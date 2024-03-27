Convertir los riesgos climáticos en oportunidades de negocio

El cambio climático provoca fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo que ponen en peligro la vida de las personas y perturban los negocios de los que dependen. En África, por ejemplo, las sequías, inundaciones y ciclones recurrentes debidos al cambio climático pueden provocar pérdidas de cosechas e inseguridad alimentaria. A medida que las empresas elaboran planes para mitigar los riesgos climáticos, como eventos climáticos extremos, tienen la oportunidad de innovar con nuevos modelos de negocio y demostrar liderazgo implementando prácticas más sostenibles.
En pocas palabras, el riesgo climático es la posibilidad de que los efectos del cambio climático perturben nuestras estructuras económicas y sociales actuales.
En Estados Unidos se produjeron 25 catástrofes climáticas en 2023 con pérdidas de más de 1000 millones de dólares cada una. Estos eventos incluyeron inundaciones, tormentas fuertes y sequías.
Este tipo de acontecimientos perturbadores pueden ser temporales o provocar daños a largo plazo en infraestructuras o edificios. Podrían producirse cortes de energía en toda la red y las cadenas de suministro podrían sufrir interrupciones. Podrían surgir costes de reparación sustanciales, lo que afectaría especialmente a las compañías de seguros.
Además de los riesgos meteorológicos extremos, pueden existir riesgos climáticos crónicos, como el aumento del nivel del mar y el aumento sostenido de las temperaturas. Estos riesgos pueden dificultar o imposibilitar que las organizaciones operen en las ubicaciones afectadas.
El cambio climático expone a las organizaciones de diversos sectores a riesgos operativos y financieros. Ya sea por daños en activos e infraestructuras, impacto operativo, desplazamiento o retrasos logísticos, el riesgo climático amenaza prácticamente a todas las empresas.
Tratar estos problemas es difícil y costoso. Cuando se produce un fenómeno meteorológico extremo, es posible que una empresa tenga que cambiar su infraestructura y sus procesos de forma repentina, ya sea a corto plazo o de forma permanente. Es probable que haya gastos directos, junto con oportunidades y negocios perdidos. Para prepararse mejor, las organizaciones deben desarrollar una estrategia de riesgo climático.
Además, las empresas están bajo presión por parte de sus clientes, empleados y accionistas para ser más sostenibles. La gente considera cada vez más la sostenibilidad como un elemento crucial en las iniciativas de responsabilidad social y corporativa. Las organizaciones deben reducir su impacto en el planeta disminuyendo el consumo y los residuos energéticos. También deben asegurarse de que pueden continuar operando frente al riesgo climático. En algunos sectores empresariales, como los servicios financieros, los bienes de consumo de rápida rotación y la sanidad, las interrupciones del negocio pueden tener un impacto perjudicial significativo en la vida diaria.
Las regulaciones ayudan a los accionistas, empleados y business partners a comprender el impacto que una empresa tiene en el medioambiente:
Los líderes deben evaluar los tipos de amenazas climáticas para las que sus organizaciones deben prepararse e identificar las ubicaciones con mayor riesgo por el cambio climático. También deben evaluar la gravedad del impacto financiero de estos peligros climáticos en sus organizaciones.
Además de las consideraciones operativas y financieras, existe una obligación moral. Las empresas que tienen el poder de ayudar a abordar la emergencia climática deberían hacerlo.
A medida que las organizaciones adoptan una economía con menos emisiones de carbono, podrían ahorrar costes reduciendo el uso de energía, materiales y agua. Los nuevos productos y servicios de bajas emisiones también podrían ayudar a una empresa a competir al obtener más ventas de compradores conscientes del medioambiente. Al reforzar su resiliencia frente a los riesgos climáticos (por ejemplo, introduciendo redundancia en las cadenas de suministro), las organizaciones también pueden ser más resilientes frente a otros riesgos.
La inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel importante en muchas soluciones para hacer frente al riesgo climático. En India, por ejemplo, los estados de Uttar Pradesh y Bihar se encuentran en una región de veranos e inviernos extremos. Sus gobiernos estatales deben pedir electricidad para sus ciudadanos con antelación, y solían predecir la demanda manualmente mediante hojas de cálculo. La predicción del consumo energético está estrechamente ligada a los patrones meteorológicos. Por lo tanto, los estados trabajaron con Mercados EMI, una consultora especializada en el sector energético, para construir un sistema de forecasting basado en IA que utiliza datos de patrones meteorológicos y datos de demanda de electricidad.
En los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Texas identificó el cambio climático como una posible amenaza para el suministro de alimentos del estado. El estado experimentó uno de sus años más secos registrados en 2022. Los pequeños agricultores no sabían cuánta agua usar para cultivos específicos. IBM y Texas A&M AgriLife desarrollaron una herramienta que utiliza sensores de suelo de bajo coste y datos de pronóstico meteorológico de IBM Environmental Intelligence junto con información específica de cultivos. La solución ayuda a los agricultores a evitar el riego excesivo y el encharcamiento.
En Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, más de 1300 agricultores están probando una aplicación móvil que ofrece formación a los agricultores sobre el uso de datos meteorológicos, datos agronómicos y cálculos de la huella de carbono para adaptarse al cambio climático.
Estas historias muestran que las organizaciones pueden utilizar los datos climáticos y la IA para mejorar su toma de decisiones y su resiliencia frente a los riesgos climáticos.
Con el cambio climático representando una amenaza significativa para muchas empresas y el cambio regulatorio intensificando la presión para mitigar esos riesgos, ahora es el momento de que las organizaciones elaboren una estrategia de adaptación al riesgo climático. Para más información, visite nuestra página de información sobre los riesgos climáticos.
