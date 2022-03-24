¿Qué es la consecución de valor?

Una transformación empresarial exitosa se basa en una estrategia empresarial bien fundada que madura a través de altos ejecutivos que expresan su patrocinio y demuestran un compromiso continuo con una visión clara y transparente. La estrategia debe ser una en la que toda la organización (desde la dirección hasta los niveles más bajos) crea, confíe en su ejecución y se una para apoyarla. La consecución de valor es fundamental para comprender las características del cambio estratégico y cómo ese cambio afecta a sus objetivos operativos y de transformación para elaborar una estrategia de implementación.
En términos más simples, la consecución de valor es la capacidad de medir la influencia directa de los proyectos y las personas en los objetivos empresariales a nivel ejecutivo. Al hacer un seguimiento del valor que una empresa o un stakeholder recibe de una iniciativa empresarial, se les proporciona una forma tangible de rastrear el impacto empresarial real que una iniciativa tiene en los clientes, las operaciones y, en última instancia, en los accionistas. La alineación con los resultados empresariales acelera el viaje hacia el cloud híbrido de una empresa al establecer claramente un retorno de la inversión (ROI) ajustado al riesgo de una transformación general del portfolio con conocimientos y pruebas.
El verdadero cambio requiere comportamientos de liderazgo específicos, entrenamiento y adopción temprana para garantizar un cambio a largo plazo. Los equipos y las organizaciones deben ser flexibles y estar dispuestos a cambiar para ser lo más eficaces posible. Se deben establecer métricas claras para el éxito al examinar todos los procesos y funciones centrales para evitar retroceder a viejas formas de trabajar. Esto incluye comprender los objetivos actuales, establecer una base sólida y definir valores y principios rectores claros. La consecución de valor permite un valor cuantificable y proporciona pruebas del progreso a lo largo de su proceso de transformación.
El camino hacia la consecución de valor requiere una "estrella polar", y el enfoque de Objetivos y Resultados Clave (OKR) es una de las herramientas líderes en el mercado para encontrarla. El enfoque OKR proporciona un método de establecimiento de objetivos que ayuda a mejorar el rendimiento e impulsar el cambio en toda su organización. Estos objetivos están alineados con la estrategia empresarial y se asignan a los resultados clave esperados como resultado de la estrategia. Los resultados clave se formulan a través de un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) o resultados tangibles a través de diversas iniciativas. A continuación, los KPI se traducen en resultados, mostrando una visibilidad directa de los objetivos empresariales finales.
Hemos observado que alinear los KPI o métricas de trabajo con los objetivos organizativos conduce a mejoras significativas, como una reducción del 40 % en el coste total de propiedad (TCO) y un aumento del 25 % en el tiempo de comercialización. Una empresa puede llevar a cabo una implementación ágil y distribuida del proceso de creación de valor mediante un enfoque estandarizado que surge de un Centro de Excelencia en la Nube (CCoE). A medida que madura la agilidad organizativa, el CCoE suele centrarse en estandarizar su enfoque, medir el valor y acelerar el cambio. Establecer una Oficina de Realización de Valor (VRO) ayudará a definir buenas prácticas para el liderazgo.
Inicialmente, el VRO se centra en evaluar las prácticas ágiles paralelas actuales y determinar cómo esas prácticas pueden estandarizarse lógicamente en toda la empresa. Con un diseño estandarizado para escalar, la VRO lidera la alineación de los equipos con el diseño empresarial y los pilotos de escalado a nuevos equipos. Utilizando los aprendizajes de los datos recopilados de equipos ágiles maduros y áreas piloto, la VRO continúa refinando e iterando el modelo de escalado a medida que implementa el diseño.
Hemos observado que los clientes que utilizan las Oficinas de Realización de Valor disfrutan de los siguientes beneficios:
Para que las empresas logren alinearse con sus objetivos comerciales, es crítico definir y comunicar claramente el valor aportado por la Estrategia empresarial y los objetivos de Tecnología. Un VRO validará y garantizará la alineación continua con la estrategia empresarial a través del proceso de monitorización, ajuste y calibración de los objetivos definidos. Proporcionar un marco holístico y métricas clave para cuantificar los resultados vinculados a los objetivos estratégicos permite una mayor transparencia, responsabilidad y compromiso.
En un proceso de transformación en la nube, los KPI típicos reflejan una mayor velocidad de comercialización, una mejor experiencia del cliente, una mayor productividad de los desarrolladores de TI y la satisfacción de los empleados, así como una reducción de los costes laborales de TI. Proporcionan una única fuente fiable para el consumo de los stakeholders e impulsan el valor en toda la empresa. Presentar los resultados visualizados a través de un panel de control en toda la empresa es clave para la transparencia y la capacidad de ajustarse continuamente hacia los objetivos. El arte de crear estos paneles de control requiere una matriz adecuada de resultados empresariales, diseñada y asignada a métricas clave objetivas en toda la organización.
La función del gobierno consiste en encajar las piezas de la creación de valor con la responsabilidad de los procesos y las personas, potenciada por la tecnología y las herramientas. El gobierno no es una oficina de gestión de proyectos (PMO), sino un proceso de toma de decisiones. Un gobierno eficaz implica tomar decisiones de abajo hacia arriba. Es importante capacitar a los equipos para que tomen decisiones que evolucionen con el tiempo y encuentren líderes que eliminen proactivamente los obstáculos para los equipos. Los mandos intermedios aceleran el cambio al pasar a un lugar de trabajo centrado en las personas, emocionalmente inteligente y auténtico.
Un mecanismo de gobierno ágil que permita hacer un seguimiento de los OKR y los KPI, junto con una alineación continua con el liderazgo, permite realizar cambios rápidos e intervenciones para mantener la alineación con los objetivos. Este enfoque permite a los equipos tener suficiente margen de maniobra, elimina las distracciones y aclara cuánto tiempo se necesita para priorizar los objetivos en consecuencia. Las operaciones estables son fundamentales, pero los incidentes, las interrupciones y los retrasos limitarán los ahorros.
La consecución de valor requiere una nueva forma de pensar sobre cómo medir e impulsar los objetivos empresariales en todas las organizaciones. Para tener éxito, la solución de consecución de valor debe ser multifuncional y colaborativa, y debe romper barreras e involucrar a una amplia variedad de partes interesadas. Desde los programadores de equipo hasta los altos ejecutivos, la consecución de valor requiere acciones prácticas y liderazgo estratégico.
Una oficina de consecución de valor ofrece la oportunidad de liderar la alineación de los equipos. Pasará a formar parte del ADN de la empresa, y cada elección y acción se basará en la pregunta de: "¿Es capaz nuestra organización de vincular esta acción o iniciativa con los objetivos estratégicos generales de la empresa?"
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice aprovecha las estrategias probadas por los clientes con activos y aceleradores líderes de sectores para lograr una alineación fluida y continua de la adopción de la nube. Para obtener más información sobre la oferta de consecución de valor de IBM, por favor, visite IBM Hybrid Cloud Advisory Strategy.
