilidad en las empresas es una megatendencia que seguirá afectando profundamente a la competitividad de las empresas e incluso a su supervivencia en el mercado. Los líderes buscan aprovechar el poder de los datos, la IA y el blockchain para gestionar el riesgo climático y medioambiental, optimizar el rendimiento de los activos y la utilización de los recursos, impulsar la descarbonización y construir cadenas de suministro más sostenibles.

IBM continúa su propio viaje hacia la sostenibilidad, incluida la conservación y la adquisición de energía renovable, la reducción de emisiones de CO2 , la reutilización y el reciclaje de productos y residuos, la reducción de las extracciones de agua y el mantenimiento de la biodiversidad crucial. Al impulsar mejoras continuas y establecer nuevos objetivos para la sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones, los 30 años de liderazgo ambiental de IBM pueden ayudarlo a crear soluciones de sostenibilidad que sean buenas para su negocio, su marca y nuestro planeta.

Historias de clientes de sostenibilidad
Sund & Bælt utiliza la IA y el IoT para preservar y proteger algunas de las mayores infraestructuras del mundo, proyectando la prolongación de la vida útil del puente del Gran Belt en 100 años, lo que evitaría 750 000 toneladas de emisiones de CO2.
Farmer Connect utiliza IBM Food Trust en blockchain para conectar de forma transparente a los productores de café con los clientes a los que sirven, ayudando a los consumidores a apoyar una producción de café responsable y sostenible desde la granja hasta la taza.
Yara International e IBM están utilizando la tecnología para promover la producción sostenible de alimentos y brindar a los agricultores conocimientos y herramientas sin precedentes.
Para ayudar a preparar a Dinamarca para su transición a las energías renovables, el operador del sistema de transmisión Energinet está utilizando la IA para gestionar mejor la red y calcular el riesgo asociado a la desconexión de equipos para su mantenimiento.
El Servicio Climático (TCS) tiene la misión de integrar datos climáticos en la toma de decisiones financieras. TCS se asoció con IBM Garage para escalar rápidamente su negocio y satisfacer la creciente demanda.
Soluciones de sostenibilidad

Acelere su viaje hacia la sostenibilidad planificando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas e impulsadas por IA, y la profunda experiencia en el sector de IBM.

Elaboración de informes ESG

Utilice los informes ESG para integrar los silos de datos. Encuentre nuevas oportunidades para integrar prácticas sostenibles en todas sus operaciones y simplifique la elaboración de informes sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

TI sostenible

Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic. Aumente la utilización, reduzca los costes de energía y las emisiones de carbono y logre operaciones de eficiencia continua al permitir que las aplicaciones consuman solo lo que necesitan para funcionar.

Gestión del riesgo climático

Mida, monitorice, pronostique y elabore informes sobre la huella medioambiental de su organización a la vez que proporciona información casi en tiempo real para acelerar las iniciativas de sostenibilidad y reducir el impacto en sus operaciones empresariales y cadena de suministro.

Infraestructura resiliente y operaciones inteligentes

Incorpore consideraciones de sostenibilidad a sus operaciones y cree una infraestructura más resiliente y sostenible ampliando su vida útil con la gestión inteligente de activos, la monitorización y el mantenimiento predictivo.

Cadenas de suministro sostenibles

Reduzca los residuos, el coste de servicio y las emisiones relacionadas con la logística optimizando el cumplimiento y la entrega con soluciones de cadena de suministro de confianza impulsadas por IA, respaldadas por blockchain y construidas sobre una plataforma abierta de nube híbrida.

Electrificación, energía y gestión de emisiones

Mejore la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la resiliencia de la red, al mismo tiempo que agiliza el mantenimiento y reduce las interrupciones con una gestión inteligente de activos e inteligencia climática y medioambiental avanzada para la energía y los servicios públicos.

Estrategia de sostenibilidad

IBM Garage para expertos en sostenibilidad puede ayudarle a identificar los principales retos y oportunidades de sostenibilidad, priorizar acciones cruciales y medir los resultados con respecto a los objetivos empresariales y de sostenibilidad para obtener resultados rápidamente.

IBM es el cliente cero en la batalla por la sostenibilidad empresarial. Obtenga más información sobre nuestra historia de liderazgo medioambiental y nuestro compromiso con las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2030.
Los riesgos medioambientales son riesgos empresariales. Descubra cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a reducir su impacto en el planeta.
La sostenibilidad se ha convertido en un elemento central de la estrategia y las operaciones empresariales. Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos claros de sostenibilidad que ofrezcan una ventaja competitiva.
IBM Turbonomic le permite ejecutar aplicaciones de manera fluida, continua y rentable para ayudar a lograr un rendimiento eficiente de las aplicaciones y, al mismo tiempo, reducir los costos.

