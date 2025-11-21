Las estrategias de mantenimiento se basan en diferentes tipos de actividades de mantenimiento para lograr sus objetivos, entre ellos evitar el tiempo de inactividad de los equipos y generar ahorros de costes.

En cierto modo, la gestión del mantenimiento es un tipo de gestión de activos empresariales (EAM) porque implica directamente el mantenimiento de activos físicos como las instalaciones.

Sin embargo, hay una diferencia. EAM realiza un seguimiento del rendimiento de los activos a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, incluido su historial inicial, como la adquisición. Un programa de gestión del mantenimiento se centra más en las etapas posteriores del recorrido vital de ese activo. Un aspecto importante es decidir qué se necesita para extender efectivamente la longevidad de las instalaciones y el rendimiento del equipo durante esos períodos.