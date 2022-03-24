¿Qué es la consecución de valor?

Para que las empresas logren alinearse con sus objetivos comerciales, es crítico definir y comunicar claramente el valor aportado por la Estrategia empresarial y los objetivos de Tecnología. Un VRO validará y garantizará la alineación continua con la estrategia empresarial a través del proceso de monitorización, ajuste y calibración de los objetivos definidos. Proporcionar un marco holístico y métricas clave para cuantificar los resultados vinculados a los objetivos estratégicos permite una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso.

En un proceso de transformación en la nube, los KPI típicos reflejan una mayor velocidad de comercialización, una mejor experiencia del cliente, una mayor productividad de los desarrolladores de TI y la satisfacción de los empleados, así como una reducción de los costes laborales de TI. Proporcionan una única fuente fiable para el consumo de los stakeholders e impulsan el valor en toda la empresa. Presentar los resultados visualizados a través de un panel de control en toda la empresa es clave para la transparencia y la capacidad de ajustarse continuamente hacia los objetivos. El arte de crear estos paneles de control requiere una matriz adecuada de resultados empresariales, diseñada y asignada a métricas clave objetivas en toda la organización.

La función del gobierno consiste en encajar las piezas de la creación de valor con la responsabilidad de los procesos y las personas, potenciada por la tecnología y las herramientas. El gobierno no es una oficina de gestión de proyectos (PMO), sino un proceso de toma de decisiones. Un gobierno eficaz implica tomar decisiones de abajo hacia arriba. Es importante capacitar a los equipos para que tomen decisiones que evolucionen con el tiempo y encuentren líderes que eliminen proactivamente los obstáculos para los equipos. Los mandos intermedios aceleran el cambio al pasar a un lugar de trabajo centrado en las personas, emocionalmente inteligente y auténtico.

Un mecanismo de gobierno ágil que permita hacer un seguimiento de los OKR y los KPI, junto con una alineación continua con el liderazgo, permite realizar cambios rápidos e intervenciones para mantener la alineación con los objetivos. Este enfoque permite a los equipos tener suficiente margen de maniobra, elimina las distracciones y aclara cuánto tiempo se necesita para priorizar los objetivos en consecuencia. Las operaciones estables son fundamentales, pero los incidentes, las interrupciones y los retrasos limitarán los ahorros.