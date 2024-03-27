Convertir los riesgos climáticos en oportunidades de negocio

A medida que las organizaciones adoptan una economía con menos emisiones de carbono, podrían ahorrar costes reduciendo el uso de energía, materiales y agua. Los nuevos productos y servicios de bajas emisiones también podrían ayudar a una empresa a competir al obtener más ventas de compradores conscientes del medioambiente. Al reforzar su resiliencia frente a los riesgos climáticos (por ejemplo, introduciendo redundancia en las cadenas de suministro), las organizaciones también pueden ser más resilientes frente a otros riesgos.

La inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel importante en muchas soluciones para hacer frente al riesgo climático. En India, por ejemplo, los estados de Uttar Pradesh y Bihar se encuentran en una región de veranos e inviernos extremos. Sus gobiernos estatales deben pedir electricidad para sus ciudadanos con antelación, y solían predecir la demanda manualmente mediante hojas de cálculo. La predicción del consumo energético está estrechamente ligada a los patrones meteorológicos. Por lo tanto, los estados trabajaron con Mercados EMI, una consultora especializada en el sector energético, para construir un sistema de forecasting basado en IA que utiliza datos de patrones meteorológicos y datos de demanda de electricidad.

En los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Texas identificó el cambio climático como una posible amenaza para el suministro de alimentos del estado. El estado experimentó uno de sus años más secos registrados en 2022. Los pequeños agricultores no sabían cuánta agua usar para cultivos específicos. IBM y Texas A&M AgriLife desarrollaron una herramienta que utiliza sensores de suelo de bajo coste y datos de pronóstico meteorológico de IBM Environmental Intelligence junto con información específica de cultivos. La solución ayuda a los agricultores a evitar el riego excesivo y el encharcamiento.

En Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, más de 1300 agricultores están probando una aplicación móvil que ofrece formación a los agricultores sobre el uso de datos meteorológicos, datos agronómicos y cálculos de la huella de carbono para adaptarse al cambio climático.

Estas historias muestran que las organizaciones pueden utilizar los datos climáticos y la IA para mejorar su toma de decisiones y su resiliencia frente a los riesgos climáticos.

Con el cambio climático representando una amenaza significativa para muchas empresas y el cambio regulatorio intensificando la presión para mitigar esos riesgos, ahora es el momento de que las organizaciones elaboren una estrategia de adaptación al riesgo climático. Para más información, visite nuestra página de información sobre los riesgos climáticos.

Obtenga más información sobre cómo aprovechar los datos climáticos.