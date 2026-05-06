¿Qué es el mantenimiento autónomo?

Es un pilar fundamental del mantenimiento productivo total (TPM), un enfoque proactivo que traslada algunas responsabilidades de mantenimiento de equipos del personal de mantenimiento a los operadores de máquinas.

Las organizaciones utilizan el mantenimiento autónomo para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y evitar fallos en los equipos y averías inesperadas.

Los programas de mantenimiento autónomo se guían por los principios de mejora de procesos y excelencia operativa, conceptos que ayudan a moldear el rendimiento de los activos físicos a lo largo del tiempo.

Las organizaciones que implementan el mantenimiento autónomo permiten a los equipos de mantenimiento centrarse en trabajos de mantenimiento más complejos y de alto valor, mientras que los operadores de máquinas se encargan del mantenimiento rutinario.

Al igual que otros enfoques de mantenimiento, el mantenimiento autónomo se ha transformado gracias al auge de la automatización, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Los programas de mantenimiento autónomos modernos incorporan herramientas digitales, como los sistemas computarizados de gestión del mantenimiento (CMMS), que rastrean las actividades de mantenimiento, generan automáticamente las órdenes de trabajo y capturan los datos de mantenimiento en tiempo real.