¿Qué es la planificación estratégica de TI?

La falta de claridad sobre los resultados empresariales contribuye al 43 % de los retrasos en los proyectos de TI, mientras que los plazos poco realistas representan el 42 %, según una encuesta de 2024 de Boston Consulting Group. En total, casi la mitad de los ejecutivos del equipo directivo afirman que al menos el 30 % de sus nuevos proyectos de TI no cumplen las expectativas presupuestarias o de plazos.

Una de las razones es que las empresas pueden emprender nuevos proyectos sin evaluar exhaustivamente su alcance o sus costes. Dado que las empresas destinan de media el 5,5 % de su presupuesto anual a inversiones en tecnología, las consecuencias financieras de la cancelación de operaciones de TI pueden acumularse con rapidez y perjudicar la salud fiscal de la empresa.

La planificación estratégica de TI es uno de los factores más importantes que determinan si un nuevo proyecto de TI logra el éxito a largo plazo. Los planes estratégicos eficaces pueden sintetizar las principales prioridades de la empresa en iniciativas que se pueden ejecutar y evaluar de forma preventiva cómo los nuevos proyectos pueden contribuir de manera significativa a ellas.

Además de las consideraciones presupuestarias, los procesos de planificación estratégica también ayudan a las partes interesadas a unirse en torno a un conjunto compartido de objetivos empresariales. Pueden mejorar la rendición de cuentas al establecer expectativas claras, plazos y puntos de referencia para que los equipos realicen un seguimiento del progreso. Los planes estratégicos de TI eficaces también tienen en cuenta temas como la ciberseguridad, la infraestructura de TI, la asignación de recursos y la gestión de riesgos.

Por ejemplo, una empresa podría decidir:

Reducir su gasto en hardware para adaptarse a un nuevo contrato que ofrece computación a través de la nube

Invertir en herramientas de cifrado robustas para responder al aumento de las amenazas de ciberseguridad

Dar prioridad a la tecnología punta, como el machine learnin g , las redes edge y la computación cuántic a para lograr una ventaja competitiva

Cuando estas decisiones se toman en la fase de planificación, las organizaciones tienen la oportunidad de debatir su escalabilidad y utilidad, y crear un marco para medir su impacto.

La planificación estratégica de TI es un proceso continuo en el que participan numerosas partes interesadas, entre ellas, los líderes ejecutivos, los equipos de TI, los responsables de las unidades de negocio, los proveedores y los clientes. Las empresas pueden realizar sesiones de planificación estratégica una vez al año o cada pocos años, junto con revisiones trimestrales o mensuales de menor alcance.

Sin embargo, las empresas pueden reevaluar su plan de TI en cualquier momento en respuesta a los cambios del mercado, los puntos de referencia de rendimiento y otras consideraciones. De principio a fin, el proceso de planificación suele durar entre tres y seis meses, aunque el plazo puede variar según la organización.

Los directores de sistemas de información (CIO) o los directores de tecnología (CTO) suelen encabezar el proceso de planificación estratégica. A continuación, los gestores de proyectos se encargan de llevar a cabo los objetivos estratégicos del plan e informar sobre el progreso de sus equipos.