El tiempo, los recursos, el personal y los presupuestos son limitados en los dinámicos entornos empresariales y de TI actuales. Las organizaciones empresariales deben moverse más rápido que nunca, tomando decisiones más arriesgadas e impactantes e impulsando la innovación continua para garantizar su supervivencia a largo plazo.

En consecuencia, los responsables de la toma de decisiones deben elegir qué proyectos, productos, programas o iniciativas perseguir y cuáles abandonar (en función de factores como el consumo de recursos y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización).

Las inversiones que no respaldan los resultados comerciales deseados son candidatas a ser eliminadas, y se da prioridad a las inversiones que se alinean bien con los objetivos estratégicos.

Sin embargo, el proceso de toma de decisiones puede presentar retos importantes para las empresas a nivel corporativo. Si, por ejemplo, los objetivos estratégicos no están claros, porque no están bien definidos o no se comunican adecuadamente a todas las partes interesadas involucradas en la implementación, las decisiones en materia de inversión pueden verse afectadas.

Algunas organizaciones también tienen dificultades con la visibilidad de la información y los procesos en los sistemas integrales de gestión de portfolios, lo que crea silos de información en áreas vitales (como la planificación de la capacidad, la gestión de riesgos y la gestión financiera). Estos problemas suelen agravarse debido a la escalada agresiva de las prácticas ágiles, que pueden crear puntos ciegos tanto para los planificadores financieros como para los de portfolio.

Los silos de información no abordados impiden a los gestores de portfolios de proyectos obtener una visión completa de los datos de la empresa, lo que dificulta la planificación de la capacidad, la asignación presupuestaria y la toma de decisiones en general. Además, los sistemas de registro desconectados que realizan un seguimiento de los presupuestos, los recursos y las asignaciones de trabajo dificultan la respuesta dinámica a las condiciones cambiantes del mercado.

Sin embargo, a medida que los equipos de toda la empresa trabajan con mayor autonomía y toman decisiones más rápidas, la alineación continua con una única fuente fiable se vuelve cada vez más importante.

Las prácticas de SPM abordan los problemas de visibilidad y alineación mediante la integración de disciplinas que suelen ser gestionadas por equipos independientes. Entre ellas se incluyen la gestión estratégica, la gestión de portfolios de programas (PPM), el análisis integrado de portfolios de TI, la gestión de proyectos lean y la gestión financiera ágil.

En los entornos SPM, estas tareas están centralizadas e interconectadas, por lo que cualquier cambio (en la estrategia de negocio, los modelos operativos, los portfolios de TI o la arquitectura empresarial) es inmediatamente visible para todas las partes interesadas necesarias. La visibilidad en tiempo real a nivel de empresa facilita la alineación optimizada de portfolios, la toma de decisiones orientada al valor y la adaptabilidad continua del portfolio.

Como tal, la SPM ayuda a las empresas, a los directores de proyectos y a las oficinas de gestión de proyectos (PMO) a lograr resultados empresariales superiores y a mantener su ventaja competitiva mediante inversiones digitales y relacionadas con la tecnología.